Kandidatur Baschi Dürr will in den Nationalrat: «Es braucht mehr Liberale in Bern» Das urbane progressiv-liberale Bürgertum sei in Bern noch zu wenig vertreten, sagt Baschi Dürr. Der Alt Regierungsrat stellt sich für die Nationalratswahlen zur Verfügung. Zu allfälligen Ständeratsnachwahl schweigt er sich aus. Benjamin Wieland 17.11.2022, 05.00 Uhr

Parat für den Zug nach Bern: Baschi Dürr gab am Mittwochabend dem Vorstand seiner Partei, der FDP, bekannt, er stehe für die Nationalratswahlen bereit. Nicole Nars-Zimmer

Baschi Dürr, ist es Ihnen in Ihrem beruflichen Leben gerade langweilig?

Baschi Dürr: Nein. Ich konnte rasch Fuss fassen in der Privatwirtschaft, nachdem ich aus dem Regierungsrat ausgeschieden war. Wie Sie wissen, bin ich CEO von Uptown Basel, einem der grössten und innovativsten Arealentwicklungsprojekte der Region – eine spannende Aufgabe. Ich bin mit meiner Lebenssituation zufrieden. Aber: Ich verfüge noch über zeitliche Kapazitäten.

Zu wie viel Prozent sind Sie bei Uptown Basel angestellt?

Das ist ein 60-Prozent-Pensum. Ich habe daneben einige kleinere Mandate, bin aber beruflich nicht ganz ausgelastet.

In Basel munkelt man schon lange, dass Sie sich für eine Nationalratskandidatur interessieren. Auch die bz berichtete darüber. Wie sieht es nun bei Ihnen aus?

Ich habe gestern Mittwochabend meiner Partei mitgeteilt, dass ich mich um eine Nomination für die Nationalratsliste der Basler FDP bewerbe.

Sie sagten uns kurz nach der Nichtwiederwahl in die Regierung, Sie würden die Action, den Betrieb im Justiz- und Sicherheitsdepartement vermissen. Wie ist das heute, knapp zwei Jahre später?

Die Führungsaufgabe, einem Departement mit 2000 Mitarbeitenden und 24-Stunden-Betrieb vorzustehen, habe ich gerne wahrgenommen – da ist Pulverdampf, im buchstäblichen wie übertragenen Sinne. Dies hatte ich danach fast mehr vermisst als die eigentliche kantonale Politik, die man nach insgesamt 18 Jahren – zehn Jahren im Grossen Rat, acht Jahre in der Regierung – dann auch mal gesehen hat. (schmunzelt)

Die Ausgangslage bei den Wahlen 2023 sind in Basel-Stadt speziell. Der Kanton wird einen Nationalratssitz verlieren. Es wird für alle Parteien schwieriger, Sitze neu zu ergattern oder den Besitzstand zu wahren.

Es ist auch mit Blick auf die Resultate im 2019 davon auszugehen, dass die Wahlen 2023 sehr knapp ausfallen werden. In Basel gibt es mehr Parteien als zu vergebende Sitze. Alle Parteien sind aufgerufen, bekannte und politisch erfahrene Leute aufzustellen. Ich bin überzeugt, dass ich der FDP helfen kann, in diesem engen Rennen mitzuspielen.

Baschi Dürr im Gespräch mit der bz. Nicole Nars-Zimmer

Was reizt Sie am Nationalrat?

Wenn wir die schwierigen Themen anschauen, die virulent sind, wirtschaftliche Verwerfungen, Inflation, Arbeitslosigkeit oder Konjunktur, dann müssen wir sagen: Uns geht’s in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern immer noch ziemlich gut. Aber das kann sich auch rasch ändern. Ob Sicherheitspolitik, Sicherung der Sozialwerke, Klimawandel – auf alle diese wichtigen Fragen braucht es bürgerliche, liberale Antworten und so viele Liberale wie möglich in Bern.

Hätten Sie es mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse in Bundesbern einfacher als im linken Basel?

Meinen liberalen Kompass habe ich in die Basler Regierung eingebracht, und ich würde ihn auch in Bern versuchen einzubringen. Das bleibt gleich. Aber klar, was man damit erreicht, ist je nach politischer Konstellation anders.

Es gäbe noch einen anderen Ort in Bern, wo Sie Ihre liberalen Antworten einbringen könnten: Falls Eva Herzog die Wahl in den Bundesrat schafft, würde ihr Ständeratssitz frei.

Die Basler Ständerätin Eva Herzog will in den Bundesrat. Keystone

Es war klar, dass diese Frage kommt. Aber meine jetzige Ankündigung, für den Nationalrat kandidieren zu wollen, hat nichts damit zu tun. Ich habe meiner Partei schon vor längerer Zeit versprochen, dass ich mein allfälliges Interesse ein Jahr vor den Wahlen bekannt gebe. Dass das nun zeitlich zusammenfällt mit einer Bundesratswahl, ist Zufall.

Aber diese mögliche Vakanz im Ständerat muss doch für Sie ein Thema sein.

Wie viele Ständeratswahlen es im kommenden Jahr gibt, das muss sich erst noch weisen. Falls Eva Herzog Bundesrätin wird, schauen wir weiter. Ich würde ihre Wahl in die Landesregierung sehr begrüssen: Sie wäre eine fähige Bundesrätin, und auch für die Region wäre das eine gute Sache.

Wir interpretieren Ihre Aussagen nicht als Absage an eine Ständeratskandidatur.

Es ist eine hypothetische Frage im Moment. Wenn Eva Herzog Bundesrätin würde, wäre es klar, dass sich auch die bürgerlichen Parteien überlegen müssten, wie sie sich organisieren. Aber so weit sind wir noch nicht.

So hypothetisch ist die Annahme des freien Ständeratssitzes nicht. Eva Herzog gilt als Top-Kandidatin der SP für den Sitz von Simonetta Sommaruga. Sie können doch nicht so tun, als wären die Ständeratswahlen kein Thema.

Nochmals: Auch ich hoffe, dass Eva Herzog gewählt wird. Wie es allenfalls weiter geht mit dem Ständerat, schauen wir nach dem 7. Dezember an.

Die SP besetzt den baselstädtischen Ständeratssitz ununterbrochen seit 55 Jahren. Die Chancen, ihn zurückzuerobern, stehen so gut wie lange nicht mehr.

Sie können mir die Frage in fünf Varianten stellen. Es bleibt momentan eine hypothetische Frage.

Warum wäre Eva Herzog eine gute Bundesrätin?

In meiner Zeit in der Regierung, aber auch als Präsident der grossrätlichen Finanzkommission habe ich mit Eva Herzog intensiv zusammengearbeitet. Wir haben durchaus auch zusammen gestritten. Wir sind manchmal beide dezidiert davon überzeugt, Recht zu haben. Aber wir haben es immer geschafft, Lösungen zu finden. Was ich an ihr schätze, ist ihre Direktheit. Dann verfügt Eva Herzog über eine lange Führungserfahrung in einem wirtschaftlich wichtigen Kanton.

Bild von den Basler Regierungsratswahlen 2016: (v.l.) Lukas Engelberger, Hans Peter Wessels, Eva Herzog, Elisabeth Ackermann, Baschi Dürr, Conradin Cramer und Christoph Brutschin. Martin Toengi

Basel-Stadt hat künftig nur noch vier Sitze zu besetzen im Nationalrat. Repräsentanz wird im Wahlkampf wohl ein Thema werden. Sie sind ein politisch erfahrener, nicht mehr ganz so junger Mann.

Ich habe minderjährige Kinder. Das ist im Moment offenbar ganz wichtig, um sich für ein hohes politisches Amt zu bewerben. (lacht) Ich bin zwar keine Frau, aber ich bin jünger als der Durchschnitt in Bundesbern und verfüge gleichzeitig über drei Jahrzehnte Erfahrung in verschiedenen politischen Ämtern. Und ich verstehe mich ganz klar als Städter, durch und durch.



Das Bild der linken Städte und der konservativen Landschaft greift deutlich zu kurz. Es gibt auch ein urbanes, progressiv-liberales Bürgertum – das darf, ja sollte auch vertreten sein in Bern. Es gibt sicherlich nicht zu viele Personen, die eine liberale Stadtperspektive in die Bundesversammlung einbringen.

