Euro 2025: Regierungsrat hat die Bruttokosten prognostiziert

Kandidatur Knapp 13 Millionen für die Uefa Women's Euro 2025: So prognostiziert der Basler Regierungsrat die Bruttokosten Die Schweiz kandidiert für die nächste Frauenfussball-EM in drei Jahren. Basel soll einer der Hauptaustragungsorte werden. Der Regierungsrat befasst sich deshalb mit den Kosten eines allfälligen Heimturniers. Lea Meister 27.09.2022, 15.14 Uhr

Die Schweizer Frauen-Nati könnte 2025 im Basler Joggeli auflaufen. Annika Buetschi

Im Juli des laufenden Jahres hat der Regierungsrat in einem Brief an den Schweizerischen Fussballverband die Kandidatur der Schweiz für die nächste Frauen-Europameisterschaft bestätigt und Basel als Austragungsort unterstützt.