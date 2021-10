Kantonale Abstimmung Zahlbar vs. energieeffizient: Basel-Stadt streitet über günstige Wohnungen Die Volksabstimmung über die Initiative «Ja zum echten Wohnschutz» wirft ihre Schatten voraus: Ein strikter Mietendeckel behindert den ökologischen Umbau des Gebäudeparks, kritisieren die Bürgerlichen. Linke halten dagegen: Wohnschutz und Klimaschutz seien kein Widerspruch. Man wolle bloss Renditesanierungen verhindern. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gebäudesanierungen sind ökologisch sinnvoll, können aber zu höheren Mieten führen. Gaetan Bally / Keystone

Am 28. November entscheidet das Basler Stimmvolk über die vom Mieterverband und der SP lancierten Initiative «Ja zum echten Wohnschutz». Diese verlangt, dass im Stadtkanton ein Grossteil der Wohnungen – die Rede ist von 80 bis 90 Prozent – einem strikten Mietendeckel unterstellt wird. Die Initiative geht wesentlich weiter als die neue Wohnschutzverordnung der Regierung, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten soll und rund die Hälfte der Wohnungen als bezahlbar schützen würde.

Doch welche Auswirkungen hätte ein Ja am 28. November und damit ein Verbot von Mietzinsaufschlägen auf die klimapolitisch gewünschte Erneuerung des Gebäudeparks? Keine guten, ist Andreas Zappalà überzeugt. «Viele Hauseigentümer werden dann kein Geld mehr in die Hand nehmen und mit einer energetischen Sanierung zuwarten, bis sie ohnehin etwas am Gebäude machen müssen», sagt der FDP-Grossrat und Geschäftsführer des Basler Hauseigentümerverbands.

Gesamtsanierung sinnvoller als «nur» Fenster ersetzen

Zwar sind ökologische Gebäudesanierungen laut Initiative von der Plafonierung der Mieten ausgenommen. In der Realität liessen sich aber diese von anderen Massnahmen kaum trennen, betont Zappalà: «Bei einem Gebäude mit veralteter Substanz einfach neue Fenster einzubauen, bringt wenig. Meist ist es sinnvoller, gleich eine Gesamtsanierung vorzunehmen.» Das führt zu höheren Mieten. «Wir reden hier von einer massvollen Verzinsung der Investitionen, nicht von Luxussanierungen.» Die neue Wohnschutzverordnung der Regierung schränke Mietzinserhöhungen ohnehin bereits stark ein, sagt Zappalà.

Anders sieht es SP-Grossrat Pascal Pfister: Der Schutz von bezahlbarem Wohnraum sei nur vermeintlich ein Widerspruch zum Klimaschutz. «Unsere Initiative verhindert die Erneuerung des Gebäudeparks nicht, sie unterscheidet aber zwischen ökologischen Sanierungen und Renditesanierungen.» Er sei nicht dagegen, dass die Mietenden einen Beitrag an ökologische Gebäudesanierungen leisten; dieser müsse aber massvoll sein, findet Pfister.

Das Problem: Für viele Vermieter fehlt heute der Anreiz, in eine bessere Wärmedämmung der Wohnungen ihrer Mieter zu investieren. Dies, weil Letztere via separate Abrechnung für die Energiekosten selber aufkommen. Pfister bringt dazu den Vorschlag der Caritas Schweiz ins Spiel: Demnach darf die reine Nettomiete nach erfolgter Gebäudesanierung erhöht werden – aber nur im Umfang der dadurch eingesparten Wohnnebenkosten. Für die Mietenden bleiben demnach die total bezahlten Bruttomietkosten gleich hoch. Dazu Pfister:

«Klimapolitik ist politisch nur dann erfolgreich, wenn sie sozialverträglich ist.»

Dies habe das knappe Volksnein im Sommer zum nationalen CO 2 -Gesetz gezeigt. Pfister will im anstehenden Abstimmungskampf zur kantonalen Wohnschutzinitiative aber noch auf andere Punkte hinweisen. Gebäudesanierungen seien wichtig, aber klimapolitisch nicht alleine entscheidend. So werde im Gebäudebereich laut Studien rund 20 Prozent des CO 2 -Ausstosses verursacht durch Neubauten, Abbrüche und Sanierungen. Diese graue Energie, die in den Gebäuden steckt, müsste in einer Gesamtbetrachtung berücksichtigt werden, findet Pfister.

Flächenverbrauch in Basel wesentlich höher als in Genf

Dasselbe gilt für den Flächenverbrauch pro Person. So wird ein Teil des Effizienzgewinns durch eine energetische Sanierung durch steigende Flächenansprüche der Bewohnenden wieder zunichtegemacht. Aufschlussreich sei, dass die durchschnittliche Wohnfläche pro Person in Basel bei älteren, vor 1980 erbauten Gebäuden wesentlich geringer sei als bei Neubauten, gibt Pfister zu bedenken. Im Vergleich zur Stadt Genf ist der Flächenverbrauch pro Person in Basel laut Bundesamt für Statistik über alle Bauperioden hinweg höher.

Mit einem neuen Vorstoss im Grossen Rat fordert Pfister von der Regierung denn auch Ideen für einen schonenden Umgang mit älterer Bausubstanz und mit den zur Verfügung stehenden Flächen.