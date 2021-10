Raus aus der Einsamkeit: SP fordert kantonale Strategie

Kantonale Strategie Raus aus der Einsamkeit: Die SP Basel-Stadt nimmt den Kanton in die Pflicht und fordert Massnahmen Jeder dritte Mensch in der Schweiz fühlt sich gemäss einer Studie einsam – die SP fordert eine Strategie für Basel-Stadt. Demnächst beschäftigt sich der Grosse Rat mit dem Thema. Nora Bader Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Immer mehr Menschen sind von Einsamkeit betroffen. Symbolbild: Keystone/Christof Schuerpf

Einsamkeit kenne sie erst seit Corona. Das sagt die 80-jährige Verena L. aus Basel, die sich selbst als überzeugte Single-Frau bezeichnet und trotz Krankheiten viel unterwegs ist. «Ich habe nicht Mühe, etwas alleine zu unternehmen, heute war ich gerade wandern.» Als mit der Pandemie die Restaurants geschlossen wurden, man in den Strassen kaum noch Menschen sah, habe das ihr aber zugesetzt. Sie habe sich immer einsamer gefühlt.

«Es hat getötelet in der Stadt»,

sagt sie. Auch ihr stabiler Freundeskreis habe etwas zu wackeln begonnen wegen unterschiedlicher Meinungen zur Impfung. Obwohl sie selber geimpft und tolerant gegenüber anderen Meinungen sei. Nach dem ersten Lockdown habe sich alles wieder etwas normalisiert, so Verena L. Sie habe keine Hilfe gesucht bei Institutionen oder einer Kirche. «Dennoch fände ich es sinnvoll, wenn es eine für alle Betroffenen zugängliche Übersicht gäbe mit Hilfsangeboten», sagt L. Denn die einen würden sich ein gemeinsames Mittagessen wünschen, andere wären gerne kreativ. Ihr selbst sage das nicht so viel, sie habe lieber tiefgründige Freundschaften, auch wenn sie selten seien.

Betroffen von Einsamkeit ist gemäss einer epidemiologischen Studie der Universität Zürich rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung. Aber nicht nur Seniorinnen und Senioren, wie dieses Beispiel zeigt: Elif C.* (57) wusste weder ein noch aus. Die Türkin kam vor langer Zeit mit ihrem Mann in die Schweiz. Dieser verliess sie, betrog sie finanziell und verliess die Schweiz. Sie sprach die deutsche Sprache nicht, hatte kein Geld und durch ihren Mann eine Menge Schulden. C. zog sich immer mehr zurück. Die Armut trieb sie in die Einsamkeit.

Auch junge Menschen sind betroffen, bei ihnen fällt es weniger auf

Auf dieses Schicksal stiess Nicole Tschäppät, als sie Elif C. per Zufall auf der Strasse ansprach und merkte, dass bei ihr etwas nicht in Ordnung sei. Tschäppät arbeitet bei Fundus Basel – einem Verein für soziokulturelle Altersarbeit. Fundus wurde 2019 gegründet und arbeitet mit einem Netzwerk von rund 30 Organisationen zusammen, die sich im Alters-, Armuts- und Migrationsbereich einsetzen. Das Angebot richtet sich primär an schwer erreichbare, vulnerable Seniorinnen und Senioren, die zu Hause leben. Sie sind im Alltag von Einschränkungen betroffen, können sich die benötigte Unterstützung wegen ihrer Einschränkungen jedoch nicht mehr selber organisieren. C. gehöre also eigentlich nicht zur primären Zielgruppe, so Tschäppät. Sie habe die Frau aber nicht wieder im Stich lassen wollen.

Sie habe Elif C. zu Hause besucht, gemeinsam mit einer ihrer Dolmetscherinnen, berichtet Tschäppät. «Zuerst überlegte ich mir, ob es der kulturelle Unterschied ist, als ich sah, wie ihre Wohnung eingerichtet ist.» Dann habe sie realisiert: Es liegt an der Armut, dass die Wohnung so leer ist.

Am Ende des Tages warte niemand auf sie

Mittlerweile hat sich Elif C.s Leben verändert: Sie wird bei finanziellen Angelegenheiten von einer Beiständin der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) unterstützt, die auch dafür gesorgt hat, dass sie wieder eine volle IV und ein U-Abo erhält. C. lernt in Angeboten des Roten Kreuzes Deutsch, besucht Nähkurse, wo sie andere Menschen kennen lernt, und hat die Kultur-Legi, damit sie günstigere Lebensmittel beziehen kann.

60 Prozent arbeitet sie für Fundus. «Ich sage den Senioren und Seniorinnen, die ich antreffe, nur ‹Grüezi›», so Tschäppät. Daraus würden sich Gespräche ergeben, und oft stosse sie auf Menschen, die Hilfe benötigten.

Aber nicht nur bei ihrer Arbeit hat sie Kontakt mit einsamen Menschen. Immer wieder trifft sie auch in der Freizeit auf 30- bis 50-jährige Menschen, die von Einsamkeit betroffen seien. «Sie gehen jeden Tag zur Arbeit, bezahlen ihre Rechnungen und fallen nicht auf.» Aber am Ende des Tages warte niemand auf sie.

Viele kamen nach dem ersten Lockdown nicht mehr in die Selbsthilfegruppe

Solche Geschichten kennt auch Marianne B.* Corona habe vieles verschlimmert, sagt sie. Die 70-Jährige besucht regelmässig Angebote im Zentrum für Selbsthilfe in Basel. Aufgrund ihrer Krankheit und ihrer Vergangenheit, in welcher sie übermässig Alkohol konsumiert habe, habe sie dieses Angebot aufgesucht.

«Ich selber fühle mich nicht einsam, weil ich das Alleinsein gewohnt bin.»

Sie habe aber festgestellt, dass vielen das Wegfallen der Gruppenangebote zugesetzt habe. «Gerade auch junge Menschen litten sehr.» Sie finde, dass man da ansetzen sollte, bei der Einsamkeit, welche sich durch Corona noch verstärkte, entgegenzuwirken. Denn die Probleme in der Gesellschaft hätten schon vor Corona bestanden. «Sie werden jetzt einfach sichtbarer», so Marianne B, die wieder regelmässig Angebote im Zentrum Selbsthilfe besucht. Viele Menschen seien dem Zentrum aber ferngeblieben nach dem Lockdown. «Man musste wieder bei Feld eins beginnen, diese Kraft hatten nicht alle.»

Das Zentrum Selbsthilfe ist die kantonale Fachstelle für Selbsthilfe in der Region Basel, in der rund 170 Selbsthilfegruppen bestehen. Das im Sozial- und Gesundheitssystem verankerte Angebot beinhaltet auch geleitete Selbsthilfegruppen mit moderierten und fachlich unterstützten Treffen.

SP fordert kantonale Strategie gegen Einsamkeit

Es brauche eine kantonale Strategie gegen die Einsamkeit, findet die Basler SP, und sie fordert in einem Vorstoss nun vom Basler Regierungsrat eine solche. Einsamkeit sei, wissenschaftlich belegt, so schädlich wie das Rauchen. Sie verkürze die Lebenserwartung und mache psychisch und körperlich krank, führt Grossrat Pascal Pfister aus.

Im Kanton Basel-Stadt lebt rund ein Viertel der Bevölkerung in einem Einpersonenhaushalt. Bei den über 60-Jährigen sind es 40 Prozent. Einsamkeit sei ein Thema im Alter, so Pfister weiter. Aber nicht nur. Sie betreffe zum Beispiel zunehmend auch junge Menschen oder Alleinerziehende. Durch die Covid-Pandemie habe die psychische Belastung generell zugenommen.

«Das Engagement gegen Einsamkeit soll ein Bestandteil der Abteilung Stadtteilentwicklung werden», wird im Vorstoss begründet. Es brauche eine wissenschaftliche Analyse der Verbreitung von Einsamkeit und ihrer gesundheitlichen Auswirkungen in Basel-Stadt, die Erfassung bestehender Angebote von zivilgesellschaftlichen Akteuren und neue zielgruppengerichtete Pilotprojekte. Diese sollen in den Quartieren koordiniert werden. Gefördert werden sollen gemäss Pfister insbesondere innovative Projekte von neuen Initiativen und weniger von bereits etablierten Institutionen. Der Vorstoss wird demnächst im Grossen Rat thematisiert.

*Namen von der Redaktion geändert

Hilfe finden Betroffene unter www.zentrumselbsthilfe.ch