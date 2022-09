Steuersenkungen in Basel-Stadt trotz eines drohenden Defizits?

Kantonsfinanzen Drohendes Defizit im 2024: Kann sich Basel-Stadt Steuersenkungen leisten? Am Mittwoch entscheidet der Grosse Rat über ein Steuerpaket, das Einnahmeausfälle von 88 Millionen Franken pro Jahr zur Folge hätte. Grüne und Basta werden ein Referendum lancieren, verzichtet das Parlament nicht auf Entlastungen für Reiche. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 16.09.2022, 20.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trotz internationaler Krisen ist die Basler Wirtschaft (im Bild ein Blick aus dem eben eröffneten Bau 2 von Roche) in robuster Verfassung. Dasselbe gilt denn auch für den Haushalt des Kantons Basel-Stadt. Kenneth Nars (2. September 2022)

Am kommenden Mittwoch entscheidet der Basler Grosse Rat über ein umfangreiches Steuerpaket, das eine Senkung der Einkommenssteuern, tiefere Vermögenssteuern, höhere Abzüge für Krankenkassenprämien und Kinderbetreuungskosten sowie höhere Sozialabzüge vorsieht. Den Kanton kostet dieses Paket, von dem alle Steuerzahlenden im Kanton profitieren, geschätzt 88 Millionen Franken pro Jahr.

Erstmals seit 20 Jahren wieder rote Zahlen

Die am Donnerstag von Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) präsentierten Budgetzahlen befeuern die Steuerdebatte nochmals neu: Demnach ist in Basel-Stadt 2023 zwar noch ein Überschuss von 66 Millionen Franken vorgesehen; 2024 kippt der Haushalt dann – auch wegen der dann erstmals spürbaren Folgen des Steuerpakets – ins Minus. Es wäre das erste Defizit im Kanton seit rund 20 Jahren.

Grüne wollen Entlastungen für Reiche streichen. Anina Ineichen, Grossrätin des Grün-Alternativen Bündnis (GAB), macht sich Sorgen:

«In einer Zeit voller Unsicherheiten und mit drohenden Defiziten die Steuern zu senken, ist sehr heikel.»

Neben der aktuellen geopolitischen Lage und deren Auswirkungen auf den Kanton verweist sie auf die Klimakrise: Für deren Bewältigung und Anpassungsmassnahmen sind in den nächsten 15 bis 20 Jahren grosse Investitionen zwingend. «Sonst erreichen wir das eben gesetzte Netto-Null-Ziel nicht.»

Das GAB wird am Mittwoch im Parlament denn auch zwei Anträge stellen: So soll auf die Steuersenkung für hohe Einkommen, wie sie die vorberatende Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) eingebracht hat, verzichtet werden. Dasselbe gilt für die Senkung der Vermögenssteuer, welche die Regierung von sich aus ins Paket aufgenommen hat. «Es fehlt bei diesen Massnahmen der soziale Aspekt», kritisiert Ineichen. Sie schlagen mit jährlich 20 Millionen Franken zu Buche; bei einem Verzicht wäre das Steuerpaket «nur» noch 68 Millionen Franken schwer. Grüne und Basta werden das Referendum ergreifen, sollten die Anträge nicht durchkommen – was indes sehr wahrscheinlich ist.

SP ist mit den Bürgerlichen einen Deal eingegangen

Die SP – im Grossen Rat in vielen Fragen Partnerin des GAB – befürwortet das vorliegende Paket. In der WAK hat es einen Deal gegeben: Demnach wurde auf Antrag der Genossinnen und Genossen ein höherer Sozialabzug aufgenommen; umgekehrt brachten die Bürgerlichen erwähnte Steuersenkung für die obersten Einkommen ein. Es sei bekannt, dass die SP nicht alle Elemente toll finde, sagt Grossrat Pascal Pfister. Man trage das Paket im Sinne eines Kompromisses mit.

«Der untere Mittelstand leidet derzeit unter einem Verlust der Kaufkraft. Höhere Abzüge auf Krankenkassenprämien und der höhere Sozialabzug sind da sehr hilfreich.»

Im Gegensatz zu Ineichen ist Pfister zudem der Meinung, dass sich der Kanton die Steuersenkungen leisten könne. «Basel-Stadt hat in den vergangenen Jahren trotz steigender Ausgaben und Pandemie teilweise hohe Überschüsse erzielt.» Die finanziellen Risiken hält Pfister für vertretbar.

FDP-Grossrat glaubt nicht an Minus – Rechnung fast immer besser als Budget

Noch pointierter äussert sich FDP-Grossrat Luca Urgese:

«Der finanzielle Spielraum ist mehr als gegeben. Wir können in Basel derzeit auch schwierige Situationen ohne gravierende Konsequenzen meistern.»

Ein aktuelles Beispiel ist für Urgese der Ukraine-Krieg. Unterstützung, Unterbringung, Betreuung und Schulunterricht für Geflüchtete schlagen im Budget 2023 insgesamt mit 31 Millionen Franken zu Buche. Auch das drohende Minus im 2024 beunruhigt ihn nicht: Urgese gibt zu bedenken, dass die Rechnung des Kantons seit vielen Jahren jeweils deutlich besser abschneide als prognostiziert. Dies, weil die Regierung jeweils vorsichtig budgetiere. «Wichtig ist daher nun, dass wir jenen, die unser Gemeinwesen zu einem ansprechenden Teil finanzieren, etwas zurückgeben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen