Überschuss für 2023 in Basel-Stadt deutlich höher

Die IWB macht Gewinne, oder anderst gesagt in dem Sie der Basler Bevölkerung überhöhte Preis für Energie verlangt, steigert Sie die Energiesteuereinnahmen des Kantons. Es ist ein beschiss an der Bevölkerung, wenn ein Energieunternehmen zu 100% dem Kanton als Aktionär gehört. Somit sind dies einfach weitere Abgaben die der Bevölkerung übers ganze Jahr weniger im Portemonaise bleiben. Und auch die Steuersenkung die der Kanton nun für seine Bewohner macht ist einfach nur lächrlich und ein hohn an alle die Basel-Stadt mit ihren Steuern finanzieren. Kein Wunder ist Basel leider die kriminellste Stadt der Schweiz, den ind er Regierung sitzen auch nur Gangster die mit allen legalen Mitteln versuchen an das Geld der Steuerzahler zu kommen.