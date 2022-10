Kantonsbudget: Basel-Stadt hat sich um 3,2 Milliarden verrechnet

Kantonsfinanzen Um 3,2 Milliarden verschätzt: So konservativ ist das Budget von Basel-Stadt In den vergangenen zwölf Jahren hat der Kanton weit mehr eingenommen als budgetiert. Auch in diesem Jahr wird Basel-Stadt weit besser abschneiden als geplant. Für die Bürgerlichen ein Beleg, dass die Steuern noch stärker hätten gesenkt werden können. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Regierungsrätin Tanja Soland (links) budgetiert vorsichtig – ganz in der Tradition ihrer Vorgängerin Eva Herzog. Foto: Roland Schmid

Wir sprechen hier nicht von Millionen, sondern von Milliarden. Ganze 3,2 Milliarden Franken hat der Kanton Basel-Stadt in den vergangenen zwölf Jahren mehr eingenommen als budgetiert. Werden sogenannte Sonderfaktoren ausgeklammert, sind es noch immer rund 2,6 Milliarden Franken.

Auch im laufenden Jahr hat sich das Finanzdepartement von SP-Regierungsrätin Tanja Soland verschätzt. Konkret ist ein Überschuss von 61 Millionen Franken budgetiert. Die zweite Hochrechnung des Kantons zeigt nun, dass mit einem Plus von 221 Millionen Franken zu rechnen ist, wie die Regierung diese Woche gestützt auf Zahlen per Ende August mitgeteilt hat.

Steuererträge fallen meist viel höher aus

Eine Differenz in der Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. In den vergangenen zwölf Jahren lag die Differenz nur gerade einmal unter 100 Millionen Franken – dies im Jahr 2013 mit knapp 79 Millionen Franken. Im Durchschnitt beträgt der Unterschied zwischen Budget und Überschuss satte 267 Millionen Franken. Werden die Sonderfaktoren aus den Jahren 2015 und 2019 ausgeklammert, beträgt dieser Wert noch immer 213 Millionen Franken.

Meist wurde die Differenz zwischen Budget und tatsächlichem Überschuss in den vergangenen zwölf Jahren mit höheren Steuereinnahmen begründet. Im Umkehrschluss heisst dies nichts anderes, dass der Kanton die effektiv bezahlten Steuern von Unternehmen und Privaten regelmässig unterschätzt hat. So übertraf etwa im Jahr 2020 der Steuerertrag das Budget um 210 Millionen Franken, im Jahr 2016 waren es 276 Millionen.

Inwieweit hier absichtlich zu tief gestapelt wird, oder unplanbare Einnahmen der wahre Grund für die Differenz sind, ist schwierig zu beurteilen. Ohnehin dürfte es eine Mischung der beiden Faktoren sein.

FDP-Grossrat Luca Urgese. Foto: Juri Junkov

Unabhängig davon sorgt die Budgetierung für Kritik. «Ich finde es nicht optimal, dass der Kanton jedes Jahr substanziell daneben liegt», sagt FDP-Grossrat Luca Urgese. Er ortet hier Verbesserungspotenzial. Gleichzeitig nimmt er das Finanzdepartement in Schutz.

Urgese nennt mehrere Gründe für die Differenz: Höhere Gewinnausschüttungen der Nationalbank, unerwartet grosse Erbschaften oder etwa Bauprojekte, die sich verzögern und so die Rechnung entlasten. Als Beispiel nennt er den Ausbau der Fernwärme. Hier sei jetzt schon klar, dass dieser weniger rasch vorangehe als von der Politik geplant.

«Potenzial für umfassendere Steuersenkung gegeben»

Was die vergangene Woche beschlossene Steuersenkung anbelangt, so sieht sich Urgese bestätigt. Die hohe Differenz zwischen Budget und der Kantonsrechnung zeige, dass der strukturelle Überschuss deutlich höher sei als in der Finanzplanung ausgewiesen. «Insofern wäre das Potenzial für eine noch umfassendere Steuersenkung gegeben.»

SVP-Grossrat Lorenz Amiet. Foto: Dominik Plüss

SVP-Grossrat Lorenz Amiet sagt: «Ich bin froh, dass wir immer besser abschneiden als budgetiert. Das Gegenteil wäre mir deutlich weniger sympathisch.» Die aktuelle Hochrechnung belege, dass der Kanton zu viele Steuern einnehme. Das Senkungspaket sei daher dringlich und zeige, dass noch mehr drin gelegen wäre. Amiet würde es an sich begrüssen, wenn das Finanzdepartement präziser budgetieren würde. Allerdings sei es sicher nicht das grösste Problem des Kantons.

Eine punktgenaue Budgetierung sei sehr schwierig, sagt SP-Grossrat Beda Baumgartner. «Die Höhe der Steuereinnahmen schwankt stark.» Er sei klar der Meinung, dass der Kanton daher vorsichtig budgetieren soll. Während der Coronakrise etwa habe das Finanzdepartement nicht erwarten können, dass sich die Steuererträge so positiv entwickeln würden.

SP-Grossrat Beda Baumgartner. Foto: zvg

Wichtig sei, sagt Baumgartner, dass der Spielraum für Investitionen mit Blick auf die künftigen Herausforderungen genügend gross bleibe. Angesichts der hohen Investitionen der vergangenen Jahre sei dies der Fall. Die Regierung selber sei aufgefordert, diesen Spielraum ebenfalls zu nutzen. Er denkt da etwa an einen grosszügig ausgelegten Gegenvorschlag zur Kita-Initiative seiner Partei.

Harald Friedl, Grossrat Grüne. Foto: Juri Junkov

Harald Friedl, Grossrat der Grünen, findet es gut, dass der Kanton vorsichtig budgetiert. Dies genau zu tun, sei sehr komplex. Es gäbe viele Unwägbarkeiten, wie etwa aktuell gerade die ausbleibende Gewinnausschüttung der Nationalbank zeige. Den Spielraum des Parlaments sieht Friedl nicht eingeschränkt. «Wir wissen ja alle, dass der Kanton meist besser abschneidet als budgetiert.»

Dem hohen Wachstum sei Dank

Derweil verteidigt das Finanzdepartement seine Praxis. Eine Budgetierung basiere auf Annahmen und Prognosen mit vielen Unbekannten und möglichen positiven wie negativen Überraschungen, sagt Generalsekretär Sven Michal. «Die letzten Jahre waren rückblickend sehr gut mit einem hohen Wirtschaftswachstum.» Daher sei es vor allem zu positiven Überraschungen gekommen. Das könne aber auch wieder in die andere Richtung gehen.

Als Beispiel nennt Michal die hohen Einnahmen durch Grundstückgewinn- oder Handänderungssteuern. Solche Transaktionen seien einmalig und liessen sich nicht voraussehen. Grundsätzlich sei es nicht sinnvoll, den Budgetprozess wegen mehrerer guter oder schlechter Jahre zu ändern. Aber natürlich nehme das Finanzdepartement gewisse Anpassungen vor. «Die Budgetierung ist heute etwas weniger konservativ als früher.»

Wie Luca Urgese nennt Michal die Hochrechnungen zum laufenden Jahr, die der Regierungsrat seit 2020 veröffentlicht. Damit werde die Entwicklung vom Budget zur Rechnung transparenter gemacht.

Die Überschüsse der vergangenen Jahre konnten für einen massiven Schuldenabbau genutzt werden und ermöglichten Steuersenkungen. Er erinnert an die Steuervorlage 17 und das nun vom Grossen Rat beschlossene Steuerpaket. Zudem würden die guten Jahre zu der Annahme verleiten, dass es immer so weitergeht. «Aber das kann sich auch wieder ändern», sagt Michal.

