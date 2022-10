Kapitalerhöhung Die MCH Group ist so billig wie nie zuvor – was bedeutet dies für die Mehrheitsverhältnisse? Der Messekonzern ist im Vorfeld der Kunstmesse «Art Basel Paris+» an der Börse nur gerade noch 70 Millionen Franken wert. In dieser Woche fliesst ihm neues Geld zu. Christian Mensch Jetzt kommentieren 10.10.2022, 18.53 Uhr

Diese Woche wird bei der MCH Group die Kapitalerhöhung vollzogen. Archivbild: Roland Schmid

Bis Montag, 12 Uhr, hatten die bisherigen 2295 Aktionäre der MCH Group Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie bei der Kapitalerhöhung der MCH Group mitmachen und ebenfalls neue Aktien zeichnen.

Der Preis ist maximal günstig. Für nur gerade 4,75 Franken werden die neuen Aktien ausgegeben. 18 Millionen Stück stehen im Angebot. Als besonderes Schnäppchen wird die Aktie dennoch nicht gehandelt. Vielmehr hat sich der Börsenkurs seit der Ankündigung auf dieses Niveau abgesenkt. Er liegt damit um 63 Prozent tiefer als im Jahr zuvor.

Oder anders gesagt: Wer vor der Kapitalaufstockung alle 14,6 Millionen Aktien des Konzerns aufkaufen würde, müsste dafür nur gut 70 Millionen Franken aufwerfen. Doch zumindest die Hauptaktionäre, der australische Investor James Murdoch und der Kanton Basel-Stadt, denken nicht an einen Verkauf.

Die Hälfte der Kleininvestoren hat der Mut verloren

Erhard Lee vertritt als kritischer Aktionär eine Gruppe von Investoren, die an die zehn Prozent der Anteile halten. Er hält den Ausgabepreis für deutlich zu tief. Nur rund die Hälfte seiner Investoren, so Lee, habe er aber davon überzeugen können, neue Aktien zu zeichnen. Die anderen hätten den Mut und den Glauben an das Unternehmen verloren.

Die schlechten finanziellen Eckwerte stehen in seltsamem Kontrast zur bevorstehenden Kunstmesse «Art Basel Paris+», die ab dem 20. Oktober erstmals in der französischen Metropole stattfindet.

Die Erwartungen sind hoch. 729 Galerien haben sich beworben, daran teilnehmen zu können, nur gerade 156 Galerien haben den Zuschlag erhalten. In der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» schwärmt der Direktor Clément Delépine: «Der Enthusiasmus bei den Sammlerinnen und Sammlern ist enorm.» Die Luxushotels seien seit Wochen ausgebucht, es sei schwierig geworden, überhaupt noch ein Zimmer zu finden.

Ein Schnäppchen für die Lupa Systems

James Murdocch. Zvg

Zumindest für James Murdoch scheint die Rechnung bestens aufzugehen. Mit einem ersten Einsatz von 48 Millionen Franken erwarb der Investor über seine Lupa Systems zunächst einen Anteil von 32,32 Prozent. Nun ist er bereit für 34 Millionen Franken neue Aktien zu kaufen. Bei einem Stückpreis von 4.75 Franken kann er sich damit gut 7 Millionen neue Aktien sichern. Unter der Voraussetzung, dass die Kleinaktionäre eher auf ihre Bezugsrechte verzichten, steigt damit sein Anteil an der Firma auf über 40 Prozent. Günstiger lässt sich nicht Einfluss auf die mächtigste Kunstmesse der Welt nehmen.

Während Murdoch mit strategischem Kalkül seinen Anteil erhöht, übt Basel-Stadt eher notgedrungen den Gleichschritt. Auch der Stadtkanton hat sich verpflichtet, bei der Kapitalerhöhung 34 Millionen Franken beizutragen und zugleich ein Restdarlehen in Höhe von 5,8 Millionen Franken abzuschreiben. Beides hat der Grosse Rat auf Antrag der Regierung mangels Alternativen gutgeheissen. Damit wird sich der Anteil der öffentlichen Hand am Messekonzern erneut wohl auf 40 Prozent erhöhen.

Die Zeichen stehen auf Ausbau: MCH Group hat 28 offene Stellen

Anders gesagt: Die beiden Grossaktionäre dominieren künftig die Gruppe mit rund 80 Prozent der Stimmen, das Gewicht der zersplitterten Gruppe der Kleinaktionäre marginalisiert sich durch die Kapitalerhöhung auf die Hälfte.

Bis maximal 88 Millionen Franken an neuen Mitteln fliessen der MCH Group durch die Bilanzsanierung zu. Damit kann zum einen der im Frühjahr auslaufende 100-Millionen-Franken-Kredit bedient werden, zum anderen verbleiben dem Konzern genügend flüssige Mittel, um das Geschäft wieder anzukurbeln.

Die Chancen für bessere Zeiten stehen nicht schlecht. «Paris+» steht vor der Türe, 28 offene Stellen hat der Konzern aktuell zu besetzten. Lee rechnet damit, dass der Aktienkurs nach der Erholung auf vielleicht 12 Franken steigen werde. Murdoch hätte damit ein goldiges Händchen bewiesen.

