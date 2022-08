MCH Group startklar für Kapitalerhöhung - Konditionen unbekannt

Kapitalerhöhung Rechnen mit vielen Unbekannten bei der Basler MCH Group Der Messekonzern hat alle Vorbereitungen für die Kapitalerhöhung getroffen. Doch deren Konditionen sind weiterhin unbekannt. Christian Mensch Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

30,21 Prozent hält Basel-Stadt derzeit an der MCH Group. Weitere zehn Prozent sind möglich. Roland Schmid

Seit vergangener Woche ist eine Aktie der MCH Group nur noch ein Zehntel wert, zumindest nominal. Wie an der Generalversammlung im Frühjahr beschlossen, hat der Messekonzern vergangene Woche in einer Kapitalherabsetzung den Nominalwert seiner Aktie von 10 auf 1 Franken korrigiert. Bei rund 14,9 Millionen Aktien reduzierte sich damit das Aktienkapital um 133,8 Millionen auf noch 14,9 Millionen Franken. Die freigewordenen Mittel gelten in der Bilanz als Kapitalreserve.