Fahrverbot gilt auch für «Trottinetts»: Polizei führte am Freitag in Basel Verkehrskontrollen durch

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Freitag gleich zwei grössere Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Spalenberg wurde das Verbot für fahrzeugähnliche Geräte überprüft, während an der Gellertstrasse der Schwerpunkt bei der Fahrzeugtechnik lag.