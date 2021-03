Aufstieg Wie die Basler Politikerin Mirjam Ballmer Fribourg im Sturm erobert hat Nur fünf Jahre nach ihrem Wegzug aus Basel hat es Mirjam Ballmer als erste Grüne seit 2001 in die Stadtregierung von Fribourg geschafft. Wie kam dieser steile Aufstieg zu Stande? Die «Schweiz am Wochenende» auf Spurensuche. Matthias Fasel 14.03.2021, 05.00 Uhr

Einst Hoffnungsträgerin der Basler Grünen, nun Gemeinderätin in Fribourg: Mirjam Ballmer. Keystone

Fribourgs Politikerin der Stunde ist eine Baslerin. Sie wohnt noch nicht lange dort, sie ist Deutschschweizerin – und doch wurde Mirjam Ballmer am Sonntag in der mehrheitlich französischsprachigen Stadt Fribourg als erste Grüne seit zwei Jahrzehnten in den fünfköpfigen Gemeinderat gewählt. Kein Wunder, strahlte sie am Montag von den Titelseiten der Fribourger Tageszeitungen.

Wie hat sie das alles geschafft? «Wenn ich das wüsste», sagt Ballmer und lacht. Die 38-Jährige denkt dabei nicht einmal unbedingt an ihre Wahl vom vergangenen Wochenende. Die war im Vorfeld erwartet worden, sie war Spitzenkandidatin, die Grünen im Aufwind. «Die grösste Überraschung erlebte ich 2016.» Kaum hatte sie ihre Papiere in Fribourg, trat Ballmer bei den Wahlen für das Kantonsparlament an. «Als Listenfüllerin. Eher vorausschauend, für den Fall, dass ich irgendwann wieder Lust haben sollte, Politik zu machen.» Ballmer erzielte ein beachtliches Resultat, belegte den ersten Nachrückplatz. «Das kann ich mir bis heute nicht erklären», so Ballmer. 2018 rückte sie dann tatsächlich ins Kantonsparlament nach. «Das war die Basis dafür, dass ich es nun in den Gemeinderat geschafft habe.»

Dossierfestigkeit und PR-Coups helfen auf dem Weg nach oben

Für Serge Gumy, Chefredaktor der Fribourger Tageszeitung «La Liberté», ist Ballmers Aufstieg nicht überraschend. «Die Partei hat vor fünf Jahren direkt anerkannt, dass sie eine erfahrene, talentierte Politikerin ist. Ihr Wort hatte von Beginn weg Gewicht.» Man kannte in Fribourg Ballmers Vorgeschichte. Dass sie Hoffnungsträgerin der Basler Grünen gewesen, schon mit 24 im Grossen Rat gesessen war und später die Kantonalpartei von Basel-Stadt als Co-Präsidentin geleitet hatte.

Zumindest parteiintern wusste man auch um ihre Niederlage bei den Nationalratswahlen im Herbst 2015, als sie von Listenkollegin Sibel Arslan übertrumpft worden war. Eine Niederlage, die ein Grund dafür war, dass Ballmer 2016 ihren Lebensmittelpunkt gemeinsam mit ihrem Partner – ein frankofoner Fribourger – vom Rhein an die Saane verlegte.



Ballmer nutzte ihre zweite Chance. Im Kantonsparlament sei sie während der Debatten nicht unbedingt aus der Masse herausgestochen, sagt Gumy. Aber:

«Wie ich von anderen Politikern gehört habe, überzeugte sie mit guter Dossierkenntnis und nahm in den Kommissionen Einfluss.»

Und ab und zu hatte sie einen PR-Coup parat. Etwa im März 2019, als sie mit ihrem Baby an der Grossratssitzung teilnahm und damit ihrem Vorstoss, bei dem es um die Vereinbarkeit von Mutterschaftsurlaub und Parlamentstätigkeit ging, mehr Aufmerksamkeit verlieh.

Seit vergangenem Jahr ist Ballmer auch Co-Präsidentin der Kantonalpartei. Der Wahlsonntag war für sie deshalb nicht nur persönlich, sondern auch als Mitglied der Parteileitung ein grosser Erfolg. Der Kanton wurde mit voller Wucht von der grünen Welle erfasst. Im Parlament der Stadt Fribourg erhöhten die Grünen ihre Anzahl Sitze von 8 auf 21. Es war nur eine von zahlreichen Erfolgsgeschichten überall im Kanton. Im Parlament von Marly etwa, einer Nachbargemeinde von Fribourg, holten die Grünen neun Sitze – obwohl sie nur mit acht Kandidierenden angetreten waren.

Mit klarer politischer Linie, aber keineswegs nur in der eigenen Bubble

2012 wurde Mirjam Ballmer an der Seite Elisabeth Ackermanns zur Co-Präsidentin der Basler Grünen gewählt.

«Ich habe den Eindruck, Freiburg hat regelrecht darauf gewartet, dass jemand das Potenzial abholt», sagt Mirjam Ballmer. «Es gab innerhalb der Partei viele Bewegungen und Projekte, viele Keimlinge, die darauf warteten, dass ihnen jemand ein grösseres Gefäss gibt. Am Sonntag nun ist alles in die Höhe geschossen, als ob es von einem Tag auf den andern Frühling geworden wäre.»

Mirjam Ballmer war dafür entscheidend mitverantwortlich. Sie war eine der Gärtnerinnen, die sich liebevoll um die Pflänzchen kümmerte – und zwar bis hin zur Parteibasis. Das zeigt das Beispiel von Bettina Noll. Sie sei von der Gesinnung her immer schon den Grünen nahegestanden, habe sich umweltpolitisch engagiert, sagt die 47-jährige Ärztin. Politisiert hatte sie aber nicht. Bis sie vor ein paar Monaten einen Anruf von Mirjam Ballmer erhielt. «Ich kannte sie nicht, aber sie hat mich überzeugt, auf die Liste zu kommen.»

Auch im Wahlkampf habe sich die Parteileitung intensiv um alle Kandidierenden gekümmert, sagt Noll, die für einen Sitz im Fribourger Stadtparlament kandidierte – und prompt gewählt wurde. Über Mirjam Ballmer sagt sie: «Sie ist geradlinig, hat Charisma, ist kompetent – und immer auch prominent in den Medien.» Mit ihrer einnehmenden Art komme sie überall gut an, fügt Noll noch hinzu. «Manchmal selbst bei älteren Männern, die man eigentlich eher der SVP zuordnen würde.»

Auf die Bemerkung angesprochen, muss Mirjam Ballmer lachen. Ist sie wirklich eine «rassembleuse», wie es auf Französisch so treffend heisst? Verbindend, eine Politikerin, auf die sich alle einigen können? «Ich habe eine klare politische Linie, da werde ich meinen Werten nie untreu.» Aber sie gehe nicht mit dem Kopf durch die Wand, suche den Kompromiss. «Und ausserhalb der Politik bin ich ohnehin gerne auch mit Leuten zusammen, die nicht zwingend aus dem gleichen Umfeld kommen. Ich lebe nicht in einer Blase.»

«Wer ist eigentlich Mirjam Ballmer?»

David Krienbühl bestätigt Ballmers Selbsteinschätzung. Er war Spitzenkandidat der FDP, die ihren Sitz in der Fribourger Stadtregierung an die Grünen verlor. «Ich habe sie im Wahlkampf als sehr respektvolle Person kennengelernt, das habe ich geschätzt.» Politisch gesehen sei sie aber schon sehr links, wenn er sich bei Smartvote ihr Profil so anschaue. Krienbühl würde gerne noch mehr über Ballmer erzählen. «Aber ehrlich gesagt, kenne ich sie gar nicht so gut. Sie ist im Stadtalltag nicht sehr präsent, ich denke, sie wurde in erster Linie von der grünen Welle in den Gemeinderat gespült. In meinem Umfeld hörte ich schon oft die Frage: ‹Wer ist eigentlich Mirjam Ballmer?›»

Den Satz habe sie tatsächlich auch schon gehört, sagt die Politikerin. «Meine Töchter sind in einem Alter, in dem sie noch viel Aufmerksamkeit benötigen. Da habe ich nicht noch Zeit für fünf Hobbys», sagt die zweifache Mutter. «Deshalb ist es gut möglich, dass mich in Freiburg viele Leute noch nicht kennen.»

«Ich interpretiere es als Zeichen der Offenheit der Stadtbewohner, dass sie mich trotzdem gewählt haben, selbst wenn sie mich nicht seit 30 Jahren kennen und ich keinen familiären Hintergrund in Freiburg habe.»

Auch die Sprachenfrage sei im Wahlkampf kaum ein Thema gewesen, sagt «La Liberté»-Chefredaktor Serge Gumy. «Erstens spricht Mirjam Ballmer gut Französisch, zweitens sieht die neue Generation in Freiburg die andere Sprache nicht mehr als Bedrohung, sondern als Chance. Ballmer mit ihrer zweisprachigen Familie ist damit sogar so etwas wie ein Musterbeispiel.»

Wo führt ihr Weg noch hin?

Ihren Job als stellvertretende Generalsekretärin der Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft hat sie diese Woche gekündigt. Mirjam Ballmer ist nun Berufspolitikerin. Und es stellt sich die Frage: Wo führt ihr Weg noch hin? Eines stellt Ballmer klar. Wenn die Grünen im November versuchen, auch auf kantonaler Ebene einen Sitz in der Regierung zurückzuerobern, wird sie nicht kandidieren. «Gemeinderätin zu sein, ist eine grosse Aufgabe, darauf will ich mich nun erst einmal voll konzentrieren.» Sonst aber will Ballmer nichts ausschliessen. «Wie meinem politischen Werdegang zu entnehmen ist, habe ich meine Karriere nie gross geplant – sonst wäre ich in Basel geblieben.»