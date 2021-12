Kaserne Basel Ein mächtiger Sandsturm inmitten der Konzertödnis Drei Konzertabende fanden am Wochenende in der Kaserne statt. Zu einer Zeit, wo die meisten anderen Konzertlokale im Pop/Rock-Segment aufgrund der verschärften Coronamassnahmen den Betrieb niedergelegt haben. Stefan Strittmatter 07.12.2021, 16.59 Uhr

Die Wüstenblueser von Etran de L'Aïr kamen als Trio nach Basel. Zvg

Seit einer Woche ist der Basler Konzertbetrieb im Bereich der U-Musik faktisch zum Erliegen gekommen: Lokale wie Sommer­casino, Humbug und Viertel ­haben als Reaktion auf die im Stadtkanton verschärften Coronamassnahmen den Betrieb niedergelegt. Das «Sudhaus», das mit 14 Konzerten im Dezember einen ambitionierten Neustart gewagt hätte, wurde noch in den Startlöchern gestoppt (die bz berichtete).

Das Problem spiegelt jenes, das sich schon bei den Lockerungen nach dem Lockdown gezeigt hatte: Wer auf Barein­nahmen angewiesen ist, um sein Konzertprogramm querzufinanzieren, der hat angesichts der Sitzpflicht bei Konsumation nun die Wahl, ins Minus zu wirtschaften oder den Laden vor­übergehend dichtzumachen.

Die Kaserne als Pop-Oase mitten im Halb-Lockdown

Eine Sonderstellung kommt hier der Kaserne zu, die als subventioniertes Haus auch die eine oder andere Vorstellung ohne Nebeneinnahmen bestreiten kann. Und so bot sich am vergangenen Wochenende das Bild, dass im Dreispartenhaus ein regelrechter Konzertreigen abgefeuert wurde – am Freitag mit Veronica Tention und Crimer, am Samstag mit Nomuel und The Gardener & The Tree und am Sonntag mit Etran de L’Aïr –, während es andernorts in der Stadt unangenehm still wurde.

Ein Augenschein vor Ort beim Auftritt des St. Gallischen Eighties-Barden Crimer zeigt, dass sich die Besuchenden (nach Angaben der Kaserne sind es rund 180) nicht an den Massnahmen zu stören scheinen: Man tanzt mit Maske und verzichtet auf das Bier im Konzertraum. Mit insgesamt rund 550 Besucherinnen und Besuchern an drei Tagen stellt die Kaserne so etwas wie eine Pop-Oase im erneuten Halb-Lockdown dar.

Reduzierte Truppe, maximaler Effekt

Zu dieser Bildsprache passt der aus der Niger-Wüste angereiste Act des Sonntags. Etran de L’Aïr, die sich seit 1995 in wechselnder Formation einen Namen in der Musikhochburg Agadez (Bombino oder Mdou Moctar stammen ebenfalls von da) erspielt haben, sind in unseren Breitengraden weitestgehend unbekannt.

Und so finden sich beim Gastspiel der Wüstenblueser gerade mal drei Dutzend Tanzfreudige ein. Doch das Trio – in der Heimat treten Etran de L’Aïr mit fünf bis neun Mitgliedern auf – lässt sich davon nicht beirren und entfacht mit zwei E-Gitarren und einem Drumkit einen mitreissenden Sandsturm. Dass sich die Saiteninstrumente mit fortdauernder Konzertdauer mehr und mehr gegeneinander verstimmen, ist ebenso zweitrangig wie die fehlende Kommunikation zwischen Band und Publikum.

Wer von diesen Konzerten noch nicht genug bekommen hat: Am Mittwoch und Donnerstag steht mit dem Szene-Treff «Mitten in der Woche» und der Elektro-Popperin Sophia Kennedy erneut Pop auf der Kasernen-Agenda.