Kaserne Globâle Nach dem globalen Stillstand macht die Kaserne Basel wieder Dampf Nach zwei Jahren Zwangspause findet das interkontinentale Format für Kunstschaffende aus dem Süden zum vierten Mal statt. Hannes Nüsseler 06.04.2022, 05.00 Uhr

DJane Perera Elsewhere tritt im Rahmen von Kaserne Glôbale erstmals in Basel auf. zvg

Zoom-Meetings gibt es in allen Geschmacksrichtungen: langweilig, peinlich, informativ. An der vierten Ausgabe von Kaserne Globâle gibt es dieses Wochenende auf der neuen Probebühne im frisch renovierten kHaus eine neue Variante zu entdecken.

Zugeschaltet aus fünf Hotelzimmern treffen sich fünf Kunstschaffende, die live das Stück «Manila Zoo» der (in Basel präsenten) Choreografin Eisa Jocson performen. Und die Frage, mit der sich das Stück beschäftigt, stammt wie der technologische Ansatz direkt aus der Pandemie: Wer kann sich noch frei bewegen?

«Das interkontinentale Format Kaserne Globâle zeigt hauptsächlich Kunstschaffende aus den Metropolen des Südens», erklärt der künstlerische Leiter der Kaserne, Sandro Lunin, auf Anfrage. Einige kennt er schon von seiner Arbeit als Leiter des Zürcher Theater Spektakel. «Es sind aber auch jüngere Kunstschaffende dabei, die grossartige Arbeit leisten.» Für diese sei der Austausch mit Künstlerinnen und Künstler aus anderen kulturellen Kontexten und Ländern enorm wichtig – «wie für Basler Kunstschaffende ja auch».

Residenzen am kHaus

In den vergangenen zwei Jahren sei dieser Austausch aber praktisch zum Erliegen gekommen. «In vielen grossen Ländern wie Brasilien oder Indien fanden keine Aufführungen mehr statt», erklärt Lunin, wobei Ausfallentschädigungen und Kurzarbeit inexistent waren. «Eine sehr schwierige Situation.» Umso wichtiger sei deshalb das Comeback der Kaserne Globâle, mit der auch gleich dreimonatige Residenzen am kHaus eingeführt werden. «Wir wollen Arbeiten zeigen, die während der Pandemie entstanden sind und die wir teils koproduziert haben.»

Dabei merke man den Stücken ihre Entstehungsgeschichte durchaus an, so der künstlerische Leiter der Kaserne. «Manila Zoo handelt sehr stark von der Isolation», sagt Lunin. Und auch «Porcelaine White: The Conversation» von Venuri Perera und Zwoisy Mears-Clarke wäre ohne Reisebeschränkungen in dieser Form wohl nicht entstanden.

Da sich die Choreografin aus Sri Lanka und der jamaikanischstämmige Choreograf aus Berlin nicht treffen konnten, einigten sie sich auf eine filmische Konversation über ihre jeweilige koloniale Vergangenheit. In Azade Shamiris «Quasi» wiederum spiegelt der Einsatz digitaler Technologien die extrem brüchige Situation in Teheran wider. «Das aktuelle Regime hat die Pandemie dazu benutzt, seine autoritäre Herrschaft noch zu verstärken», erklärt Lunin.

Besonders hebt der künstlerische Leiter ausserdem die Musik- und Tanzperformance «49 days» im Roxy hervor, die Musikanlässe der Berliner DJane Perera Elsewhere sowie des saudiarabischen Musikers Msylma.

Kaserne Glôbale, 7. bis 10 April, Basel und Birsfelden. www.kaserne-basel.ch