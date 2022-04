Kaserne Hauptbau Basler Stadtentwickler Lukas Ott gerät bei der Kaserne in Teufels Küche Die Suche nach einem Gastrobetreiber für das Speiselokal beginnt von vorne. Dies ist nicht nur mit Kosten für die Stadt verbunden, es stellt auch das ursprüngliche Konzept infrage. Christian Mensch 04.04.2022, 19.55 Uhr

Auf dieser Terrasse wird noch längere Zeit niemand bewirtet. Kenneth Nars

Drei Gastrobetriebe, die sich ­ergänzen – mit diesem überzeugenden Ansatz hat das Präsidialdepartement unter Leitung des Stadtentwicklers Lukas Ott vor drei Jahren die Suche nach einem Bar-, einem Café- und einem Restaurantbetreiber für den Kasernen-Hauptbau ge­startet. Das Kernstück war das Speiselokal, das mehr als die Hälfte der Basis-Mietzinseinnahmen von jährlich 300'000 Franken bringen sollte.

Die Geschichte ist bekannt: Kein Gastronom war bereit, auf eigene Rechnung den Rohbau mit 1,9 Millionen Franken in ein adrettes Lokal zu verwandeln. Nun ist, wie auch von dieser Zeitung angekündigt, der partielle Neustart der Ausschreibung erfolgt.

Lukas Ott, Leiter Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt. Roland Schmid

Demnach ist der Kanton zum einen bereit, einen Grossteil der Investitionen selbst zu stemmen, zum anderen setzt er keinen Mietzins mehr fest, ­sondern wartet auf Angebote. Bis Ende Woche muss sein Interesse angemeldet haben, wer in Verhandlungen treten will.

Die Krux mit der Abluft

In der ersten Vergaberunde haben sich Wirte für die Bar (Cécile Grieder) und für das Café/Bistro (Rhyschänzli Gruppe) ­gefunden. Auch für das Restaurant wurden mit einer Basler Gastrogruppe intensive Diskussionen geführt.

Zum Abbruch führten dabei aber nicht nur die hohen Investitionen, sondern auch eine technische Hürde: In der vorgesehenen Küche lasse sich eine Ablufteinlage, wie sie nötig sei, um ein Speiselokal zu betreiben, gar nicht einbauen.

Die Konsequenzen sind weitreichend: Eine funktional reduzierte Küche lässt nur ein beschränktes Speiseangebot zu. Doch damit sinkt auch der erwartete Umsatz. Statt 75 Franken pro Tag und Sitzplatz, die Grundlage für die erste Planerfolgsrechnung waren, könnte mit einer einfachen Speisekarte noch gut die Hälfte realistisch sein, erklären Gastroplaner.

Mehr Konkurrenz - weniger Ergänzung

Ein positiver Effekt ist zu erwarten: Der Investitionsbedarf nimmt ab. Allerdings sinkt ebenso der Umsatz und damit der wirtschaftlich tragbare Mietzins: Der im ersten Anlauf erwartete Basismietzins von jährlich 165'000 Franken wird dadurch illusorisch.

Im Eimer ist auch das Anfangskonzept mit drei sich ­ergänzenden Gastrobetrieben. Wenn sich das geplante Speiselokal als faktisches Bistro mit zusätzlicher Bar entpuppt, so wird dieses in direkter Konkurrenz zu den zwei anderen Betrieben im Haus zu stehen kommen. Diese werden sich in Nachverhandlungen wohl zu wehren wissen.

Was dem Präsidialdepartement neben dem Spott bleibt: tiefere Einnahmen bei höheren Kosten.