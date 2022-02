Basler Fasnacht 2022: Ein Dienstag ohne Guggenkonzert

Keine Guggen Basler Fasnacht 2022: Es wird ein spezieller Dienstag Keine offiziellen Guggenkonzerte, kein Sternmarsch. Die Guggen sind auf der Suche nach Alternativen. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 03.02.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An einer wilden Fasnacht werden die Basler Guggen wohl auf den Gassen sein. Roland Schmid

Der Fasnachtsdienstag gehört bekanntlich den Kindern und Guggen. Während die Kinderfasnacht als Naturereignis daherkommt, steht hinter den Guggenkonzerten auf dem Marktplatz und Barfüsserplatz und dem Sternmarsch eine Organisation: Die Dachorganisationen FG Gugge und Gugge IG.

Diese haben das Konzert und den Marsch am 25. Januar in einem offiziellen Communiqué abgesagt. Die verantwortlichen Behörden konnten den beiden Organisationen die erforderlichen Bewilligungen nicht zusagen. Auch von einem gemeinsamen Konzert am Messeplatz, das zusammen mit den Clara Monschter über die «drey scheenschte Dääg» verteilt stattfinden könnte, wird abgesehen. Die Clara Monschter haben bereits nach Weihnachten gegenüber der bz gesagt, dass eine Durchführung ihres Konzertes auf dem Claraplatz noch in den Sternen stehen würde.

Am Entscheid wird festgehalten

Der finanzielle und logistische Aufwand für ein solch grosses Vorhaben wäre für die Organisationen nicht tragbar. Zudem seien die Organisation und die Vorgaben des Bundes bis jetzt nicht abschätzbar. Somit ist ein solches Vorhaben in einem solch kurzen Zeitrahmen vor der Fasnacht schlicht nicht umsetzbar. Die beiden Dachorganisationen sind überzeugt, dass dies aufgrund der Risiken die einzig richtige Entscheidung ist. Dies bestätigt Patrick Müller, Obmann der Gugge IG. Das letzte Wort in Bezug auf ein Alternativkonzert sei aber noch nicht gesprochen. «Allenfalls kommt es zu einem Guggekonzert, an welchem wir als IG aber nicht an der Organisation beteiligt sind.» Aufgrund des noch bestehenden Umzugsverbots wurde auch der Sternmarsch abgesagt.

Auch wenn der Bundesrat am Mittwoch Lockerungen angekündigt hat, halten die Gugge IG und die FG Gugge an ihrem Entscheid fest. Stephanie Weikard, Obfrau der FG Gugge meint: «Es müssten viele Wunder geschehen, dass das Guggenkonzert stattfinden wird.»

Marschproben in den Langen Erlen und der Stadt

Dennoch freut sich die Vollblutfasnächtlerin, wie sie sich selbst bezeichnet, auf die Fasnacht. «Wir sind daran, für unsere eigene Gugge ein Alternativprogramm zu konzipieren.» Denn für sie und ihre Sonate-Schlyffer fällt neben dem Dienstag auch der Cortège aus, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Auch Müller freut sich auf die Fasnacht. «Sie wird mal etwas Anderes sein ohne die organisierten Veranstaltungen wie Cortège, Sternmarsch und Guggekonzert.» Er ist überzeugt, dass angeschlossene IG-Guggen bei einer wilden Fasnacht auf der Gasse anzutreffen sind. Dennoch hofft er darauf, dass es eine einmalige Sache bleibt und die Fasnacht 2023 von organisierter Natur sein wird.

Was auffällt: In letzter Zeit sind vermehrt Guggen in der Stadt zu sehen. Wegen der eingeschränkten Übungsmöglichkeiten weichen Vereine auf Marschproben aus. Diese fänden gemäss Gugge-IG-Obmann Patrick Müller in den Langen Erlen und in der Stadt statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen