Gewerkschaft fordert bessere Bedingungen in Basler Kitas

Kinderbetreuung Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen für Basler Kita-Mitarbeitende Die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (VPOD) lanciert am 1. September die Petition «Kita ist kein Kinderspiel» in Basel-Stadt. Eine generelle Lohnerhöhung für Kita-Mitarbeitende ist dabei nur eine von vielen Forderungen. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Die Gewerkschaft VPOD hat zusammen mit Kita-Mitarbeitenden einen Forderungskatalog für bessere Arbeitsbedingungen in der Kinderbetreuung erstellt. Symbolbild: Severin Bigler

«Kita ist kein Kinderspiel» heisst die Petition und spielt mit ihrem Namen auf die fehlende Wertschätzung an, die diesem Beruf häufig entgegengebracht wird. Stress, Überlastung und zu wenig Lohn gehört zu den Hauptproblemen des Betreuungsberufes, liest man auf der Website des VPOD. Nun hat sich eine Gruppe von Kita-Mitarbeitenden zusammengeschlossen und gemeinsam mit der Gewerkschaft einen Forderungskatalog erstellt.

Die Petition wird am 1. September lanciert. «Jetzt fängt die harte Arbeit erst an», sagt Alexandra Aronsky, Gewerkschaftssekretärin des VPOD Basel. «Uns ist es ein Anliegen, dass wir bei möglichst allen Kitas vorbeigehen und nicht nur Mails an die jeweilige Leitung schicken.» Denn das Problem für sehr viele Kita-Mitarbeitende sei, dass sie nicht über ihre Rechte Bescheid wüssten.

Die Angst, etwas zu sagen, ist gross

Yael Egert* arbeitet als ausgebildete Betreuerin in einer Kita in Basel: «Uns geht es allen gleich. Wenn ich mich umhöre, erzählen alle von denselben Problemen, aber niemand getraut sich, etwas zu sagen. Ich weiss nicht, woher diese Angst kommt», sagt Egert und erzählt von ihrem Alltag in der Kita:

«Es fehlt uns an allem. An Zeit, an Personal. Was mich beschäftigt, ist, dass wir die Aktivitäten mit den Kindern nicht mehr nach deren Bedürfnissen richten können, sondern es nur darum geht, was gerade zeitlich drinliegt.»

Zusätzlich komme das Betreuen der Lernenden zu kurz, denn da müsse Zeit für Gespräche und Anliegen geschaffen werden: «Das können wir nicht innerhalb von fünf Minuten auf dem Gang erledigen», sagt Egert. Ihr Fazit: «Wir fühlen uns zu wenig wertgeschätzt und manchmal auch im Stich gelassen», so Egert.

Alles geben, damit es den Kindern an nichts fehlt

Auch Helena Kohler* arbeitet in einer Kita in Basel-Stadt. Sie erzählt von ähnlichen Problemen und hat auch konkrete Zukunftsvorstellungen: «Ich finde, unser Beruf gehört nicht zum Sozialen, sondern sollte zur Bildung gehören. Wir haben bereits in der Kita einige Kinder, die eine spezielle Betreuung bräuchten, doch dafür fehlt uns schlicht die Zeit.»

Helena Kohler und Yael Egert wünschen sich beide, dass sich in der Betreuung vieles ändert. Es brauche mehr Personal, bessere Organisation des Betreuungsschlüssels und mehr Lohn.

Alexandra Aronsky, Gewerkschaftssekretärin des VPOD. Bild: Samuel Bramley

Klar definierte Forderungen

Zu den konkreten Forderungen, die der Zusammenschluss der Kita-Mitarbeitenden nun ausformuliert hat, gehört, dass Praktikantinnen und Praktikanten aus dem Betreuungsschlüssel genommen werden. Zurzeit muss vor der Lehre zur Fachperson Betreuung eine sogenannte «Vorlehre» absolviert werden, in Form eines Praktikums. Diese jungen Leute, meist zwischen 15 und 16 Jahren, werden in der Kita aber im Betreuungsschlüssel gleich angerechnet wie eine voll ausgebildete Fachperson.

Dies führe zu Überlastung auf beiden Seiten, da die Praktikantinnen und Praktikanten überfordert seien und die Fachpersonen einen doppelten Aufwand hätten, da sie sowohl die Kinder als auch die Auszubildenden betreuen müssten. Zudem fordern die Arbeitnehmenden eine klar definierte, kinderfreie Arbeitszeit. Denn wenn eine Betreuungsperson am Schreibtisch sitzt und administrative Aufgaben erledigt, zählt sie zwar als betreuende Person, kann sich aber in dieser Zeit nicht um die Kinder kümmern. Dafür müsse genügend Personal geschaffen werden, so Egert und Kohler.

Unterschriftensammlung der Kita-Initiative ist am Laufen

Neben der Petition laufen zurzeit zwei Initiativen, die sich teilweise überschneiden. Einerseits hat die SP im März die Unterschriftensammlung einer nationalen Kita-Initiative gestartet. Das Komitee der Initiative «Flächendeckende und bezahlbare Kinderbetreuung» ist überparteilich formiert, auch Mitglieder der Mitte, der GLP und der Grünen sind vertreten. Die Kita-Initiative will in der Verfassung den Grundsatz verankern, dass jedes Kind einen Anspruch auf familienergänzende Kinderbetreuung hat. Das Angebot dazu müssten die Kantone schaffen.

Gleichzeitig ist im letzten Jahr eine kantonale Kita-Initiative eingereicht worden. Bei dieser Initiative wird nun seitens des Regierungsrates entschieden, ob ein Gegenvorschlag formuliert wird. «Die kantonale Initiative und die Petition verfolgen ähnliche Ziele. Bei unserer Petition geht es aber in erster Linie um die Arbeitsbedingungen der Betreuungspersonen», sagt Alexandra Aronsky.

*Name der Redaktion bekannt

