Basel: Migrationskirchen sollen mehr bei Integration helfen

Kirchgemeinden Aus der Gemeinschaft heraus: Migrationskirchen sollen noch stärker bei Integration helfen Eine Studie stellt fest: Integrationsangebote gibt es eigentlich genug. Nur erreichen diese das Zielpublikum zu wenig. Das soll nun mit Hilfe der Migrationskirchen geändert werden.

Auch die Elisabethenkirche in Basel ist bekannt für ihre Integrationsarbeit. Kenneth Nars

Für Migrantinnen und Einwanderer sind sie unverzichtbar: die Migrationskirchen in der Region Basel. Sie geben ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, ein Gefühl von Heimat. Rund 70 verschiedene Migrationskirchen verzeichnet der Raum Basel. Hier feiern die Menschen Hochzeiten, Gottesdienste und Taufen – in ihrer Herkunftssprache.

Eine neue Untersuchung des evangelisch-reformierten Pfarramts für weltweite Kirche BL/BS und der Evangelischen Allianz zeigt nun auf, welche Rollen die Migrationskirchen für die erfolgreiche Integration der Migrantinnen und Migranten spielen. Finanziert wurde die Studie von der baselstädtischen Fachstelle Diversität und Integration.

Angebote erreichen Migrantinnen und Migranten nicht

Karima Zehnder, Leiterin der Plattform Inforel, hat mehrere Glaubensgemeinschaften und Verantwortliche von Institutionen im Integrationsbereich befragt. Grundsätzlich hat sie ein positives Bild vermittelt bekommen: «Gerade in Basel-Stadt gibt es sehr viele Integrationsangebote. Vieles ist kostenlos und niederschwellig zugänglich», sagt Zehnder.

Gerade auch die Migrationskirchen würden einen grossen Beitrag zur Integration der Mitglieder leisten. Dazu kämen die staatlichen Angebote sowie Beratungsmöglichkeiten. Doch – und hier liegt das Problem – erreichen diese die Migrantinnen und Migranten zu wenig.

Laut der Studie gibt es eine Lücke zwischen den Stellen, die etwa einen Sprachkurs anbieten, und den Personen, die einen in Anspruch nehmen wollen. «Es fehlen die Schnittstellen dazwischen», fasst Zehnder zusammen.

«Hier stockt der Informationsfluss. Sicherlich auch aufgrund der Sprachbarriere.»

Und hier will die Untersuchung Hilfe bieten. So wird etwa der Vorschlag gemacht, sogenannte Schlüsselpersonen auszubilden. Diese könnten als Mitglieder einer Migrationskirche vermitteln, Informationen weitergeben und Fragen beantworten. Zudem sollen die Angebote der Region Basel so besser bekannt gemacht werden.

Pilotprojekt mit GGG könnte Vorbild sein

Neben den Schlüsselpersonen in den Gemeinschaften selbst will Zehnder aber auch die Institutionen in die Pflicht nehmen. Mit einer verstärkten Beziehungspflege könnte der Informationsfluss verbessert werden. Aktuell läuft ein Pilotprojekt zwischen der GGG Basel und dem Pfarramt für weltweite Kirche: Gemeinsam suchen sie Migrationskirchen auf. «Sie starteten damit während der Coronapandemie. Dabei ging es vorerst mehrheitlich um Informationen über das Coronavirus und etwa über die Impfung.» Doch in Zukunft soll diese Arbeit auch auf andere Themenfelder ausgeweitet werden können.

Ob die Kantone Basel-Stadt und Baselland sich beteiligen, sei noch offen, sagt Zehnder. Die Gespräche mit den Behörden und anderen Institutionen würden laufen.

