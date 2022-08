Kirchturm-Gezwitscher Basel wird wilder: Ein Turmfalke ist in den Matthäuskirchturm eingezogen Die Greifvögel sind vermehrt in Städten anzutreffen. Dass ein Turmfalkenpaar ausgerechnet in einen Kirchturm im Kleinbasel zog, ist kein Zufall. Valerie Zeiser 07.08.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Turm der Matthäuskirche wohnt ein Turmfalke. Nicole Nars-Zimmer

Dieser Vogel macht seinem Namen alle Ehre: Seit Beginn des Sommers hat im Turm der Matthäuskirche ein Turmfalkenpärchen sein vorläufiges Zuhause. Zwischenzeitlich könnte nebst Glockenschlag also leises Gezwitscher aus dem Turm zu hören sein. Da die Kirche sowieso gerade Sommerpause hat und kein Programm stattfindet, scheinen sich die Vögel dort eingelebt zu haben. Immer wieder ist zu sehen, wie der Greifvogel von dort aus aufbricht, zuletzt am vergangenen Montag, wie in der bz berichtet worden ist.

Dass sich Greifvögel auch mitten in Städten ansiedeln, sei kein neues Phänomen, erklärt Livio Rey von der Vogelwarte Sempach.

«Dass anpassungsfähige Vögel wie der Turmfalke oder aber auch Krähen und Möwen in urbanen Gebieten brüten, ist nicht selten.»

Weil Turmfalken zudem keine Nester bauen, sondern nur Nischen aufsuchen zur Brutaufzucht, sei es nicht überraschend, dass die Falkenart vermehrt auch in Städten anzutreffen sei, sagt Rey.

In das Siedlungsgebiet ziehen würde sie meist das Nahrungsangebot. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. «Der Turmfalkenbestand der Schweiz konnte sich in den vergangenen Jahren erholen, auch dank der Nistkästen, die in der Peripherie aufgestellt wurden.» In den 1960er-Jahren hatte ihr Bestand wegen zu intensiver Landschaftsnutzung stark abgenommen. Wenn es den Vögeln jedoch auf dem Land gut geht, breiten sie sich auch vermehrt in der Stadt aus. Was aktuell wieder Fall ist.

Dieser Trend hin zu Greifvögeln in Städten lässt sich auch anderswo beobachten: Auch in Deutschland häuften sich in den letzten Jahren Meldungen von Turmfalken. In Berlin waren es schon 2020 über 300 Paare, wie die «Süddeutsche Zeitung» ermittelte.

In Wien gehören die Vögel längst zum Stadtbild. Die Hauptstadt hat die grösste Populationsdichte an Turmfalken in ganz Europa. Das liegt wahrscheinlich an den Dachbodenluken, die viele Gründerzeithäuser in Wien besitzen. Diese architektonischen Elemente haben die perfekte Grösse für einen Brutplatz von Turmfalken, wie eine Forscherin gegenüber der österreichischen Wissenschaftszeitung «Der Standard» erklärt.

Nahrungssuche in Städten gestaltet sich teils schwieriger

Aber zurück in die Schweiz. Auch in Basel scheinen sich Turmfalken wohlzufühlen. Kein Wunder: Wie in Wien schmücken auch die älteren Basler Fassaden häufig kleine architektonische Verzierungen, die als Nistplatz dienen können. Dort können es sich die Turmfalken gemütlich machen, bis die strengste Zeit des Jahres kommt: die Brutzeit. «Gerade Vögel, die im Siedlungsgebiet nisten, müssen oft weitere Strecken zurücklegen, um an Nahrung zu gelangen», erklärt Rey. Denn Turmfalken würden häufig im Feld nach Mäusen jagen. Je länger die Vögel jedoch von ihrem Nachwuchs fernbleiben müssen, da sie ihre Nahrung ferne aufsuchen müssen, desto eher schränkt das letztlich die erfolgreiche Aufzucht ein, betont Leu aber.

Wie sich ein Turmfalke genau ernährt, ist aber von Fall zu Fall unterschiedlich und müsste auch für die Kleinbasler Pärchen abgeklärt werden, erklärt Livio Leu. Möglich ist auch, dass er sich von Sperlingen ernährt, wie es solche Greifvögel in der Stadt gerne tun.

Was hingegen relativ sicher ist: Der Bestand an Turmfalken und anderen Greifvögeln in Städten wird zunehmen. Gerade wenn der Anteil Grünflächen zunimmt, erklärt Livio Rey. «Denn das scheint nicht nur uns Menschen zu gefallen.»