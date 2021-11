Sopranistin Nicole Chevalier steht in Basel alleine auf der Bühne

Theater Basel Nicole Chevalier: Ausdruck eines emotionalen Extremzustands Die Sopranistin Nicole Chevalier gilt als eine der besten ihres Faches. Am Theater Basel ist sie in der Hauptrolle von Giuseppe Verdis «La Traviata» zu erleben – als einzige Person auf der Bühne. Georg Rudiger Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Nicole Chevalier: «Es ist für mich wichtig, in dem festgelegten Rahmen einer Oper Freiheiten zu entdecken und die Wände des Theaters zu dehnen.» Zvg/ Maurice Korbel

Die Augen sind weit aufgerissen, an der Schläfe treten die Adern hervor. Die Frau verliert das Gleichgewicht und fängt sich wieder. Sie schreit ihren Schmerz heraus, zeigt aber im nächsten Moment ihre Zerbrechlichkeit und fällt auf die Knie. Nicole Chevaliers Elettra bei den Salzburger Festspielen 2019 (Regie: Peter Sellars) ist in ihrer letzten Szene im dritten Akt von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper «Idomeneo» keine Furie, sondern eine verletzte Frau, die zwischen Wut und Trauer schwankt.

Die Koloraturen der Sopranistin sind keine gedrechselten Vokalkunststücke, sondern Ausdruck eines emotionalen Extremzustands. Singen und Spielen wird eins. Selbst wenn Nicole Chevalier die herausfordernde Partie konzertant singt wie gerade bei den Herbstfestspielen unter Thomas Hengelbrock im Festspielhaus Baden-Baden, entfaltet sie eine Präsenz, von der das übrige Ensemble nur träumen kann. Allein von dem durchdringenden Blick dieser Frau kann man schon Angst bekommen.

Der Reiz der verstörenden Rollen

Beim Treffen am nächsten Tag in einem Baden-Badener Café ist alle Anspannung aus ihrem Gesicht gewichen. Die Sängerin möchte an diesem kühlen Herbsttag draussen in der Sonne sitzen und fühlt sich wohl inmitten der Leute. Kaum zu glauben, dass diese lächelnde, allürenfreie Frau, die bei jeder Frage zunächst nachdenkt, bevor sie antwortet, gerade die komplexesten, verstörendsten Rollen am reizvollsten findet:

«Ich liebe Frauen, die ausbrechen, auch wenn es nicht erlaubt ist. Das ist auch musikalisch viel interessanter.»

Diese enorme Bühnenpräsenz hatte Nicole Chevalier schon, als sie 2003 als Stipendiatin von New York City ans Freiburger Theater kam. Für ihre Darstellung der wahnsinnig werdenden Lucia di Lammermoor in Gaetano Donizettis gleichnamiger Oper wurde sie in der Zeitschrift «Opernwelt» bereits zwei Jahre später als Nachwuchssängerin des Jahres nominiert. In ihren vier Freiburger Jahren konnte sie sich mit ihrem Körper und ihrer Stimme ausprobieren.

Sie wolle immer Geschichten erzählen, sagt sie. Dabei gehe sie immer bei der Einstudierung einer neuen Rolle erst vom Text aus. Sie möchte nicht nur mit den Tönen, sondern auch mit der Sprache spielen. «Es ist für mich wichtig, in dem festgelegten Rahmen einer Oper Freiheiten zu entdecken und die Wände des Theaters zu dehnen», sagt Chevalier.

Gerade vielschichtige Frauenfiguren haben es der Sängerin, die in Chicago geboren ist, angetan. «Eine Pamina wäre mir zu monochrom. Auch im ‹Idomeneo›, in dem ich in meiner Freiburger Zeit die Partie der Ilia sang, habe ich mich viel stärker für Elettra interessiert und sehr gehofft, sie einmal singen zu dürfen.»

Mut, Neugierde und Präsenz

Nicole Chevalier: «Benedikt von Peter war mein Auge und hat mich in dieser Rolle geformt.» zvg/ Doris Spiekermann-Klaas

Nach Stationen als Ensemblemitglied am Staatstheater Kassel, der Staatsoper Hannover und der Komischen Oper Berlin arbeitet die in Berlin lebende Sängerin, die einen achtjährigen Sohn hat und mit dem Regisseur Thomas Krupa verheiratet ist, seit 2017 als freie Künstlerin.

Für Benedikt von Peter ist Nicole Chevalier «eine der grössten Sängerpersönlichkeiten», wie der Intendant des Theater Basel sagt: «Sie besitzt eine extrem perfekte Technik, arbeitet wahnsinnig hart und hat einen grossen inhaltlichen Anspruch an sich selbst. Sie liebt es, auf der Bühne zu stehen und verfügt über eine unfassbare Energie.»

Von Peter spricht aus Erfahrung. Für seine fordernden Regiekonzepte braucht er Sängerdarstellerinnen, die den szenischen Herausforderungen mit Mut, Neugierde und Präsenz begegnen. Als er 2011 am Staatstheater Hannover die verrückte Idee hatte, Giuseppe Verdis «La Traviata» ganz aus der Perspektive von Violetta Valery zu erzählen, wurde ihm vom damaligen Intendanten Nicole Chevalier für die vielschichtige Titelfigur empfohlen, die als Kurtisane das rauschende Leben liebt, am Ende aber gezeichnet von ihrer Krankheit verarmt und einsam stirbt.

Chevalier war sauer auf von Peter

Das ganze Drama findet laut Regisseur im Kopf von Violetta statt. Die Stimmen der anderen hört diese Violetta als ihre eigenen. «Wir haben uns für das Konzeptionsgespräch zum allerersten Mal getroffen», erklärt Chevalier. Die Proben fanden in einer leeren Halle im Industriegebiet statt. Benedikt von Peter hatte verschiedene CDs dabei mit Maria Callas oder Renata Tebaldi in der Titelpartie. «Ich habe mir zu dieser Musik dann eine Interpretation überlegt und verschiedene Dinge ausprobiert. Das, was ich zeige, muss erlebt sein. Und Benedikt von Peter war mein Auge und hat mich in dieser Rolle geformt.»

Die Inszenierung ist also gemeinsam entstanden. Deshalb war Chevalier auch sauer, als von Peter diese Regiearbeit zwei Jahre später am Theater Bremen mit einer anderen Sängerin herausbrachte. Am Luzerner Theater war dann wieder Nicole Chevalier als Violetta zu erleben. Die Basler Produktion dieser ungewöhnlichen «La Traviata» mit insgesamt acht Vorstellungen wird für die Sängerin, die dafür den ganzen Abend alleine auf der Bühne ist, die letzte sein:

«Es gibt keine Erholungsphasen, der Fokus ist stets auf mich gerichtet. Und ich muss mich öffnen auf eine radikale Weise. Das ist nicht schön, aber hat viel mit dem Menschen zu tun. Dies alles kostet viel Energie.»

Die anderen Solisten sind im Zuschauerraum verteilt, das Orchester ist auf der Hinterbühne platziert. Auch musikalisch birgt deshalb der Abend enorme Herausforderungen, was Timing und Zusammenspiel angeht.

Fitnessübungen und gutes Essen

Nicole Chevalier hofft, dass sie im eher weitläufigen Basler Zuschauerraum die notwendige Intimität erzielen kann, die diese Produktion braucht. «Das wird nicht einfach!» Und was macht die Sängerin am Tag der Premiere, um sich auf diese grosse Aufgabe vorzubereiten? «Ich werde lange schlafen und gut essen. Dann mache ich ein paar Fitnessübungen für meinen Körper und auch für meine Stimme. Ich bin früh im Theater, gehe meine Wege auf der Bühne nochmals ab und prüfe, ob alle Requisiten am richtigen Platz liegen. Und ich überlege mir nochmals, wie ich meine Energie einteile, um den Abend gut durchhalten zu können.»

Benedikt von Peter ist davon überzeugt, dass Nicole Chevalier auch in Basel die Herausforderung bewältigen wird. «Nicole hat einen siebten Sinn für das Publikum, sie spürt das Publikum in jedem Moment. Sie ist eine Person, die man nicht vergisst, wenn man sie einmal gesehen hat.»

«La Traviata» mit Nicole Chevalier, Theater Basel.

Premiere am Sonntag, 14. November, 18.30 Uhr.

Weitere Vorstellungen bis 8. Januar 2022.

www.theater-basel.ch