Kleinbasel «Absolut inakzeptabel»: Gewerbe wehrt sich gegen die Sanierung der Clarastrasse Nach 2003 wird die Clarastrasse ein weiteres Mal komplett saniert. Obwohl die Trottoirs edle Quarzsandsteine erhalten, sind Gewerbetreibende unzufrieden. Die IG Kleinbasel hat nun reagiert. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 11.11.2022, 20.30 Uhr

Die Baustelle bedeute das «Ende für die geschwächten Gewerbler in der Clarastrasse», befürchtet die Interessengemeinschaft Kleinbasel. Roland Schmid

Der Verkäufer am Tacos-Stand im «Klara» weiss noch gar nichts von der Sanierung. Als er aufgeklärt wird, dass die Strasse vor dem Lokal fast zweieinhalb Jahre lang zur Dauerbaustelle wird, sagt er nur: «Ui, das wird aber schwierig für uns!».

So wie er denken die meisten Gewerbetreibenden an der Clarastrasse. Der Kanton will die neben der Greifengasse zentrale Achse des Kleinbasels ab dem kommenden März sanieren. Einen schlechteren Zeitpunkt hätte das Tiefbauamt kaum wählen können, heisst es seitens IG Kleinbasel: Jetzt, wo die meisten gerade erst den Coronaschock langsam verdaut hätten, folge der nächste Hammer.

IG Kleinbasel warnt vor Ladensterben

Für das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) steht fest: 2023 müssen die Tramgeleise ersetzt werden. Im gleichen Zug will es die Leitungen ersetzen, die Tramhaltestellen behindertengerecht umbauen und die Trottoirs mit Platten aus Alpnacher Quarzsandstein verschönern. Der Baustart für die Gesamterneuerung, die 9,6 Millionen Franken kosten soll, ist für kommenden März angesetzt, das Einweihungsfest könnte im Sommer 2025 stattfinden. Falls dann noch jemandem zum Feiern zu Mute ist.

Die Baustelle bedeute in dieser Form das Ende «für die geschwächten Gewerbler», schreibt die Interessengemeinschaft Kleinbasel (IGK) in einem offenen Brief an die Basler Regierung. Die IG warnt:

«Konkurse, Entlassungen und ein Laden- und Restaurantsterben werden die Folge sein.»

Die Clararastrasse habe sich in den vergangenen Jahren zum Positiven entwickelt. Die IGK nennt Neueröffnungen wie die Filiale der Confiserie Beschle, das Auld Dubliners Pub oder das Restaurant Che Vuoi im ebenfalls noch jungen Claraturm. Viel Publikum zieht das «Klara» an, wo sich seit 2017 Gastro-Anbieter in Ständen einmieten können.

The Auld Dubliner – das Pub in der Clarastrasse. Roland Schmid

Nach den Plänen der Stadt hätte die Clarastrasse schon 2003 zur Flaniermeile werden sollen. Damals erhielt die Strasse breitere Trottoirs und Parkplätze fielen weg. Doch der Erfolg wollte sich nicht so richtig einstellen.

Umsatzeinbussen von bis zu 60 Prozent?

Anita Treml. Juri Junkov

Auf die Sanierung 2003 geht die IGK in ihrem offenen Brief auch ein. Von damals wisse man, dass Umsatzeinbussen von bis zu 60 Prozent drohten, sagt IGK-Präsidentin Anita Treml zu bz. Es gebe noch ein zweites Problem: die Gleissanierung. «Die 15 Wochen, in welchen kein Tram fährt», sagt Treml, «werden ausgerechnet in die Vorweihnachtszeit 2024 gelegt, also in die umsatzstärkste Zeit des Jahres.» Das sei «mehr als unglücklich.»

Grossrat wirft Frage nach Entschädigungen auf

Balz Herter. Kenneth Nars

Das BVD will auf die Forderungen der IGK nicht im Detail eingehen. Denn im Grossen Rat wurde ein Vorstoss zur Clara­strasse eingereicht, der noch nicht beantwortet ist. Balz Herter (Mitte) will in seiner Interpellation – Titel: «Erneute Baustelle tötet das Gewerbe an der Clarastrasse» – unter anderem wissen, ob die Gleiserneuerung verschoben werden könnte. Und wie es mit Entschädigungszahlungen ausschaut.

BVD-Sprecher Daniel Hofer schreibt, man nehme die Anliegen der Anrainer ernst. Doch beim Zeitpunkt eines Baubeginns bestehe in der Regel wenig Handlungsspielraum. «Wir sind abhängig vom Zustand der Infrastruktur.»

Eines der ältesten Restaurants an der Clarastrasse ist der Holzschopf. Geschäftsführer Özkan Yakup sagt zur bz, es sei klar, dass Infrastruktur erneuert werden müsse. Aber:

«Dafür braucht man doch nicht fast drei Jahre. Für uns ist das absolut inakzeptabel.»

