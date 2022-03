Kleinbasel Blick ins frühe Mittelalter: Bauarbeiten legen ein mit viel Schmuck bestücktes Mädchengrab frei Es ist nicht das erste frühmittelalterliche Grab, das bei den Bauarbeiten für das neue Fernwärmenetz rund um den Wettsteinplatz entdeckt wurde. Doch dieses Mädchengrab überrascht mit seinen reichhaltigen Beigaben. Monica Martin 24.03.2022, 11.14 Uhr

Die Bauarbeiten für den Ausbau des Fernwärmenetzes in den Quartieren rund um den Wettsteinplatz werden von der Archäologischen Bodenforschung eng begleitet. Philippe Saurbeck, Archäologische Bodenforschung Kanton Basel-Stadt

Bei den Bauarbeiten für ein neues Fernwärmenetz rund um den Wettsteinplatz in Basel seien immer wieder neue Gräber zutagegekommen. Zuletzt aber eines, das besondere Aufmerksamkeit weckte, berichtet die Kantonsarchäologie Basel-Stadt in einer Mitteilung am Donnerstagvormittag.