Kleinbasler Roland Vögtli schliesst sein Kleidergeschäft.

Kleinbasel Ein Stück Basler Geschichte endet: Alt Grossrat Roland Vögtli schliesst sein Kleidergeschäft an der Greifengasse Nach 74 Jahren im Kleinbasel schliesst das Modegeschäft Vögtli Mode definitiv. Der ehemalige FDP-Politiker möchte sich zur Ruhe setzen. Einen Nachfolger fürs Geschäft konnte Vögtli nicht finden.

Ein Kleinbasler Original: Roland Vögtli vor seinem Kleidergeschäft. Kenneth Nars (10. September 2021)

Der Laden im Haus «zum Mayen» fesselt schon beim ersten Schritt in den Laden mit seinem Charme: Ein Gang mit assortierten Kleidern, doch nicht so ausladend wie bei H&M und Manor, wo es eigene Hosen- oder T-Shirt-Abteilungen gibt. Auf der kleinen Fläche wird jedem Regal, jedem Tisch und jeder Garderobenstange ein Kleidungsstück zugewiesen. Ein Kleiderladen aus der guten alten Zeit, als noch nicht internationale Ketten und Onlineshopping den Markt dominierten. Es gibt Damen- wie Herrenmode, Designerkleider und Taschen. Beim Anblick des Holzhandlaufs überkommt schon fast ein rustikales Gefühl. Das erste Obergeschoss ist minimalistisch und modern eingerichtet. Im zweiten Stock knarzt der alte Holzboden und ermöglicht kein ruhiges Begehen.

Vögtli beklagt die Schnelllebigkeit der Mode

Roland Vögtli, der Inhaber von Vögtli Mode, will sich nun definitiv zur Ruhe setzen. «Ich bin jetzt älter und irgendwann muss man das Leben anders geniessen», sagt er dazu. Vögtli ist 72 Jahre jung. Per Februar 2022 plant er den Laden zu schliessen. Einen Nachfolger konnte er nicht finden. Die Marke Vögtli Mode wird also verschwinden. Was mit dem Ladenlokal Vögtlis passiert, ist noch offen.

Dennoch sieht er in der «Schnelllebigkeit» der heutigen Zeit ein Problem. «Ein Familienbetrieb kann in dieser Branche nicht mehr überleben», sagt Vögtli. «Schnelllebig ist der Preis, und Schnelllebigkeit heisst, dass man einen Anzug nicht mehr für zehn oder 15 Jahre hat.» Viele würden lieber einen Kittel für 90 Franken bestellen, anstatt für Hunderte Franken einen Anzug. Man wolle die Kleider gar nicht mehr so lange haben, man wechsle saisonal, sagt er abschliessend.

Geschichte des Geschäfts und die Coronapandemie

Rudolf Vögtli, der Vater von Roland Vögtli, eröffnete 1947 den Laden ursprünglich unter dem Namen «American Taylor» an der Ochsengasse 1. 1951 zog er an die Greifengasse 19 und dann 1962 zur Greifengasse 12, wo der heutige Laden nun seit vier Jahren wieder beheimatet ist. Als die vorherige Mieterin Sunrise etwas früher als vertraglich geplant raus wollte, sah er die Chance, sich im alten Laden wieder heimisch zu machen. Zwischenzeitlich war Vögtli Mode im Clarashopping untergebracht. Roland Vögtli übernahm den Laden im Jahr 1979, sagt aber, dass er schon Anfang der 1970er-Jahre als Verkäufer und Stellvertreter seines Vaters anfing.

Doch dann kam die Coronapandemie und er war durch den Lockdown gezwungen, den Laden für zwei Monate zu schliessen. «Ich bezahlte meine Mitarbeiter in dieser Zeit zu 100 Prozent aus», betont er. Vögtli Mode hat im Coronajahr 2020 nur rund einen Drittel der üblichen Einnahmen erzielt. Er fügt aber an, dass es nicht nur seinem Betrieb so ging, dies sei eine generelle Folge für die Läden gewesen. «Auch für Manor und H&M.»

Auf die Frage, wie er es mit seinem Laden trotz der Pandemie und trotz des rasanten Wandels in der Kleiderbranche geschafft hat, so lang zu überleben, sagt er lachend: «Durch viel Arbeiten». Er verweist dabei auf seine erste Ehe, die deswegen in die Brüche gegangen sei, weil «ich für das Geschäft lebte». Er blicke heute mit einem weinenden und einem lachenden Auge darauf zurück.