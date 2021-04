Kleinbasel Elektrohaus Boner: Ein Kultladen, der überdauert Im Kleinbasler Geschäft kommt es zum Generationenwechsel – ganz aufhören will Vater Rolf Boner aber noch nicht. Maria-Elisa Schrade 08.04.2021, 05.00 Uhr

Es ist ein Familiengeschäft: Vater Rolf und Sohn Fritz Boner. Bild: Kenneth Nars

Das Elektrohaus Boner ist seit drei Generationen ein Familienbetrieb: 1955 als Haushaltswarenladen in Kleinbasel eröffnet, übernahm Rolf Boner 1979 das Geschäft von seinem Vater und spezialisierte sich auf Lampen und Leuchtmittel. Heute ist das Elektrohaus Boner beim Claraplatz das grösste unabhängige Lampenfachgeschäft in Basel und der Nordwestschweiz. Es zieht mit seinem Ruf Kundinnen und Kunden über Basels Grenzen hinaus an, die zum Teil seit über 40 Jahren das Elektrohaus aufsuchen, um sich persönlich vom Chef beraten zu lassen.

Mit dem breiten Fachwissen Rolf Boners, das auf vierzigjähriger Berufserfahrung basiert, kann kaum eine Handelskette mithalten – auch nicht online. Viele Menschen suchen das Elektrohaus auf, nachdem sie im Internet das falsche Produkt bestellt haben und kehren danach zurück, weil sie bei Boner auch in speziellen Fragen beraten werden und hochwertige Einzel- und Sonderstücke erhalten, die sonst schwer zu finden sind.

Seit 1979 auf Lampen spezialisiert: Das Elektrohaus Boner im Kleinbasel. Kenneth Nars

Zum anderen legen die ­Boners viel Wert auf die Beziehung zur Kundschaft. «Das Wichtigste ist bei uns ganz klar der Kunde», betont Rolf Boner. «Unser Anspruch ist, dass wir in den allermeisten Fällen eine ­Lösung bieten können.» Kann er nicht direkt helfen, verweist er die Leute weiter.

Der Vater arbeitete 80 Stunden pro Woche

Das Elektrohaus ist gut mit der Nachbarschaft vernetzt und begreift sich auch als Quartierladen: Wenn eine ältere Dame anruft, um einen Glühbirnenwechsel zu erbitten, weil sie sich nicht mehr zutraut, eine Leiter zu besteigen, setzt sich der langjährige Mitarbeiter Dariush Ahmadi aufs Velo und fährt kurz bei ihr zu Hause vorbei. Auch Elektriker rufen an, wenn sie Lampenmontagen nicht selber vornehmen wollen oder bringen kaputte Lampen zur Reparatur ins Geschäft.

Fritz Boner und Dariush Ahmadi übernehmen im Elektrohaus die Führung. Bild: Kenneth Nars

Eine solche Leidenschaft fürs Geschäft wächst über lange Zeit und ist verbunden mit grossem Einsatz. Rolf Boners Vater arbeitete 80 Stunden in der Woche. Sonntags erledigte er die Buchhaltung, morgens und abends nahm er Lieferungen entgegen. Als Rolf Boner aufwuchs, half er gegen ein Taschengeld an den Nachmittagen nach der Schule aus und gab im Alter von 15 Jahren schliesslich die Pfadfinder auf, um seine Eltern noch mehr unterstützen zu können.

Eine Auszeit musste der junge Erwachsene abbrechen, weil er im Geschäft gebraucht wurde. Diesen Druck wollten Rolf Boner und seine Frau auf keinen Fall an den eigenen Nachwuchs weitergeben. «Sie konnten immer kommen, wenn sie wollten, aber es bestand keine Abhängigkeit unsererseits», berichtet Rolf ­Boner. Sein Sohn Fritz Boner – fasziniert von der Arbeit des ­Vaters und Grossvaters – war ­jedoch schon als Kind immer sehr gerne im Laden.

Erst an eigenen Geschäftsideen versucht

Die Entscheidung, ins Familiengeschäft einzusteigen, fiel dennoch erst vor zwei Jahren. Davor studierte Fritz Boner Betriebsökonomie und probierte sich mit eigenen Geschäftsideen aus. Nun ist es an ihm und Dariush Ahmadi, den Generationswechsel zu vollziehen. «Wir haben grossen Respekt vor dem, was mein Vater in den letzten 50 Jahren aufgebaut hat und kein Interesse, abzuschaffen, was gut funktioniert», sagt Fritz Boner.

Kenneth Nars

Der Fokus auf Lampen und Leuchtmitteln wird bleiben. Die Bedeutung der Kundenbeziehung ebenfalls. Denn auch Fritz Boner geht darin auf, wenn er einer Kundin das geliebte Erbstück reparieren lassen kann, oder einem Kunden aus dem Bündnerland die passende Birne für dessen Projektor heraussucht. Fritz Boner erklärt: «Die Resonanz, die wir von unserer Kundschaft erhalten, erlebe ich als sinnstiftend.»

Kein Chef, der im Büro sitzt und Befehle erteilt

Vollkommen in den Ruhestand gehen wird Rolf Boner wohl dennoch nicht. «Mein Grossvater hat noch an seinem Todestag gearbeitet und mein Vater wird es nicht anders tun», erzählt Fritz Boner lachend. Die jungen Männer wollen auch gar nicht auf Rolf Boner verzichten. «Er verfügt über Wissen, das ich in 20 Jahren noch nicht haben werde», sagt Fritz Boner und Ahmadi fügt hinzu: «Er ist nicht die Art Chef, der im Büro sitzt und Befehle erteilt, sondern eher wie ein toller Mitarbeiter, der immer präsent und sehr motiviert ist.» Zurzeit bastelt er am liebsten in der Werkstatt, während die beiden überlegen, wie sie den Internetauftritt modernisieren können.