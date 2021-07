Kleinbasel Kultiger Kiosk in der Rheingasse überfallen Bei einem Überfall auf den Kiosk an der Ecke Rheingasse / Ueli-Gässli im Kleinbasel stahlen Unbekannte mehrere Lose. Die Polizei sucht Zeugen. Aimee Baumgartner 18.07.2021, 10.24 Uhr

Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilt, wurde am Samstagabend der Kiosk in der Rheingasse im Kleinbasel überfallen. Dieser ist vor allem wegen der Kioskfrau Gertrud «Trudi» Hartmann bekannt, die den Kiosk beim Ueli-Gässli seit über 50 Jahren führt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollten zwei Unbekannte gegen 17 Uhr am Kiosk Lose kaufen. Als die Verkäuferin die Lose hinter der Plexiglasscheibe vorzeigte, griff einer der Unbekannte plötzlich nach ihrem Arm und riss ihn nach unten. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei habe sich die Frau gewehrt, verletzt wurde sie aber nicht. Dem Mann gelang es, die Lose zu klauen. die Unbekannten flüchteten durch das Ueli-Gässli an den Oberen Rheinweg in unbekannte Richtung. Sie konnten bislang noch nicht gefasst werden - die Polizei bittet deshalb um Mithilfe:

Gesucht werden:

1. Unbekannter: ca. 20 Jahre alt, ca. 165 cm gross, braune Hautfarbe, sprach Hochdeutsch, kurze, gelockte schwarze Haare, schlanke Statur, trug grau/schwarzen oder blauen Kapuzenpullover

2. Unbekannter, ca. 20 Jahre alt, trug auffällig gelben Gips an einem Arm.