Grosseinsatz im Matthäus-Quartier wegen besetzten Häusern.

Wenn im ganzen Quartier der Krach die ganze Nacht zu hören ist, laute Musik, gröhlen, offenes Feuer im Garten usw....(Nachbarn - welche - im Gegensatz - ihre Miete - nicht zu knapp - bezahlen müssen - bei Nichtüberweisung Betreibung...) bitten tagtäglich um mehr Anstand und (wenigstens) NACHTRUHE (es gibt Menschen, welche am Morgen aufstehen müssen und arbeiten gehen müssen) :Doch: Niemand will reden (von den holen Besetzer/innen, da will niemand was wissen).Mein Gott, diese Zustände. Bitte beendet diese illegalen Partys und dieses illegale Bewohnen!! DANKE.