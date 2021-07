Basel: "Unverpackt"-Laden wehrt sich gegen anonyme Täterschaft

Eine anonyme Gruppe, vermutlich aus der linksextremen Szene, verwüstete gleich bei mehreren Geschäften die Ladenfronten. So auch am Erasmusplatz: Nun wehrt sich der «Unverpackt»-Laden mit einem Brief an die Täterschaft.

Silvana Schreier 20.07.2021, 16.50 Uhr