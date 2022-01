Kleinbasler Feiertag Vogel Gryff, Wild Maa und Leu tanzen heute wieder durchs Kleinbasel 2021 mussten die Drei Kleinbasler Ehrengesellschaften (3E) den Vogel Gryff wegen der epidemiologischen Lage absagen. In diesem Jahr kann der Feiertag stattfinden – dank einem fast 130-seitigen Schutzkonzept. Die bz ist mitten drin. Aimee Baumgartner 27.01.2022, 12.10 Uhr

Aimee Baumgartner Aimee Baumgartner Nicole Nars-Zimmer Aimee Baumgartner Aimee Baumgartner Aimee Baumgartner Der «Federer-Express» als Trennelement auf der Mittleren Brücke. Aimee Baumgartner Aimee Baumgartner Aimee Baumgartner Aimee Baumgartner Aimee Baumgartner Aimee Baumgartner Aimee Baumgartner Aimee Baumgartner Nicole Nars-Zimmer Nicole Nars-Zimmer Nicole Nars-Zimmer Nicole Nars-Zimmer Nicole Nars-Zimmer Nicole Nars-Zimmer

Lange war unklar, ob der Vogel Gryff auch im Jahr 2022 der Coronapandemie zum Opfer fällt. Vor zwei Wochen konnten die Mitglieder der Drei Ehrengesellschaften (3E) und die Schaulustigen aber aufatmen. Der Kleinbasler Feiertag kann heute Donnerstag unter Covid-Schutzmassnahmen stattfinden. Je nach Standort gelten unterschiedliche Regeln. Bei den Tänzen gilt die Zertifikatspflicht 3G für alle Personen ab 16 Jahren. Der Tanz auf der Mittleren Brücke ist nur für Geimpfte und Genesene (2G) zugänglich. Dasselbe gilt für die Beizen.

Begonnen hat der Vogel Gryff traditionsgemäss mit der Talfahrt des Wild Maa vor den zahlreichen Schulkindern. Je nach Wasserführung des Rheins dauert die Fahrt im Schnitt 30 Minuten, die Landung des Flosses beim Kleinen Klingental wurde auf 11 Uhr angesetzt. Kurz darauf tanzen die Vogel Gryff, Wild Maa und Leu vor dem Vorsitzenden Greifen-Meister Raymond Schmid im Hof des Museums Kleines Klingental.

Der «Wild Maa» kommt bald mit dem Floss an. Die Fahrt dauert im Schnitt 30 Minuten. Aimee Baumgartner

Der erste Tanz nach der Ankunft im Kleinen Klingental. Aimee Baumgartner

Der erste Tanz vor Greifen-Meister Raymond Schmid. Aimee Baumgartner

Nach mehreren weiteren Tänzen stand am Mittag eines der grossen Highlights an. Um 12 Uhr tanzte das Spiel vor dem Spielchef in der Mitte der Mittleren Brücke beim «Käppelijoch». Auf der Mittleren Brücke wurde ausserdem das Federer-Express-Tram positioniert, um die Brücke in zwei Hälften zu teilen. Eine davon begehbar, die andere abgesperrt.

Der «Leu» tanzt auf der Mittleren Brücke. Aimee Baumgartner

Der «Wild Maa» tanzt auf der Mittleren Brücke. Aimee Baumgartner