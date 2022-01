Kleinbasler Feiertag Vogel Gryff, Wild Maa und Leu tanzten wieder durchs Kleinbasel 2021 mussten die Drei Ehrengesellschaften (3E) den Vogel Gryff wegen der epidemiologischen Lage absagen. In diesem Jahr kann der höchste Kleinbasler Feiertag stattfinden – dank einem fast 130-seitigen Schutzkonzept. Die bz ist mitten drin. Aimee Baumgartner Aktualisiert 27.01.2022, 16.14 Uhr

Die Knallen der Kanonen kündigt die Ankuft des Wild Maa an. Nicole Nars-Zimmer Die Schulkinder warten schon ungeduldig am Kleinbasler Rheinbord. Nicole Nars-Zimmer Die Ueli nutzen das Warten aus und sammeln Geld. Nicole Nars-Zimmer Pünktlich um 11 Uhr legte das Floss beim Kleinen Klingental an und der Wild Maa betrat das Festland. Nicole Nars-Zimmer Vor dem Museum Kleines Klingental traf er dann auf die anderen beiden Ehrenzeichen. Nicole Nars-Zimmer Vogel Gryff, Wild Maa und Leu führten dann den ersten Tanz des Tages vor. Nicole Nars-Zimmer Auf dem Weg zum Innenhof des Museums versuchten mutiger Kinder, die Äpfel des Wild Maa zu stibitzen. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ Der Vogel Gryff machte den Anfang. Nicole Nars-Zimmer Raymond Schmid, der Meister der Ehrengesellschaft zum Greifen, lüpft seinen Hut. Nicole Nars-Zimmer Der Leu braucht besonders viel Ausdauer an diesem Tag. Er hüpft jeweils von einem Bein aufs andere. Nicole Nars-Zimmer Dem Wild Maa man nicht zu nahe kommen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man von seiner Tanne getroffen wird. Nicole Nars-Zimmer Rebhaus-Meister Peter Stalder wird vom Vogel Gryff begrüsst. Nicole Nars-Zimmer Ein Ueli sammelt Geld bei der Mittleren Brücke am Vogel Gryff 2022. Aimee Baumgartner Das Geld geht an die Bedürftigen. Aimee Baumgartner Eines der grossen Highlights: Das Spiel tritt um 12 Uhr auf der Mittleren Brücke auf. Nicole Nars-Zimmer Den Hintern haben die Ehrenzeichen bei ihren Tänzen in Richtung Grossbasel gerichtet. Nicole Nars-Zimmer Auf der Mittleren Brücke wurde ausserdem das Federer-Express-Tram positioniert, um die Brücke in zwei Hälften zu teilen. Nicole Nars-Zimmer Nur Besuchende mit einem 2G-Bändeli konnten den Tanz auf der Mittleren Brücke besuchen. Sie mussten zudem eine Maske tragen. Nicole Nars-Zimmer Tänze speziell für die Kinder neben Halle 5. Nicole Nars-Zimmer Tänze speziell für die Kinder neben Halle 5. Nicole Nars-Zimmer Tänze speziell für die Kinder neben Halle 5. Nicole Nars-Zimmer Tänze speziell für die Kinder neben Halle 5. Nicole Nars-Zimmer

Lange war unklar, ob der Vogel Gryff auch im Jahr 2022 der Coronapandemie zum Opfer fällt. Vor zwei Wochen konnten die Mitglieder der Drei Ehrengesellschaften (3E) und die Schaulustigen aber aufatmen. Der höchste Kleinbasler Feiertag kann heute Donnerstag unter Covid-Schutzmassnahmen stattfinden. Je nach Standort gelten unterschiedliche Regeln. Bei den Tänzen gilt die Zertifikatspflicht 3G für alle Personen ab 16 Jahren. Der Tanz auf der Mittleren Brücke ist nur für Geimpfte und Genesene (2G) zugänglich. Dasselbe gilt für die Beizen.

Der «Wild Maa» kommt bald mit dem Floss an. Die Fahrt dauert im Schnitt 30 Minuten. Aimee Baumgartner

Begonnen hat der Vogel Gryff traditionsgemäss mit der Talfahrt des Wild Maa vor den zahlreichen Schulkindern. Je nach Wasserführung des Rheins dauert die Fahrt im Schnitt 30 Minuten, die Landung des Flosses beim Kleinen Klingental wurde auf 11 Uhr angesetzt. Und ziemlich auf die Minute genau kam das Floss auch an. Die Ehrenzeichen marschierten gemeinsam los – begleitet von den drei Tambouren, den Fahnenträgern und den Ueli, welche Geld für die Bedürftigen sammeln. Hunderte Schulkinder tummeln sich am Basler Rheinufer. Sie rennen gehetzt herum, um den besten Blick auf das Geschehen zu erhaschen.

Der erste Tanz nach der Ankunft im Kleinen Klingental. Aimee Baumgartner

Von da aus ging es für das Spiel in den Hof des Museums Kleines Klingental, wo der Vogel Gryff, der Wilde Maa und der Leu vor dem Vorsitzenden Greifen-Meister Raymond Schmid tanzten. Für Schmid ist es der letzte Vogel Gryff, den er in diesem Amt besucht.

Der erste Tanz vor Greifen-Meister Raymond Schmid. Aimee Baumgartner

Nach mehreren weiteren Tänzen stand am Mittag eines der grossen Highlights an. Um 12 Uhr tanzte das Spiel vor dem Spielchef in der Mitte der Mittleren Brücke beim «Käppelijoch». Auf der Mittleren Brücke wurde ausserdem das Federer-Express-Tram positioniert, um die Brücke in zwei Hälften zu teilen. Eine davon war für die Besuchenden mit dem entsprechenden 2G-Bänderli reserviert, die andere für die Passanten. Der Andrang war gross. Schulter an Schulter und mit der Schutzmaske im Gesicht verfolgten die Besuchenden die Tänze hinter den Gittern. Die Polizisten, die heute traditionellerweise alte Polizeihüte tragen, achten darauf, dass die Absperrungen eingehalten werden.

Der «Leu» tanzt auf der Mittleren Brücke. Aimee Baumgartner

Der «Wild Maa» tanzt auf der Mittleren Brücke. Aimee Baumgartner

Die Ehrengäste und Gäste am Gryffe Mähli 2022 Dr. Michael Bangert, Pfarrer Predigerkirche, Basel

Adrian Baumann, Persönlicher Gast des Statthalters Stefan Ospel

Dr. Felix P. Blumer, Zunftmeister der Zunft zu Wiedikon, Zürich

Markus Füglister, General Manager Hotel Schweizerhof, ehemals Gastgeber Sorell Hotel Merian, Basel

Claudine Gertiser-Herzog, Co-CEO Oris Watches SA, Hölstein

Patrick Horstmann, Persönlicher Gast des Vorgesetzten Tobias Leimbacher

Marcel Hug, Paralympic Athlet, Swiss Silver Bullet

Dr. David Jenny, Grossratspäsident Basel-Stadt

Thomas Kleber, COO Hotels der ZFV Unternehmungen, Zürich

Vincent Laplaze, Persönlicher Gast des Vorgesetzten Michael Fischer

Dr. Peter Nussberger, Persönlicher Gast des Vorgesetzten Roland Frank

Dr. Otto Schmid, Persönlicher Gast des Schreibers Balz Herter

Philippe Sidler, Persönlicher Gast des Vorsitzenden Meisters Raymond Schmid

Hans-Peter Walser, KKdt, Chef Kdo Ausbildung, Stv CdA