Kleinbasler Glacemeile Zwei Freunde eröffnen ihre erste Gelateria in der Rheingasse – produziert wird direkt vor Ort Ab Mitte Juni bieten die Basler Pascal Fritsche und Yves Wüthrich ihr hausgemachtes Glace im «Bruno Lorenzo – Gelato Lab» an. Sie ziehen in die ehemalige Liegenschaft des Eiscafé Acero – eine Kopie davon wollen sie aber keinesfalls sein. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Pascal Fritsche (l.) und Yves Wüthrich (r.) eröffnen in der ehemaligen Liegenschaft des Acero ihr «Bruno Lorenzo – Gelato Lab». Juri Junkov

«Hier produzieren wir künftig unser Glace», erzählt Yves Wüthrich (40) im hinteren Teil der Lokalität an der Rheingasse 13. «Wir haben nichts zu verstecken, darum ist es für uns auch wichtig, dass uns die Kundschaft direkt zuschauen kann.» Durch ein grosses Glasfenster soll man direkt ins Herzstück der Gelateria, das «Laboratorio» schauen können.

Das «Bruno Lorenzo – Gelato Lab» eröffnet er am 18. Juni zusammen mit Pascal Fritsche (35), wie «Telebasel» publik machte. Doch wer ist dieser Bruno Lorenzo? «Bruno ist mein zweiter Vorname», erklärt Fritsche, «und Yves' zweiter Vorname ist Laurent. Mit etwas Italianità gewürzt, wird daraus Bruno Lorenzo.»

Die beiden Basler verbindet eine über 20-jährige Freundschaft. Gemeinsam wagen sie den Quereinstieg in die Glacewelt – Wüthrich ist eigentlich Schauspieler, Fritsche war zuletzt in der Kommunikationsbranche und im Sportjournalismus tätig. «Ich wollte schon länger den Schritt in die Selbstständigkeit wagen», sagt der 35-Jährige, «doch die zündende Geschäftsidee musste mir erst noch einfallen.»

Wenn das Hobby zum Beruf wird

Abhilfe verschaffte Wüthrichs neu entdeckte Leidenschaft fürs Glacrmachen. «Als ich am Theater in Luzern tätig war, gingen meine Kollegen und ich immer wieder auf die Suche nach Desserts», erinnert er sich. «Wir mussten schnell feststellen, dass uns keines der Glaces vom Hocker haut.» Deshalb kaufte er sich eine eigene Eismaschine und probierte alle denkbaren Sorten aus.

Die Eismaschine in der Küche wurde schnell zu klein, die Ideen zu gross. Yves Wüthrich organisierte Fachbücher und suchte Wege, die eigene Glace zu optimieren. An der renommierten Carpigiani Gelato University in Bologna liess er sich zum professionellen Gelatiere ausbilden. Für den Basler ging damit ein Bubentraum in Erfüllung. «Schon während der Italienferien mit meiner Familie sagte ich, dass später mal ein ‹Glacemaa› sein möchte.»

Das Mobiliar für den Hinterhof wird erst noch geliefert. Der Brunnen, in dem die Fische hausen, soll auch noch aufgehübscht werden. Juri Junkov

Für die beiden Freude wurde klar: Diese Leidenschaft wollen sie gemeinsam zum Beruf machen. Unterstützt werden sie stets von Freunden und Familienmitgliedern. So stammt die Architektur für die Gelateria von Yves Onkel Christof Wüthrich (CW Interiors), die Kommunikation und die Webseite von Grafikerin Noëmi Wüthrich, Yves Schwester.

Pascal Fritsches Vater hat, als Unternehmensberater, mitgeholfen, den Businessplan auszuarbeiten und schaut immer wieder auf die Zahlen. «Als Quereinsteiger hilft uns das natürlich ungemein», sagt Pascal Fritsche. Ihre Freude und Familie waren und sind noch immer ihre Versuchskaninchen. Einzelne Sorten fielen bei den Probeessen sofort durch, andere wurden zu Favoriten.

So kam es auch dazu, dass Aurel Bachmann von der gleichnamigen Confiserie bei einem Abendessen auf die hausgemachte Glace aufmerksam wurde. «Kurz darauf klingelte unser Telefon. Er sagte, dass wir an der Schifflände produzieren dürften, und er unsere Produkte gerne in den Bachmann-Filialen verkaufen möchte», sagt Fritsche freudig. Und so kam es auch. Bis dahin stand die Glacemaschine nämlich noch in der eigenen Küche. Unterdessen wird ihre Glace auch im Restaurant Harmonie und im «Die Station» angeboten.

Ursprünglich sollte ihr «Gelato Lab» wo anders entstehen

Doch für Pascal Fritsche und Yves Wüthrich war das noch nicht genug. Über zwei Jahre haben sie sich nach einer geeigneten Lokalität für eine eigene Gelateria umgeschaut. «Die Chancen standen gut, dass wir direkt am Barfüsserplatz ein Lokal eröffnen können – am Schluss hat es aber leider doch nicht geklappt», so Fritsche.

Traurig sei er deswegen aber nicht. «Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt in der Rheingasse einziehen können und damit Teil der neuen Glacemeile werden.» In der Kleinbasler Strasse nahe des Rheinbords tummeln sich seit diesem Jahr viele neue Gelaterias.

Yves Wüthrich (l.) und Pascal Fritsche (r.) wollen ein freundschaftliches Verhältnis zu den anderen Glace-Anbietern in der Rheingasse pflegen. Juri Junkov

Beim East West Hotel bieten die Macher von «Buongelato Basel» ihre Glace an, wenige Häuser entfernt ist das «Sapori Del Sud 2», weiter unten verkauft «Gabri's Pasta» jeweils Mittags Gelato über die Gasse und auch die Bar Schall und Rauch ist ins Eisgeschäft eingestiegen.

Das Acero-Kollektiv, das die Rheingasse 13 nach über zehn Jahren verlassen musste, ist noch bis Anfang Juni mit einem Glacestand vor dem Restaurant Hirscheneck vertreten. Per 4. Juni eröffnet das Kollektiv dann ein temporäres Eiscafé in der Klybeckstrasse.

Fördert die Diversität das Geschäft?

Die hohe Dichte an Glacemachenden bereitet Pascal Fritsche und Yves Wüthrich aber keine Sorgen. «Von Übersättigung kann keinesfalls die Rede sein. Es besteht kein Risiko, dass es zu viel Glace in und um die Rheingasse gibt», ist Wüthrich überzeugt.

Viel mehr schätze er die Diversität der verschiedenen Glaces. «Jetzt während der Umbauphase gehe ich abends gerne bei Antonio Russo vom ‹Sapori Del Sud 2› vorbei und hole mir eine Kugel», so Wüthrich weiter.

Antonio Russo in seiner Gelateria Sapori Del Sud 2. Kenneth Nars

Man lerne voneinander und könne sich über die gemeinsame Leidenschaft austauschen. Auch Russo und Nikhil Bigler vom Schall und Rauch sprechen gegenüber der bz unabhängig voneinander von einem «freundschaftlichen Miteinander» in der Rheingasse.

Bis zur grossen Eröffnung von «Bruno Lorenzo» am 18. Juni werden es wohl noch mehrere dieser Besuche. Denn es gibt noch einiges zu tun: Die grosse Glacemaschine, die Kaffeebar, der Verkaufsstand und die Möbel werden geliefert, wenn die Wände frisch gestrichen und die Infrastruktur gegeben sind.

Klassiker müssen «verheben»

Sobald alles steht, sollen täglich 14 wechselnde Sorten angeboten werden. Yves Wüthrich bereitet allesamt frisch vor Ort zu und verkauft sie – wie auch schon die Vorgänger – durchs Fester. «Es ist wichtig, dass insbesondere die Klassiker wie Vanille, Schoggi oder Erdbeere ‹verheben›. Dann kann man zusätzlich auch ausgefallene Sorten anbieten.»

Und von diesen hat Wüthrich in allen fünf Geschmacksrichtungen in petto: süss, salzig, sauer, bitter und umami. Letztere wird durch den Verzehr von herzhaften und würzigen Lebensmitteln mit einem hohen Glutamat-Gehalt ausgelöst, wie zum Beispiel Käse, Fleisch oder Sojasosse.

«Wir wollen alle möglichen Sorten ausprobieren», sagt der Glacemacher. «Wir setzen uns keine Grenzen.» Hierbei appellieren die beiden Freunde auch an die Kundschaft. Wüthrich erzählt: «Wer Ideen für eine Glacesorte hat, kann uns diese über das digitale Postfach auf unserer Website mitteilen. Schafft es eine Kreation ins Sortiment, gibt es für den kreativen Kopf dahinter ‹seine› Glace jeweils gratis.»

