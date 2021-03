Klima-Kontor Basel hat ein neues Kunstbüro zur Klimakrise: «Es wäre fatal, würden wir angesichts der Dringlichkeit der Situation zurücklehnen» Die Zürcher Theaterfrau Barbara Ellenberger hat in Basel das Klima-Kontor gegründet. Ein Büro, das Projekte rund um die Klimakrise initiiert und vernetzt. Mathias Balzer 31.03.2021, 05.00 Uhr

Die ehemalige Theaterdirektorin Barbara Ellenberger hat in Basel das Klima-Kontor gegründet. Kenneth Nars

Barbara Ellenberger hat ihr Leben geändert. Sie war eine gut verdienende Theaterdirektorin. In den Nullerjahren hat sie als Schauspieldirektorin am Stadttheater Hildesheim das wegweisende «Hildesheimer Modell» entwickelt, eine neue Kooperationsform von Staatstheater und Freier Szene. Von 2007 bis 2015 hat sie das Theater Schaan zu ungeahnter Blüte gebracht. Theatergrössen wie Alvis Hermanis, Thorsten Lensing oder Ursina Lardi gaben sich im kleinen Dorf in Lichtenstein die Klinke in die Hand. In den Jahren darauf verpasste sie der Comedy-Bühne Millers Studio in Zürich ein neues Profil.

Nun hat sich die 57-jährige Zürcherin von der Arbeit in Institutionen losgesagt, ist von der Limmat nach Basel gezogen und hat hier, gemeinsam mit der Theaterfrau Luzia Schelling, ein neues, freies Format erfunden: Das Klima-Kontor, ein Büro, das «übergreifende, partizipative Kunstprojekte initiiert, die solidarische und innovative Antworten auf die Klimakrise entwickeln». So steht es auf der Website des Klima-Kontors.

Der inhaltliche Schritt von der Institution zu einer solchen Plattform sei für sie gar nicht so gross, wie es von aussen wirke. «Ich habe das Theater nie als reine bürgerliche Unterhaltungsmaschine oder als Ort der Erhaltung des kulturellen Erbes gesehen», sagt Barbara Ellenberger. «Während meiner fast 20 Jahre als Theaterleiterin konnte ich beobachten, wie immer mehr Bereiche des Lebens durchökonomisiert werden. Bis dann irgendwann die Ökonomisierung in der Liebe ankommt, wenn die Menschen sich überlegen, ob der Partner opportun für die Karriere ist oder nicht.»

«Mir ging es aber immer darum, Werte wie Freundschaft oder Schönheit, Liebe oder Solidarität hochzuhalten.»

Die Frau ist zierlich, quirlig, wortgewandt und sie sagt oft das Wort «Spass», obwohl das Thema, das sie umtreibt, alles andere als lustig ist. Für Barbara Ellenberger ist klar, dass die Klimakrise nur eine Option offenlässt: Wir müssen handeln, jetzt, nicht erst morgen. Und obwohl das Problem komplex und überfordernd ist, versprüht sie Optimismus. Sie sagt: «Wir können uns Pessimismus gar nicht leisten. Es wäre fatal, würden wir angesichts der Dringlichkeit der Situation zurücklehnen.»

Vernetzung heisst das Zauberwort

Das von ihr gegründete Büro sei ein «rhizomatisch agierendes». «Wir versuchen, künstlerische Verhandlungsräume anzubieten, die unterschiedlichste Menschen miteinander ins Gespräch bringen», erklärt sie. Gemeint sind damit auch Künstlerinnen und Künstler, aus den unterschiedlichsten Sparten. Aber auch Institutionen wie das Theater Basel, die Kaserne, das Theater Roxy oder das Wortstellwerk.

Was aber kann lokale Kunst ausrichten, angesichts einer Krise, die von acht, bald zehn Milliarden Menschen gemeinsam gelöst werden muss? Ellenberger sagt:



«Jetzt sind Künstlerinnen und Künstler gefragt, weil sie Übung darin haben, über die Gegenwart hinaus zu denken. Ohne Angst.»

«Sie können auch aushalten, dass es im Moment keine Lösung gibt. Oder dass zwei Kontexte gleichzeitig wahr sind. Das haben sie das Leben lang trainiert.» Und weiter: «Kunst und Kultur zu befragen, ist darum wichtig, weil es letztendlich um einen kulturellen Paradigmenwechsel geht, der in Bezug auf die Klimakrise stattfinden muss.»

Aber ist das Problem der Erderwärmung nicht zu umfassend, als dass individuelle Lebensentwürfe ins Gewicht fielen?

Ellenberger entgegnet: «Einerseits ist der Anspruch sicher utopisch, andererseits haben wir keine Wahl.» Solange das System gleich bleibe, könne keine profunde Veränderung stattfinden. «Wenn alles darauf ausgerichtet ist, dass die Wirtschaft wächst und dass mehr konsumiert wird, wird es schwierig sein, sich als Gesamtgesellschaft zu verändern. Aber wenn genug Menschen sich verändern, kippt die ganze Ausrichtung der Gesellschaft. Es braucht aber auch den Druck auf die Politik.»

Gespräche mit Tauben und Podcasts für den Grossen Rat

Pandemiebedingt kann momentan nur ein Projekt des Klima-Kontors durchstarten: Ab dem 7. April leben Seraina Dür und Jonas Gillmann in der alten Billettkasse im Foyer des Theater Basel - gemeinsam mit fünf Tauben. Da wird es zu einer ersten Annäherung zwischen Mensch und Natur kommen.

In der Warteschlange stehen derzeit weitere Projekte: In der Kaserne wird die «Home Made Climate Conference» stattfinden, ein «performatives Denkforum», das mit «Menschen, Pflanzen, Dingen und weiteren Entitäten die Klimakatastrophe diskutiert». Oder hundert Schülerinnen und Schüler der Basler Oberstufen werden mit dem Journalisten Christoph Keller Klimapodcasts zu Ohren des Grossen Rats entwickeln.

Barbara Ellenberger initiiert oder begleitet diese und weitere Projekte, hilft mit ihrer Erfahrung als Dramaturgin und Produzentin und stellt ihr Wissen aus der Bibliothek rund um die Klimakrise zur Verfügung. Wieso aber hat sie dieses Projekt genau in Basel lanciert? «Ohne regelmässigen Lohn und angesichts meines ökologischen Fussabdrucks wollte ich meine Fixkosten senken. In Basel lässt es sich günstiger wohnen und leben als in Zürich.»

Ihr Projekt wird zwar von Kulturstiftungen finanziert, aber von der Lohnklasse einer Theaterdirektorin hat sie sich verabschiedet. «Weniger zu haben ist pragmatisch, und es schafft auch total viel Freiraum», sagt sie. Und erzählt, dass Basel sie auch inspiriert. Beispielsweise zum Rheinschwimmen, täglich, auch im Winter.

Weitere Informationen zum Projekt und zu den Programmen unter www.klimakontor.ch.