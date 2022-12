Basel: Regierung unterstützt Klima-Label für Grossrats-Geschäfte

Klimaschutz Basler Regierung macht vorwärts: «Klima-Label» für Grossratsgeschäfte geplant Der Basler Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat eine Änderung des Umweltschutzgesetzes. Neu soll bei wichtigen Vorlagen eine Klimawirkungsabschätzung vorgenommen werden. Das Geschäft geht ursprünglich auf einen Vorstoss der Grünen zurück. Benjamin Wieland 06.12.2022, 20.18 Uhr

Klima-Demonstration vom 5. November 2022 in Basel. Geht es nach dem Regierungsrat, werden Grossratsgeschäfte künftig eine «Klima-Etikette» erhalten. Bild: Kenneth Nars

Wenn das Basler Kantonsparlament über wichtige Geschäfte debattiert, soll es künftig auch Auskunft darüber erhalten, ob die Vorlage einen Effekt auf das Klima hat – und wie gross er ausfällt. Vorgesehen ist eine Art «Klima-Etikette» für klimarelevante Geschäfte. Die Basler Regierung beantrag dem Grossen Rat eine entsprechende Änderung des Umweltschutzgesetzes.

«Für die Klimapolitik des Kantons ist es von grosser Wichtigkeit», hält der Regierungsrat am Dienstag fest, «dass Vorhaben von grosser Tragweite auf ihre Auswirkungen auf den Klimaschutz überprüft werden. Damit kann bewertet werden, ob ein Vorhaben den Klimazielen des Kantons zuwiderläuft oder diese unterstützt.» Weiter schaffe die Klimawirkungsabschätzung «die notwendige Transparenz, um ein kohärentes Vorgehen im Klimaschutz zu gewährleisten».

«Verständnis für Klimaschädlichkeit unserer Geschäfte»

Mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung erfüllt der Regierungsrat die Forderung einer Motion, die im April 2019 vom Kantonsparlament überwiesen wurde. Grünen-Grossrätin Jo Vergeat hatte die Einführung einer Klimafolgenabschätzung für klimarelevante Geschäfte im Grossen Rat gefordert.

Vergeat begründete ihren Vorstoss damit, dass es schnelle und effektive Massnahmen zur Dekarbonisierung brauche. «Doch, um im Parlament konkrete Massnahmen im richtigen Bereich in die Wege zu leiten, bedarf es eines transparenten Bewusstseins und somit eines Verständnisses für die Klimaschädlichkeit unserer Geschäfte.»

Auch Luftverschmutzung zu berücksichtigen

Der Regierungsrat geht über die Forderung der Motion hinaus. In seinem Zwischenbericht hielt er fest, er sei zum Schluss gekommen, eine Klimafolgenabschätzung sei nicht lediglich auf die Berechnung der Treibhausgasemissionen zu beschränken. Vielmehr sei es sinnvoller, umfassendere Klimafolgenabschätzungen zu erarbeiten – und neben den reinen CO 2 -Emissionen weitere Kriterien zu berücksichtigen, etwa die Luftverschmutzung sowie Umweltrisiken, Kosten und so weiter.

Damit der Aufwand nicht unverhältnismässig gross werde, müsse man sich auf grössere Vorhaben konzentrieren, führte der Regierungsrat weiter aus. Er nennt als klimarelevant Vorlagen zu folgenden Themen: Energie, Gebäude, Industrie, Verkehr, Raumplanung, Land- und Forstwirtschaft, Landnutzung, Abfall und Ressourcen.

Das kantonale Umweltschutzgesetz hielt schon bislang fest, dass der Regierungsrat in Vorlagen an den Grossen Rat jeweils auch über die Bedeutung eines Vorhabens für die Umwelt zu berichten habe. Es habe sich jedoch, hält der Regierungsrat fest, bislang eher um summarische Ausführungen gehandelt. «Eine eigentliche Klimafolgeabschätzung wurde in diesem Rahmen nicht durchgeführt.»

Das Basler Stimmvolk entschied am 27. November, dass Basel-Stadt bis 2037 klimaneutral werden muss. Zwar unterlag in der Stichfrage die Klimagerechtigkeits-Initiative, die dieses Ziel schon für 2030 vorgegeben hätte. Doch da der Souverän auch sie annahm, sieht sich die Basler Regierung bei ihren Bemühungen zur CO 2 -Reduktion bestärkt.