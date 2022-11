Klimagerechtigkeit «Klima-Loki» Beat Jans fliegt zur Art Basel nach Miami Am vergangenen Sonntag hat die Stimmbevölkerung in Basel-Stadt entschieden, dass der Kanton bis 2037 klimaneutral werden soll. Regierungspräsident Beat Jans appelliert an ihre Unterstützung, wenn es um die Umsetzung konkreter Massnahmen geht. Kurz darauf steigt er in ein Flugzeug nach Miami, um die Städtepartnerschaft persönlich zu pflegen. Maria-Elisa Schrade 3 Kommentare 30.11.2022, 19.14 Uhr

Regierungspräsident Beat Jans (SP) appelliert auch an die Bevölkerung, um das Netto-null-Ziel bis 2037 zu erreichen. Kenneth Nars

«Ich bin sehr beeindruckt, auch überrascht. Dass sogar die Initiative so deutlich angenommen wird, hätte ich nicht gedacht», sagte der Basler Regierungspräsident Beat Jans (SP) am vergangenen Wahlsonntag dem SRF. Und er fügte hinzu:

«Das ist ein klarer Auftrag an die Regierung, dass wir jetzt möglichst schnell vorwärtsmachen und eine Klimastrategie entwickeln müssen, die sehr ambitioniert ist.»

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass ein Grossteil der Basler Bevölkerung sowohl die Klimagerechtigkeitsinitiative mit einem Netto-null-Ziel aller im Kanton verursachten Treibhausgasemissionen bis 2030 als auch den Gegenvorschlag der Regierung angenommen hatte, der dieses Ziel sieben Jahre später erreichen will.

Beat Jans wies weiter darauf hin, dass nun sehr grosse Aufgaben auf Regierung und Parlament zukämen, die nicht ohne die Unterstützung der Bevölkerung gelingen könnten und sagte:

«Bevölkerung und Gewerbe müssen mitmachen. Sonst schaffen wir das nicht.»

Doch nur wenige Tage später besteigt der Regierungspräsident, der will, dass sein Kanton die «Klima-Loki» der Schweiz wird, in Begleitung der Kulturabteilungsleiterin Katrin Grögel ein Flugzeug nach Florida, um persönlich an der diesjährigen Art Basel in Miami Beach teilzunehmen.

Städtepartnerschaften und Jubiläen erfordern eine Regierungsvertretung

Darauf angesprochen, begründet das Regierungsdepartement die Reise seiner Mitglieder mit dem 20-jährigen Jubiläum des Art-Ablegers in der Partnerstadt Miami Beach. Ausserdem sei dieser Besuch für Beat Jans auch eine Art Antrittsbesuch als neuer Regierungspräsident, so Kommunikationsleiterin Melanie Imhof. Sie sagt:

«Der Standort Basel erhält mit einer Regierungsvertretung ein offizielles Gesicht.»

Schliesslich merkt Imhof an, es sei auch künftig nicht ganz zu vermeiden, dass Regierungspräsident Beat Jans als Verantwortlicher für die Aussenbeziehungen immer wieder ins Ausland fliegen müsse – insbesondere im Hinblick auf die Städtepartnerschaften. Doch versuche das Präsidialdepartement, die Flugmeilen möglichst gering zu halten.

Trotzdem verfügt dieser Flug so kurz nach der Abstimmung – wie auch das Abstimmungsergebnis – über symbolische Aussagekraft. Zumal der Regierungspräsident Jans nicht am Ableger der Art Basel «Paris+» vor wenigen Wochen teilgenommen hat, obwohl Paris in drei Stunden mit dem TGV zu erreichen ist.

Neuerdings interessiert sich auch Pascal Messerli (SVP) für das Reiseverhalten der Regierungs- und Verwaltungsmitglieder. In einer schriftlichen Anfrage verlangt er detaillierte Auskunft über die Flüge der letzten vier Jahre. Die Klimagerechtigkeitsinitiative unterstützte die SVP allerdings nicht und auch den Gegenvorschlag der Regierung lehnte die rechtskonservative Partei als «Symbolpolitik» ab.

