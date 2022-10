Basel soll bis 2030 Klimaneutral werden

KLIMAGERECHTIGKEITSINITIATIVE Die Zeit des Zögerns ist vorbei: Initiativkomitee startet die Kampagne Basel 2030 Die Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030 will, dass der Kanton Basel-Stadt bis 2030 klimaneutral ist. Die Bevölkerung stimmt Ende November darüber ab, welche der drei zur Verfügung stehenden Jahreszahlen 2030, 2037 oder 2050 realisiert wird. Laura Ferrari 21.10.2022, 13.24 Uhr

Komitee Basel 2030 (v.l.n.r): Helma Pöppel, Axel Schubert, Agnes Jezler, Claude Gacon. Laura Ferrari

Die Ansage ist klar: «Drastische Massnahmen sind gefordert. Die Klimaerhitzung lässt nicht mit sich verhandeln», sagt Axel Schubert, Mitglied des Initiativkomitees von Basel 2030. Für das Komitee kann es nicht schnell genug gehen. Basel soll bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden. Es sollen bis dahin nicht mehr Treibhausgase ausgestossen werden, als der Atmosphäre wieder entzogen werden.

Der Gegenvorschlag der Regierung sieht eine klimaneutrale Stadt Basel bis 2037 vor. Werden am 27. November die Initiative sowie Gegenvorschlag abgelehnt, kommt das nationale Ziel, also Netto-null bis 2050, zum Tragen. Am Freitag startete die Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030 ihre Abstimmungskampagne unter dem Motto «Wir & Jetzt! Weniger CO 2 ».

Weniger CO 2 bedeutet mehr Zukunft

Das Komitee ist sich einig, dass Basel die finanziellen Möglichkeiten sowie auch das technische Wissen besitzt, um einen wirksamen und sozial gerechten Klimaschutz voranzutreiben. «Die Zeit des Zögerns ist vorbei», sagt Agnes Jezler, Sprecherin des Komitees. Sie zeigt sich erfreut, dass der Grosse Rat die Annahme der Initiative empfiehlt und der Gegenvorschlag der Regierung fast den gleichen Worten entspricht wie der Initiativtext von Basel 2030. «Nur einen Haken hat der Gegenvorschlag. 2037, das dauert zu lange», sagt Jezler.

Der Umbau in eine klimaneutrale Stadt werde unumgänglich, sagt Jezler. Weniger CO 2 bedeute mehr Zukunft, mit sicheren Strassen und attraktiven Quartieren. Helma Pöppel, Mitglied des Jungen Grünen Bündnis, findet klare Worte:

«Jede Tonne CO 2 , die wir heute noch in Basel ausstossen, wird mich als 19-Jährige viel härter treffen als viele andere.»

Die Klimakrise entwickle sich nicht linear, sondern befeuere sich selbst.

Die Sorgen des Gegenlagers: Wer bezahlt das alles?

Teuer, wenig hilfreich und unrealistisch, das ist der Tenor des Gegenkomitees. Sie lehnen die Initiative sowie den Gegenvorschlag ab. Eine Frage hängt immer im Raum: Diese Umstrukturierungen kosten Geld. Wer bezahlt die neuen Heizungen und das Isolieren der Gebäude? «Fakt ist, dass die Kosten doch jetzt im Moment auf uns abgewälzt werden», sagt Pöppel. Gerade in der Zeit, in der die Energiepreise in die Höhe schnellen, sei die Bevölkerung auf sich gestellt.

Mit einer finanziellen Unterstützung des Kantons und des Staates für die nötigen Umstrukturierungen könne dies nachhaltig geändert werden, da ist sich das Komitee einig. Und das Geld sei vorhanden, werde aber in die falsche Richtung investiert, wie beispielsweise in den Umbau des Rheintunnels, der in etwa gleich viel koste wie Netto-null bis 2030, so Jezler.

Die Angst vor den Verboten

Fehlender Wohlstand und Verbote, die auf uns zukommen. Das sind die Befürchtungen der Gegnerinnen und Gegner. Axel Schubert sagt dazu:

«Verbote und Regeln sind aber auch Grundlagen einer zivilisierten Gesellschaft.»

Gerade bei Autos gehe es nicht darum, diese grundsätzlich zu verbieten, sondern zu schauen: Wie oft werde ein Auto gefahren, wie alt sei das Modell? Beim Heizen sei das anders, da sehe man eine direkte Auswirkung auf das Klima, das amortisiere sich sofort, so Schubert.