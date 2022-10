Klimakongress Basel bewirbt sich um den UNO-Weltklimagipfel 2026 Der Stadtkanton hat beim Bund sein Interesse deponiert, in vier Jahren die UNO-Konferenz COP 31 durchzuführen. Ob die Schweiz überhaupt eine Kandidatur einreicht, entscheidet sich demnächst. Christian Mensch Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Auftritt für die Weltöffentlichkeit: die Klimakonferenz von Glasgow (2021). Jeff J Mitchell / Getty Images Europe

Im Wettbewerb um den Titel der Klimahauptstadt Europas wurde Basel disqualifiziert. Als Kommune ausserhalb der Europäischen Union durfte die Stadt nicht im Rennen um den Green City Award mittun. Nun zielt Basel eine Etage höher und möchte Austragungsort für den Weltklimagipfel 2026 werden. Als 31. Ausgabe der «Conference of the Parties» wird dieser als COP 31 in die Geschichte eingehen.

Die Staatskanzlei bestätigt auf Anfrage, dass Basel-Stadt im August sein Interesse angemeldet hat. Dies, «nachdem der Kanton vom Bundesrat angefragt worden ist, ob Basel-Stadt grundsätzlich an der Durchführung der Klimakonferenz interessiert wäre», sagt Sprecher Jakob Gubler.

Ob die Schweiz überhaupt eine Kandidatur einreicht, entscheidet sich demnächst. Ende Juni hat der Bundesrat das Umwelt- und das Finanzdepartement beauftragt, eine «vertiefte Analyse» vorzulegen. Das für die Kommunikation zuständige Bundesamt für Umwelt (Bafu) erklärt nun auf Anfrage: «Der Bundesrat wird sich mit den Ergebnissen der Analyse in den nächsten Wochen befassen.»

Konkurrenz in Australien sowie in Zürich und Genf

Der Entscheid wird vor dem 6. November erwartet. Dann startet im ägyptischen Scharm El-Scheich die COP 27, an der die Schweiz für ihre Kandidatur weibeln müsste.

Simonetta Sommaruga. Keystone

Umweltministerin Simonetta Sommaruga (SP) gilt als vehemente Befürworterin der UNO-Konferenz und ist seit dem Gipfel von Glasgow im vergangenen Jahr in Führungsgremien eingebunden. Selbst der abtretende Finanzminister Ueli Maurer (SVP) hat sich zuletzt gegenüber der NZZ positiv gegenüber einer Kandidatur gezeigt, sieht jedoch eher Australien als Favoriten, da auf diesem Kontinent bisher keine COP stattgefunden hat.

In der Schweiz bewirbt sich Genf seit einigen Monaten aktiv um die Austragung, um den Status als UNO-Stadt zu festigen. Zudem hat schon die erste Weltklimakonferenz von 1979 – dem Startschuss für den Kongressreigen – in Genf stattgefunden. Vergangene Woche warb der Privatbankier Patrick Odier für den Standort und proklamierte eine Genfer COP, die den Klimaschutz mit einem nachhaltig globalen Finanzbusiness verbinden und als Beitrag zum aktiven Klimaschutz als hybride Veranstaltung durchgeführt werden sollte.

Ein globaler Treff mit 30'000 Kongressbesuchern

Denn die Anlässe werden immer gigantischer: In Glasgow versammelten sich über 30'000 Vertreterinnen und Vertreter von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die sich um den Klimawandel sorgen.

Auch Zürich sieht sich in der Poleposition zur Durchführung des Weltkongresses. Die NZZ meint, das Hallenstadion käme wohl «am ehesten in Frage», da Zürich die meisten Hotelbetten anbieten könne. Basel dürfte demnach jene Gäste aufnehmen, die an der Limmat kein Bett mehr finden.

Die Basler werfen nun ihre Argumente in die Runde: Die Klimakonferenz passe inhaltlich hervorragend zu Basel-Stadt, «da unser Kanton schweizweit führend ist betreffend nachhaltiger Klimapolitik», sagt Gubler. Für Basel spreche auch, «dass wir schweizweit die grösste Konferenz-Kapazität zur Verfügung haben». Zudem sei Basel verkehrstechnisch sehr gut erreichbar ist, «auch mit den ICE-Verbindungen über den Badischen Bahnhof».

2025 Frauenfussball und 2026 Klimagipfel

Bestärkt worden für eine Kandidatur sei die Regierung auch durch «die positiven Rückmeldungen nach bisherigen Grossveranstaltungen, etwa der OSZE-Konferenz oder dem kürzlich durchgeführten Zionistenkongress».

Der UNO-Kongress wäre allerdings um Dimensionen grösser als die erwähnten Grossveranstaltungen. Auch mit einer teilweisen Virtualisierung des Kongressbetriebs bleibt der Ansturm eines global herreisenden Publikums für die zehntägige Veranstaltung gewaltig. In Genf wird die Summe von 150 Millionen Franken genannt, die für die Bewältigung des UNO-Gipfels nötig seien.

Über die Kosten wird in Basel-Stadt derzeit nicht geredet, «da eine Kostenschätzung des Bundes noch nicht vorliegt», wie die Staatskanzlei erklärt. Über eine finanzielle Beteiligung würde aber analog zur OSZE-Konferenz und dem Zionistenkongress der Grosse Rat entscheiden. Beim Parlament aktuell hängig ist der Antrag für einen Rahmenkredit über 12,9 Millionen Franken für die Durchführung einiger Spiele der Europameisterschaft 2025 der Fussballerinnen.

Das Sportereignis würde allerdings verblassen, könnte dereinst in den Geschichtsbüchern von der «Basler Klimavereinbarung» der COP 31 berichtet werden.

