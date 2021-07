Basel: 500 neue Bäume gegen die Hitze in der Stadt

Klimakonzept Im Kampf gegen den Klimawandel: Basel pflanzt 500 neue Bäume gegen die Hitze in der Stadt Im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels setzt der Kanton Basel-Stadt zu einer Baumpflanzoffensive an. Ein wichtiger Hebel für ein kühleres Klima sind Arealentwicklungen. Viele Flächen sind versiegelt. Das soll sich ändern. Hans-Martin Jermann und Nora Bader 26.07.2021, 05.00 Uhr

Die Begrünung entlang dem Birsig gilt als Vorzeigebeispiel. Juri Junkov

Bäume sind für Mensch und Umwelt in der Stadt von grosser Bedeutung: Sie filtern die Luft von Staub und Schadstoffen, sie bieten Lebensräume für Pflanzen sowie Tiere und fördern damit die Biodiversität. Sie bieten Aufenthaltsqualität, verschönern das Stadtbild und erhöhen damit auch den Wert der umliegenden Gebäude. Basel-Stadt kennt seit 1980 ein strenges Baumschutzgesetz. Etwas vereinfacht muss für jeden Baum, der in der Stadt gefällt wird, ein neuer gepflanzt werden. Ab einem Umfang von 90 Zentimetern ist eine Bewilligung nötig, um einen Baum zu fällen. In speziellen Baumschutzgebieten gilt dies bereits ab 50 Zentimetern.

Mit dem Klimawandel ist eine weitere Funktion der Bäume in den vergangenen Jahren immer stärker in den Fokus gerückt: Im Kampf gegen die Sommerhitze in der Stadt seien Bäume die wirksamste Massnahme zur Kühlung, sagt der Basler Stadtgärtner Emanuel Trueb. Nicht nur spenden Bäume Schatten und damit Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Bei der Verdunstung von Wasser über das Blattwerk wird der Umgebung Energie entzogen, was für einen Kühleffekt sorgt.

Sommer 2018 mit mehr als 30 Hitzetagen

An einem heissen Sommertag sei es im Baumschatten im Vergleich zu versiegelten Flächen signifikant kühler, betont Trueb. Im vorerst letzten Hitzesommer 2019 war es in Basel an 25 Tagen über 30 Grad heiss, im Jahr zuvor gar an 32 Tagen. Für das Wohlbefinden der Menschen in der Stadt ist der Kühleffekt der Bäume entscheidend.

Kürzlich hat die Basler Regierung Dutzende Seiten schweres Stadtklimakonzept mit Massnahmen gegen den Klimawandel präsentiert. Baudirektorin Esther Keller betont:

Baudirektorin Esther Keller im Nachtigallen Wäldeli. Juri Junkov

«Wobei es darin streng genommen nicht um die Abwehr des kaum mehr verhinderbaren Klimawandels geht, sondern um einen adäquaten Umgang mit den Folgen.»

Im umfangreichen Massnahmenkatalog (siehe auch Kasten unten) spielen die Bäume eine wichtige Rolle. Wie Emanuel Trueb verrät, will der Kanton in den kommenden fünf Jahren 500 zusätzliche Bäume pflanzen – das sind im Schnitt jedes Jahr 100 oder zwei pro Woche. Ein ehrgeiziges Unterfangen.

Die Basler Stadtgärtnerei pflegt 28'000 Bäume. Beim Sturm, der vor zwei Wochen über Zürich fegte, wurden 14'000 Bäume entwurzelt. Das entspricht der Hälfte des öffentlichen Bestandes in Basel. Hinzu kommt geschätzt eine nochmals so grosse Zahl auf Privatgrundstücken. Kürzlich entbrannte eine Kontroverse um die Fällung von 17 der 82 Bäume an der Margarethenstrasse wegen des behindertengerechten Umbaus der dortigen Tramhaltestelle. Acht dieser 17 Bäume will der Kanton als Reaktion auf die Kritik retten.

«Die geplante Fällung hat bei den Anwohnenden verständlicherweise Betroffenheit ausgelöst», kommentiert Keller. Bäume im unmittelbaren Wohnumfeld seien für viele Baslerinnen und Basler essenziell. Dennoch bittet sie um Verständnis, sollten im Einzelfall Fällungen nötig sein. «Entscheidend ist für uns, dass wir in der Stadt zusätzliche Bäume pflanzen.» Dieses Ziel habe mit dem Stadtklimakonzept neu eine klare Verbindlichkeit erhalten, betont sie.

Neben der Zahl sind Grösse und Baumart wichtig

Allerdings zählt fürs Stadtklima nicht alleine die Zahl der Bäume. Ebenso wichtig sei die Leistungsfähigkeit, sagt Stadtgärtner Trueb. «Und diese ist bei grossen Bäumen naheliegenderweise höher.» Gerade dieses Jahr falle der Volumenzuwachs besonders günstig und üppig aus, was eine ausserordentliche Wirkung auf das Stadtklima habe. Zudem bringen nicht alle Baumarten dieselbe Leistung: Unter einer dichten Rosskastanie sei der Schatten kühler als unter einer Föhre, sagt Trueb.

Stadtgärtner Emanuel Trueb, Regierungsrätin Esther Keller und Kantonsbaumeister Beat Aeberhard im Nachtigallen Wäldel. Juri Junkov

In den vergangenen Jahren hat der Baumbestand auf öffentlichem Grund – also entlang von Strassen oder in Parks – stetig zu-, jener in privaten Gärten und Hinterhöfen hingegen abgenommen. Ein wichtiger Grund für diesen Verlust ist die Verdichtung – wenn zum Beispiel im Gellert-Quartier anstelle einer alten Stadtvilla mit grossem Garten und altem Baumbestand eine Überbauung mit Mehrfamilienhäusern realisiert wird. Diesen Verlust will und muss der Kanton mit den Neupflanzungen überkompensieren.

Wie das konkret gehen kann, zeigt exemplarisch die 2017 abgeschlossene Umgestaltung des Nachtigallenwäldeli bei der Kuppel: Neben Massnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität wurden entlang des Birsig 45 Bäume neu gepflanzt. «Damit wurde die Frischluftzufuhr Richtung Heuwaage und Steinenvorstadt, die stark versiegelt sind, massiv verbessert», sagt Kantonsbaumeister Beat Aeberhard. Wichtig ist in diesem Kontext auch die geplante Umgestaltung des Birsigparkplatzes. Der Kanton will den Hinterhof der Steinenvorstadt zur Flaniermeile aufwerten und zudem begrünen. Damit wird die Durchlüftungswirkung vom Birsig her nochmals verbessert. Ende April wurde das Siegerprojekt des Studienauftrags gekürt.

Auch will der Kanton mit dem neuen Stadtklimakonzept grosse Grünflächen wie Parks aufwerten. Unter anderem soll die Durchschnittsdistanz gesenkt werden, die jede Baslerin und jeder Basler benötigt, um solche Flächen zu erreichen.

Riesiges Potenzial auf versiegelten Flächen

Ein zentraler Hebel für ein besseres Stadtklima sind schliesslich die Arealentwicklungen: Heute seien diese Industrie- und Logistikareale nahezu komplett versiegelt, gibt Aeberhard zu bedenken. Das gilt zum Beispiel für die Nordspitze des Dreispitz: Parkplätze und Einkaufsmärkte beherrschen das Bild. Der Kanton Basel-Stadt, die Christoph-Merian-Stiftung und die Migros Basel wollen den heutigen MParc zu einem neuen Stadtteil umbauen (die bz berichtete mehrfach). Dabei soll die Hälfte der Areale zukünftig als öffentliche Grün- und Freiflächen genutzt werden. Die Margaretha-Merian-Anlage von 6000 Quadratmetern Fläche wird nicht unterbaut, sodass grosskronige Bäume wachsen und Niederschläge versickern können. Das Dach des MParc wird begrünt und als Adele-Duttweiler-Feld mit 14'000 Quadratmetern Fläche der Bevölkerung und der neuen Sekundarschule zur Verfügung stehen.

Diese Räume dienen nicht nur der Erholung, sie werden auch einen Beitrag zur Minderung der Hitze in der Stadt leisten. Neubauten sollen ausserdem so gesetzt werden, dass sie kalte Luftströme optimal in die Stadt leiten.

Massnahmen Hier wurden Tramtrassen begrünt. Zvg Kanton BS Sanierung der Horburgstrasse Im Strassenraum wurden diverse Aufwertungen vorgenommen wie an der Horburgstrasse. Die Begrünung der Tramtrassen trägt dazu bei, dass sich der Boden weniger erhitzen kann. Es wurden zwischen den heutigen Randabschlüssen der Tramtrasse Rasengittersteine verlegt, die auf eine Befahrbarkeit durch Schwerverkehr ausgelegt sind. Die neun schwachwüchsigen Ahornbäume auf dem ­tro­cken-­warmen Horburgplatz wurden 2011 ersetzt durch Blumeneschen, Föhre, schneeballblättrigen Ahorn und immergrüne Eiche (total 22 Bäume). Für den öffentlichen Verkehr resultierten aus den baulichen Anpassungen keine betrieblichen Einschränkungen. Im Zuge der Realisierung der auch seitens des Quartiers gewünschten Fussgängerinsel in der Horburgstrasse mussten drei Parkplätze aufgehoben werden. Stattdessen wurde im unmittelbaren Bereich des Fussgängerstreifens ein fünf Meter langes Veloab­stellfeld geschaffen. Massnahmen und Begrünungen wie an der Horburgstrasse in Basel gelten als Vorzeige­beispiele für weitere ­Projekt im Rahmen des Klimakonzepts.

Der Rheinuferweg bei der Novartis.

Kenneth Nars

Begrünung Neue Bäume an Rheinuferweg Der im Jahr 2016 eröffnete Rheinuferweg St.-Johann-Huningue präsentiert sich heute eher grau und wenig begrünt. Die asphaltlastige Zone entlang des Flusses erhitzt sich daher schnell. Wie Recherchen zeigen, sollen nun hier im Winterhalbjahr 2021/2022 90 zusätzliche Gehölzgruppen gepflanzt werden, wie die Stadtgärtnerei bestätigt. Die Sträucher und Bäume sollen für mehr Abkühlung sorgen und die kühlere Luft vom Rhein her besser filtrieren können. Ausserdem soll die Promenade für Fussgänger und Velofahrende so noch attraktiver werden.

Hier wurden Bäume gepflanzt. Zvg

Bäume Bepflanzung an der Gasstrasse Im Nachgang zum Bau der Nordtangente wurde auch die Gasstrasse in Basel umgestaltet. Dabei wurde Raum geschaffen zu Gunsten einer Allee mit Italienischen Erlen (Alnus spaethii), einer Baumart, die das warm-trockene Stadtklima gut verträgt. Zudem bilden diese Bäume schon in wenigen Jahren ein ansehnliches Kronenvolumen. Diese Kronen vermögen zu kühlen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Luftreinigung und CO 2 -Bindung. Gepflanzt wurden gegen 30 Bäume. Konkret sollen in Basel diverse solche neuen Grünflächen geschaffen werden respektive auch Bäume gepflanzt werden wie hier an der Gasstrasse (siehe auch Haupttext oben). Weiter stehen sogenannt blaue Massnahmen auf dem Plan der Regierung: beispielsweise das Entsiegeln von Flächen oder das Speichern von Regenwasser oder Sprühnebelanlagen. Geprüft wird auch, welche Fassaden und Flachdächer begrünt werden können. Das neue Konzept beinhaltet einen Bericht mit insgesamt 90 Massnahmen in den vier Sektoren Umwelt, Gesundheit, Wirtschaft sowie Gebäude und Infrastruktur.

Beschattung führt zu einem besseren Klima. Zvg