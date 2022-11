Klimapolitik Hier symbolische Baumpflanzung, dort Kahlschlag: So widersprüchlich ist die Basler Stadtgestaltung Die Vorsteherin des Basler Bau- und Verkehrsdepartements, Esther Keller, wird am Donnerstag vor den Medien den ersten Baum im Zuge der Sanierungsarbeiten im Geviert Wettsteinallee und Grenzacherstrasse pflanzen. Gleichzeitig mussten in der Peter-Merian-Strasse alte Bäume weichen. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sechs Ahornbäume verschwanden im Zuge der Sanierung der Peter-Merian-Strasse. Der Kanton begründet die Fällaktion mit Platzmangel. Kenneth Nars

Baumpflanzen ist Chefinnensache. Zumindest, wenn es nach Regierungsrätin Esther Keller geht. So wird die Vorsteherin des Basler Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) am Donnerstagnachmittag wohl selbst zur Schaufel greifen, um den ersten von insgesamt über 110 Bäumen zu setzen, die im Wettsteinquartier für mehr Lebensqualität sorgen sollen.

Bereits im Wahlkampf kündete Keller an, die Stadtbegrünung zum prioritären Thema ihrer Polit-Agenda zu machen. Mit dem neuen Stadtklimakonzept solle sich jeder und jede im Kanton, der oder die etwas plane, entsprechende Überlegungen machen müssen, sagte Keller anderthalb Jahre nach Amtsantritt in einem Interview mit dieser Zeitung.

Baumpflanzung wird als Fototermin angepriesen

Doch je länger die Grünliberale im Amt ist, desto mehr Kritik muss sie einstecken. Zu nennen wären etwa die Baumfällungen im Zuge des Umbaus der Tramhaltestelle Margarethenstrasse. Dort wurden Kugelahorne entfernt. Im Zuge der Sanierung der Freien Strasse wiederum sind keine zusätzlichen Bäume vorgesehen.

Dabei war es ironischerweise Keller selbst, die – damals noch als Grossrätin – in einem Vorstoss mehr Grün für die Flaniermeile forderte. Doch als sie das Projekt als Baudepartements-Vorsteherin erbte, wollte sie von ihrer eigenen Forderung offensichtlich nichts mehr wissen, mit dem Argument, es fehle in der engen «Freien» für Bäume der Platz.

Nun also lädt Keller zur Baumpflanzaktion im Wettstein-Quartier. «Einladung zum Fototermin: Erste Baumpflanzung der Erneuerung Geviert Wettsteinallee/Grenzacherstrasse»: So lautet die Überschrift des Schreibens, das die lokalen Medien erhielten.

Kanton äussert sich in Facebook-Post zu Kritik

Während Keller an einem Ort das selbst ernannte Ziel von 100 neugepflanzten Bäumen pro Jahr medienwirksam vorantreibt, verschwindet das Grün andernorts – so etwa auf der frisch sanierten Peter-Merian-Strasse beim Bahnhof.

Kürzlich machte ein Basler Unternehmer seinem Ärger über die in seinen Augen «trostlose Teerwüste» auf Facebook Luft. In einem ans BVD adressierten Post schrieb er:

«Herzliche Gratulation. Bei dieser Sanierung habt ihr einmal mehr bewiesen, dass eure viel gepriesenen Worte und Konzepte zur Begrünung und Entsiegelung der Stadt nichts als Worthülsen sind.»

Das kantonale Amt antwortete direkt auf Facebook und erklärte, dass es die Bäume wegen Salzschadens habe fällen müssen. Neugepflanzte Bäume hätten «wegen des Platzmangels» an diesem Standort nur geringe Wachstumschancen.

Wurzeln können sich wegen der Leitungen nicht entfalten

Die sechs gefällten Kugelahornbäume in der Peter-Merian-Strasse seien die Überbleibsel einer Allee mit über 60 Bäumen, die Anfang des 20. Jahrhunderts gepflanzt wurde, schreibt das BVD auf Anfrage. Bereits in den 1960er-Jahren seien Lücken in der Allee entstanden. Die Rabatten seien viel zu klein, als dass sich Bäume hier gesund entwickeln könnten.

Ersatzpflanzungen habe es nur vereinzelt gegeben, eben weil die Bäume an diesem Standort nicht gedeihen würden. Auch die verbleibenden Ahorne seien über Jahrzehnte kaum gewachsen. Im geschwächten Zustand hätten die Ahorne im Winter zusätzlich Schaden genommen: Das Streusalz habe ihnen nicht gutgetan.

Die Rabatte für die Bäume zu vergrössern, sei nicht denkbar, bekräftigt das BVD. Dafür sei die Peter-Merian-Strasse zu schmal. Platzmangel herrsche indessen nicht nur über, sondern vor allem unter dem Boden. Wegen der vielen Leitungen könnten sich die Baumwurzeln kaum entfalten, so der Kanton. «Wir müssen für jeden Ort im Einzelfall schauen, was sinnvoll ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen