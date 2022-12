Basler Verein will gratis Bäume in der Stadt pflanzen

Klimaschutz Gratis Bäume in Basler Vorgärten: Landschafts-Architektinnen lancieren Pflanzprogramm Angesichts des Klimawandels braucht es dringend mehr Bäume in der Stadt, finden Emma Thomas und Amanda Frantzen. Die Stadtgärtnerei begrüsst die Initiative. Denn der Baumbestand in Privatgärten nimmt stetig ab. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weil es ihnen zu langsam geht: Amanda Frantzen (l.) und Emma Thomas wollen einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten. zvg

Stadtbäume sind das Thema schlechthin. Kein Wunder: Sie sind einer der grossen Hoffnungsträger, um das sonnenverbrannte Basel vor der zunehmenden Sommerhitze zu schützen. Esther Keller, die Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements, sagte gegenüber dieser Zeitung, sie wolle mindestens 100 neue Bäume pro Jahr pflanzen.

Doch steht die rot-grüne Regierung wegen Fällaktionen immer wieder in der Kritik: Sie gewichte die bauliche Verdichtung höher als den Baumschutz. In einem breit abgestützen Vorstoss forderte Mitte-Grossrätin Andrea Strahm Anfang Jahr strengere Regeln zum Erhalt alter Bäume.

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels geht es bei der Begrünung zu langsam vorwärts, finden nun auch die Landschaftsarchitektinnen Emma Thomas und Amanda Frantzen.

Die beiden US-Amerikanerinnen, die seit über 15 Jahren in Basel leben, gründeten deshalb den Verein Mein Baum, dein Baum. Dessen Ziel: In Vorgärten überall in der Stadt viele neue Bäume pflanzen und pflegen – und zwar gratis.

Im Wohnquartier wurden viele Bäume gefällt

Eine solche Initiative sei dringend nötig, findet Thomas, die seit 2020 ein eigenes Landschaftsarchitekturbüro in Basel führt. So habe sie im eigenen Wohnquartier beobachtet, dass viele Bäume gefällt, aber nicht ersetzt wurden.

Stadtbäume mit einem Stammumfang von über 90 Zentimetern – auf öffentlichem wie auch privatem Grund – sind gesetzlich geschützt. Um sie zu fällen, bedarf es einer Bewilligung durch das Bau- und Gastgewerbeinspektorat. In aller Regel muss innert zweier Jahre ein Ersatzbaum gepflanzt werden.

Projekt konzentriert sich auf die Vorgärten

Thomas fragte bei der Stadtgärtnerei nach, wieso die Ersatzpflanzungen in ihrem Quartier ausblieben. Man könne nicht in jedem Einzelfall kontrollieren, ob die Vorschriften eingehalten werden, sei ihr gesagt worden.

«Das hat mich frustriert.»

Dann aber fasste Thomas gemeinsam mit Frantzen, die sie bereits seit Studienzeiten kennt, den Entschluss, Grundstückbesitzende eigenhändig davon zu überzeugen, Bäume zu pflanzen. Gerade in den Vorgärten, der Pufferzone zwischen Häusern und Trottoir, bringen Bäume dem Stadtklima einen besonders grossen Mehrwert, befanden die beiden Freundinnen.

In Vorgärten wie diesem in der Colmarerstrasse, würden die Vereinsgründerinnen gerne einen Baum pflanzen. Roland Schmid

Emanuel Trueb, Leiter der Stadtgärtnerei, sagt auf Anfrage, das Projekt verfolge einen interessanten Ansatz. In Vorgärten stehe die Begrünung zunehmend in Konkurrenz mit Velo-Unterständen oder Wärmepumpen. «Hier besteht ein riesiges Potenzial für neue Bäume.» Wegen der knappen Platzverhältnisse müssten Pflanzungen jedoch umso sorgfältiger geplant und begleitet werden.

Baumbestand auf privatem Grund nimmt ab

Wie viele Bäume in Basel auf Privatgrund stehen, weiss die Stadtgärtnerei nicht. Generell nehme deren Zahl wegen der starken Bautätigkeit stetig ab, so Trueb. Er sagt:

«Will man den privaten Baumbestand schützen, kann man den Stadtraum nicht in diesem Mass weiter verdichten.»

Auch beim Ersatz von geschützten Bäumen sei eine lückenlose Kontrolle nicht möglich. Dazu habe die Stadtgärtnerei zu wenig Ressourcen. Man nehme Stichproben und werte Luftbilder aus. Darum brauche es private Initiativen wie «Mein Baum, dein Baum».

Die beiden Landschaftsarchitektinnen glauben, dass sich viele Grundstückbesitzende nicht per se gegen Bäume aussprechen. Vielmehr würden sie den Aufwand für deren Pflege und die hohen Kosten scheuen. Mindestens 1500 Franken koste allein die Pflanzung, so Thomas.

Bald sollen Quartiervereine kontaktiert werden

Genau hier setzt die Initiative an: Der Verein sucht gratis eine für den Standort geeignete, zukunftsfähige Baumart und kümmert sich um die Pflanzung. Die Pflege des Baumes während der ersten beiden Jahre ist ebenfalls geschenkt.

Als Startkapital erhielt der Verein 20’000 Franken von einer Stiftung. Mit diesem Geld lancieren die beiden Initiantinnen demnächst eine Werbeoffensive. Als einer der ersten Schritte wollen sie direkt auf Quartiervereine zugehen.

Klar sei, dass sie für das Projekt bald mehr Geld beschaffen müssen, sagt Thomas. Geplant ist, ein Fundraising durchzuführen. Doch auch eine Zusammenarbeit mit Firmen – idealerweise lokalen – sei denkbar: Die Firma finanziert die Baumpflanzungen und erhält im Gegenzug CO 2 -Zertifikate. Ziel sei, bis spätestens Ende 2023 die ersten Bäume zu pflanzen. «Hoffentlich schaffen wir es früher», so die Baslerin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen