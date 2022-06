Klimaschutz Der Leiter der Basler Fachstelle Klima tritt ins Fettnäpfchen Zu seinen Aufgaben gehöre die Umsetzung der Klimagerechtigkeitsinitiative, sagte Till Berger im Interview mit dieser Zeitung. Das Basler Stimmvolk muss allerdings erst noch darüber abstimmen. Der Gewerbeverband ist empört. Nora Bader Jetzt kommentieren 20.06.2022, 16.41 Uhr

Demonstrierende am Klimastreik in Basel. An diesem Tag wurde in 18 Schweizer Städten demonstriert. Georgios Kefalas

«Das Interview des neuen Leiters der Fachstelle Klima im Basler Präsidialdepartement, Till Berger, offenbart eine alarmierende Entwicklung im Präsidialdepartement», schreibt der Gewerbeverband Basel-Stadt in einer Mitteilung vom Montag. Von Demokratie und rechtsstaatlichen Abläufen halte man hier offenkundig nicht allzu viel.

Till Berger ist der neue Leiter der Fachstelle Klima. Nicole Nars-Zimmer

Der Grund für die Empörung ist ein Interview in der bz vom Montag. Auf die erste Frage, was denn seine Aufgabe sei, antwortet der Leiter der Fachstelle Klima im Basler Präsidialdepartement: «Im Wesentlichen geht es um die Umsetzung der Klimagerechtigkeitsinitiative. Die Fachstelle soll diese koordiniert in Basel-Stadt umsetzen.» Dazu der Gewerbeverband in seiner Mitteilung: «Dass die Basler Stimmbevölkerung über diese Initiative noch gar nicht abgestimmt hat, dass der Urnengang voraussichtlich erst im November 2022 stattfinden wird, dass über den Ausgang von Volksabstimmungen die Stimmberechtigten entscheiden und nicht staatliche Stellen, scheint das Präsidialdepartement zu vergessen. Oder es ist ihm schlichtweg egal.»

Auf Twitter sorgte das Interview in der bz Basel vom Montag ebenfalls für Gesprächsstoff. FDP-Grossrat Luca Urgese schreibt, der neue Basler «Klima-Leiter» Till Berger sehe es als seine Hauptaufgabe, die Klimagerechtigkeitsinitiative umzusetzen. «Und das, obwohl der Grosse Rat noch nicht einmal über einen Gegenvorschlag entschieden hat.» Regierungspräsident Beat Jans solle doch Nachhilfe in Staatskunde geben.

So oder so sei es stossend, dass der Staat bereits jetzt Mitarbeitende für eine Aufgabe einstelle und mit Steuergeldern bezahle, bevor der Souverän der Regierung überhaupt einen entsprechenden Auftrag erteilt habe, so der Gewerbeverband Basel-Stadt weiter in seiner Mitteilung. Damit werde die direkte Demokratie mit Füssen getreten. «Denn eines ist klar: Bevor die Stimmbevölkerung nicht über die Klimagerechtigkeitsinitiative befunden hat, haben Till Berger und sein Team in dieser Sache überhaupt keine Aufgabe», so der Gewerbeverband.

Wie eine vom Regierungsrat in Auftrag gegebene Studie belege, sei weder das Ziel der Klimagerechtigkeitsinitiative (Netto-Null bis 2030) noch dasjenige des regierungsrätlichen Gegenvorschlags (Netto-Null bis 2040) erreichbar. «Deshalb macht sich der Gewerbeverband Basel-Stadt für eine realistische sowie interkantonal, eidgenössisch und international abgestimmte Klimapolitik stark und setzt sich für das auf Bundesebene diskutierte Ziel ‹Netto-Null 2050› ein.»

Präsidialdepartement sagt, das Ziel Netto-Null sei unbestritten

Für dessen Umsetzung auf kantonaler Ebene sei in erster Linie das Amt für Umwelt und Energie verantwortlich. Eine zusätzliche, teure Parallelstruktur beim Präsidialdepartement ist aus Sicht des Gewerbeverbandes schlichtweg unnötig und «einzig einem Wahlkampfgag des Departementsvorstehers geschuldet».

Beim Präsidialdepartement heisst es, auf diese Vorwürfe angesprochen: «Die Klimagerechtigkeitsinitiative fordert Netto-Null.» Dieses Ziel sei unbestritten, so Sprecherin Melanie Imhof auf Anfrage. Und weiter: «Der Bundesrat strebt dies bis 2050 an, die Initiative will dieses Ziel in Basel bis 2030 erreichen. Der Regierungsrat erachtet 2040 als realistisches Zieljahr. Insofern wird der Initiative nicht vorgegriffen, es ist eine Frage des Datums, bis wann Netto-Null erreicht werden kann. Diese Frage wird im Interview durch Till Berger auch transparent kommuniziert.»

