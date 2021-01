Klimastreik Aus «Fuck the system» wird Lobbyismus: Die Basler Klimajugend stellt Forderungen an den Grossen Rat Die Klimabewegung Basel setzt neu auf Lobbying und will mit Hilfe der Grossräte autofreie Sonntage, ein E-Trotti-Verbot, und dass die Beizen vegetarische Menus im Angebot haben müssen. Leif Simonsen 27.01.2021, 10.00 Uhr

Vor zwei Jahren war’s ein Strassenprotest – heute sitzt die Klimabewegung im Parlament. Keystone

Zwei Jahre war's lustig: Die Klimabewegung Basel, die im Februar 2019 erstmals auf die Strasse ging, wollte vor allem Aufmerksamkeit. Sie wollte Medienpräsenz, skandierte «Fuck the system», schwänzte die Schule und band den Politikern deren Versagen im Kampf gegen den Klimawandel unter die Nase. Mit den politischen Institutionen hatte die Klimabewegung kaum was am Hut.

Klimastreikler Philippe Kramer sagte der bz in Anspielung auf die mangelnde Zeit, die für die Rettung des Planeten zur Verfügung stehe: Zur Not müsse man «unsere Demokratie gegen das Leben auf dem Planeten abwägen». Und: «Sässe der Klimastreik in einem Parlament, müssten wir Entscheidungen zu Krankenkassen und vielem mehr treffen. Das sind aber nicht unsere Themen.»

Klimajugend lobbyiert wie die Grossen

Nun aber scheinen aus den Klimajugendlichen Erwachsene geworden zu sein. Mit Laurin Hoppler ist im vergangenen Herbst ein Klimastreikler in den Grossen Rat gewählt worden. Und zum Anfang der neuen Legislatur lobbyieren sie im Stile der Grossen. Heute Mittwoch werden sie allen neuen Parlamentarierinnen und Parlamentariern ein E-Mail mit rund hundert Ideen zustellen, wie dem Klimawandel im Kleinen wie im Grossen die Stirn geboten werden kann.

Ebenfalls sollen die Parteipräsidenten (vom Grünen-Chef Harald Friedl bis zum SVP-Präsident Eduard Rutschmann) einen Brief mit den Forderungen bekommen. Die Erkenntnis: Um das Ziel Netto-null-CO2-Ausstoss bis ins Jahr 2030 zu erreichen, braucht es nicht nur die radikalen Kräfte, sondern die Einbindung selbst bürgerlichster Politiker. «Wir sind überparteilich», sagt heute Helma Pöppel vom Klimastreik.

Und im Vorwort des Ideenkatalogs wird explizit auf die Einhaltung der demokratischen Spielregeln verwiesen: «Das System ist zwar langsam, es hängt aber an Ihnen, Ihren Spielraum auszunutzen und aufs Tempo zu drücken.» Die Zeit sei knapp, sagt Pöppel. Wolle man die Ziele bis 2030 erreichen, sei es nun die letztmögliche Legislatur, um den Kampf aufzunehmen.

Selbst E-Trottis sind nicht mehr erwünscht

Unter den rund hundert Ideen befinden sich solche, die realisierbar sind, welche, die zumindest zu Diskussionen anregen werden, und wieder andere, die ohne grösseren Umweg im Papierkorb landen werden. Klar ist: Autofahrer werden an den Ideen keine Freude haben. Die Klimabewegung schlägt dynamische Parkplatzpreise, vermehrt autofreie Strassen und eine Verkleinerung der Parkplätze vor. Ein Bedürfnis sind auch autofreie Gemeinschaftstage.

Der Vorschlag: An einem Tag im Monat soll ein Teil oder sogar die ganze Stadt für sämtlichen motorisierten Individualverkehr gesperrt werden. Dies sei mitnichten unrealistisch, heisst es im Papier: Bereits seit fast zwanzig Jahren sei die ganze Stadt Bogotá in Kolumbien sonntags autofrei. Die Klimastreikler räumen ein, dass sich der direkte Nutzen in Bezug auf den Kohlendioxidausstoss in Grenze halte. Doch sollte es anregen, umweltschonende Verkehrsträger stärker zu nutzen. Die autofreien Tage sollten dabei von einem Programm flankiert werden – in der Innenstadt sollte einmal im Monat volksfestähnliche Stimmung herrschen.

Doch die Klimabewegung hat es nicht nur auf die Autos abgesehen: Auch vermeintlich klimaschonende Verkehrsträger sind nicht mehr willkommen. So schwebt der Bewegung vor, den E-Trottis die Zulassungsscheine zu annullieren. «Sie sind extrem kurzlebig, folglich alles andere als ressourcenschonend, ausserdem müssen sie laufend mit Lieferwagen an geeignete Ausgangspunkte transportiert werden», heisst es im Papier.

Beizen müssen vegetarische Speisekarte haben

Anreizmodelle und Verbote halten sich in etwa die Waage. In gewissen Punkten schlägt die Klimabewegung auch eine Liberalisierung vor: So sollen unter anderem die Hürden beim Bau von Fotovoltaikanlagen auf den Dächern gesenkt werden.

Die derzeit gebeutelte Gastronomie dürfte sich aber über weitere Vorschriften ärgern: So sollen die Beizen ab einer bestimmten Grösse künftig über mindestens ein veganes und zwei vegetarische Menus verfügen müssen. Bei den staatlichen Restaurants sollen die günstigsten Fleischmenus nicht weniger kosten dürfen als die Vegi-Menus. Die Klimabewegung trägt damit dem Umstand Rechnung, dass die Rinderhaltung klimaschädlich ist. Auch um Kleinigkeiten will sich die Klimabewegung kümmern: Künftig sollen die Kunden in den Läden gefragt werden, ehe ihnen ein Kassenzettel in die Hand gedruckt wird. So soll Papier gespart werden.

Wenngleich die berechtigte Hoffnung besteht, dass einige Ideen im rot-grün dominierten Basler Parlament Anklang finden werden: Ganz erlahmen werden auch die Strassenproteste nicht, sagt Pöppel. Im Gegenteil: Am 21. Mai plant die Klimabewegung eine grosse Demo mit dem Namen «Strike for Future» in allen Stadtquartieren, soweit es die Coronasituation zulässt.