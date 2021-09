Dank heftigen Regengüssen: Tessiner Verhältnisse am Basler Rhein

Klimawandel Es grünt so grün dank heftigen Regengüssen: Am Basler Rhein herrschen Tessiner Verhältnisse Hochwasser und Regengüsse haben das obere Basler Rheinbord in ein Biotop verwandelt. Man findet sogar kleine Sandstrände. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Biologe Thomas Brodtbeck erkennt so ziemlich alle Pflanzen der Region. Sogar die ganz neuen. Kenneth Nars

«Es ist wirklich sehr, sehr grün», sagt Thomas Brodtbeck. Der Biologe und Autor des Buchs «Flora von Basel und Umgebung» arbeitet sich durch Brombeerstauden, Schwarze Nachtschatten und hoch gewachsene Pflanzen, mit wulstigen gelben Blütenständen. «Königskerzen», sagt Brodtbeck nach kurzem Blick. Wir stehen am Basler Rheinufer zwischen Wettstein- und Schwarzwaldbrücke. Das ganze Ufer ist übersät mit diesen auffälligen Blumen, die manchmal über einen Meter hoch sind. Alles ist zugewachsen.



«Normalerweise wäre diese Zone ein Trockengebiet, total südexponiert, steinig», sagt Brodtbeck. Der Biologe hat sich Zeit genommen, um den üppigen Wuchs am Rheinufer zu begutachten. Dieses sieht tatsächlich ziemlich anders aus als in anderen Jahren. «Sehen Sie diese spitzigen Blätter? Das ist eigentlich ein Allee-Baum, der hier jetzt verwildert: der Zürgelbaum. Im Tessin ist er schon lange heimisch», sagt Brodtbeck, und hält seine Hand unter ein fein gezacktes Blatt. Oder der Schwarze Nachtschatten. «Bei Überschwemmungen kommt es zu enormen Stickstoffanreicherungen», sagt Brodtbeck, «dieses braucht der Schwarze Nachtschatten.» Die Giftpflanze wuchert aus einer Mauernische und bahnt sich ihren Weg über den schmalen Pfad aus Stein.

Mediterrane Gefühle in Basel

Der über lange Zeit anhaltend nasse Sommer hat das Basler Rheinufer verändert. Der Regen hat die Pflanzen spriessen lassen, aber nicht nur. Das Hochwasser hat Schwemmholz ans Ufer getragen, in dessen Strukturen sich schnell neues Leben ansiedelte. Die fehlenden Sonnenbader während Wochen haben zusätzlich dafür gesorgt, dass sich die Böschung ungestört entwickeln konnte und sich gerade im Kleinbasel so ungezähmt zeigt wie selten.

An manchen Orten, gut zu beobachten etwa von der Velo-Bahn neben der Schwarzwaldbrücke, sind richtige Strandabschnitte entstanden. Oberhalb der Eisenbahnbrücke gibt es sogar ein paar Meter mit ganz feinem Sand. Mittelmeergefühle am Hochrein. Auch im Fluss selber dürfte das Wetter seine Spuren hinterlassen haben.

Königskerzen ranken sich zum Rhein hin. Kenneth Nars

Daniel Küry ist Gewässerökologe und hat die Uferumgestaltung durch den Kanton der vergangenen Jahre begleitet. «Dabei ging es darum, die Strömungsvielfalt zu erhöhen. Aber auf ein Hochwasser wie dieses waren die Arbeiten nicht ausgerichtet», sagt er. Dennoch seien die Wassermassen wichtig: «Das Totholz ist eine Bereicherung und hilft, die ökologische Vielfalt zu fördern.» Würde man diesen Abschnitt der Natur sich selber überlassen, sprössen dazwischen bald kleinere Bäume, die wiederum Lebensraum für Schlingpflanzen böten. Das hätte vielleicht sogar auch für den Menschen positive Auswirkungen: «Das Wurzelwerk stabilisiert den Hang», sagt Brodtbeck.

Über den Umgang entscheidet der Zeitgeist

Im Moment stutzt die Stadtgärtnerei die Böschung zurecht. Sie tut es aber weniger rigoros als in anderen Jahren. Und noch immer verharren mächtige Bäume verkeilt in der Uferböschung. Sie ragen bis ins Wasser, wo sie Kleinfischen Strömungsschutz liefern. Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass schon nur ein einzelner Baum länger als eine Woche so liegen bleibt.

«Das hat mit dem Zeitgeist zu tun», sagt Brodtbeck, der die mehr oder weniger wilden Orte der Schweiz seit Jahren beobachtet. In der Vergangenheit kam es schon vor, dass die Bevölkerung schnell auf zu viel Grün reagierte. Wuchernde Pflanzen wurden als ungepflegt empfunden. Meistens schwingt das Pendel bald wieder in die Gegenrichtung aus. «Mal wird entsprechend mehr zurückgeschnitten, mal mehr», erklärt Brodtbeck. Mit grossem Einfluss auf die kleinräumige Natur, wie klar wird, als wir noch ein paar Schritte weiter in Richtung Grenzach gehen. Hier steht ein kleiner Wald, dahinter erinnert das gelbe Absperrband an die verheerenden Folgen des Hochwassers für einige Basler Fischergalgen.

Strand oberhalb Schwarzwaldbrücke Nicole Nars-Zimmer

«Das Gebiet hier war noch vor etwa hundert Jahren völlig kahl. Dann kam in den Zwanzigerjahren die Bewegung der Schrebergärtner auf», erzählt Brodtbeck. Die Gärtner kippten ihren Abfall in Richtung Rheinbord, es türmte sich fruchtbarer Humus – und aus der Trockenwiese entstand idealer Nährboden. «Später hat man dann versucht, den Wuchs einzudämmen und blieb erfolglos», sagt Brodtbeck. Heute ist das Gebiet eine Naturschutzzone.

So schnell kann es gehen. Es braucht nur gute Wuchsbedingungen und einen leicht veränderten menschlichen Umgang damit. Letzteres kann manchmal schneller gehen als der Klimawandel. Oder vielleicht hat es indirekt mit ihm zu tun?