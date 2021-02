Klimawandel «Hast du noch CO2 übrig?»: Wenn man vom Mitarbeiter mit dem SUV Geld erhält Das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement veröffentlicht eine Studie zu ihrem Klimafussabdruck. Ein Vorschlag zur CO 2 -Reduktion sticht ins Auge: Mitarbeitende sollen mit Emissionen handeln. Zara Zatti 01.02.2021, 05.00 Uhr

Wie man zur Arbeit kommt, hat einen grossen Einfluss auf die CO 2 -Emissionen. Bild: Kenneth Nars

Drei Tonnen CO 2 – so viel des schädlichen Treibhausgases stösst ein Mitarbeiter des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) in einem Jahr in Zusammenhang mit der Arbeit aus. Zum Vergleich: In der Schweiz verbraucht jeder Einwohner etwa 4.5 Tonnen CO 2 im Jahr. Die Emissionswerte der Mitarbeiter hat das JSD mittels einer Studie eruiert. Diese hat das Departement dem externen Unternehmen EBP Schweiz in Auftrag gegeben. Damit soll ein erster Schritt in Richtung «klimaneutrale Verwaltung Basel-Stadt» gemacht werden. Das JSD ist die erste öffentliche Verwaltung in der Schweiz, die ihren CO 2 -Ausstoss so genau ermittelt hat. Neben dem aktuellen Stand werden in der Studie verschiedene Massnahmen genannt, wie die Emissionen künftig gesenkt werden können.

Das grösste Potenzial sieht die Studie im Bereich des Geschäfts- und Pendlerverkehrs. Mit 63 Prozent leistet die Mobilität den grössten Anteil zum Klimafussabdruck des Departements, wobei sich der Ausstoss je zu etwa der Hälfte auf den Geschäfts- und den Pendlerverkehr verteilt. Um die Emissionen beim Pendlerverkehr zu reduzieren, schlägt die Studie eine ungewöhnliche Massnahme vor: So könnte ein Treibhausgas-Budget pro Mitarbeiter eingeführt werden. Kommt jemand also täglich mit dem Velo zur Arbeit, wird er Emissionen übrig haben. Diese könnte er an einen Kollegen verkaufen, der täglich mit dem Auto ins Büro fährt. «Eine radikale Massnahme», gibt Studienautor Andy Spörri zu. Wolle man aber ambitioniert etwas verändern, müsse man solche Massnahmen in Betracht ziehen.

«Der Aufwand wäre enorm»

Das Prinzip des Emissionshandels (cap and trade) ist grundsätzlich nicht neu. Bereits heute wird dieses bei grossen Playern, etwa bei Kraftwerken oder in der Schwerindustrie angewendet. Dass es aber für Einzelpersonen übernommen wird, ist eher ungewöhnlich. Aber wäre es überhaupt effizient und umsetzbar, dass jeder Mitarbeiter nur ein bestimmtes Kontingent an CO 2 zur Verfügung hat?

Frank Krysiak, Professor für Umweltökonomie an der Universität Basel, ist skeptisch. Zwar könne man mit einem solchen Budget ziemlich genau vorhersagen, wie viel CO 2 man insgesamt einsparen will, «doch der Aufwand dafür ist enorm». Gerade beim privaten Arbeitsweg sei es sehr zeitintensiv für eine Firma, die Daten zu erfassen und für jeden Mitarbeiter ein Konto anzulegen.

Dass ein Handelssystem für kleinere Firmen oder Einzelpersonen wenig Sinn macht, sieht Beat Hintermann, ebenfalls Wirtschaftsprofessor an der Universität Basel, ähnlich: «Ein solches System verursacht immer zusätzliche Kosten. Aus diesem Grund wendet man Mengeninstrumente zur Emissionsreduktion in der Politik auch nur bei ganz grossen Playern an.»

Es ist einfacher, auf Subventionen zu setzen

Auch die Studie des JSD schätzt die Umsetzbarkeit eines solchen Emissionshandels für das JSD als gering ein. Die Wirksamkeit zur CO 2 -Reduktion und auch die gesellschaftliche Wahrnehmung der Massnahme wird hingegen als hoch eingestuft. Bezüglich Umsetzbarkeit erachtet es die Studie als einfacher, auf Anreize zu setzen, also etwa den Mitarbeitern einen Anteil ans ÖV-Abonnement zu bezahlen.

Für Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz, kommt in der Studie ein Punkt zu kurz, der momentan hochaktuell ist: das Homeoffice. «Wenn nicht mehr alle zur gleichen Zeit zur Arbeit müssten, hätte das einen positiven ökologischen Effekt auf die gesamte Infrastruktur, etwa auf den Strassenbau.» Die Idee mit dem Handel mit Emissionen unter Mitarbeitern sieht auch er kritisch: «Ich finde es schwierig, wenn sich in einer Firma ein Überwachungssystem etabliert. Wie soll man etwa überprüfen, ob einer jetzt wirklich mit dem Velo zur Arbeit gekommen ist?»