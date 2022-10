Klimawandel: Marroni oder Glace? Wo bleibt der Herbst?

KLIMAWANDEL Lieber Glace am Rhein als «Heissi Marroni» in der Innenstadt – wo bleibt der Herbst? In der Region herrschen sommerliche Temperaturen. Das führt zu ungewöhnlichen Situationen. Tomasz Sikora und Laura Ferrari Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Buvette Dreirosen ist noch geöffnet. Nicole Nars-Zimmer

Es gibt wieder «Heissi Marroni» in Basel. Die sommerlichen Temperaturen laden jedoch eher dazu ein, sich mit einer Glace an den Rhein oder an eine Buvette zu setzen. Bei der Dreirosen-Buvette ist dies noch bis Ende Oktober möglich: «Es lohnt sich definitiv noch, wir haben jeweils bis Sonnenuntergang geöffnet und geniessen die warmen Tage», sagt Betreiber Andreas Schmidt. Die Mitarbeitenden hätten den kühlen September zur Erholung nach dem anstrengenden Sommer genutzt.

Anders sieht es bei der Oetlinger-Buvette aus, diese ist seit Mitte Oktober zu. Die Betreiberin Eva Wenger sagt: «Wir haben eine sehr strenge Saison hinter uns. Da war kein Bedürfnis vorhanden, länger geöffnet zu haben». Sie hätten die Schliessung bereits vor Einsicht der Wetterprognosen beschlossen.

Die Bäume tragen immer noch viel Laub

Dass Ende Oktober noch so viele Bäume grünes Laub tragen, scheint ungewöhnlich. Emanuel Trueb, Leiter der Basler Stadtgärtnerei, bestätigt den Eindruck, dass die Lage aussergewöhnlich ist:

«Die aktuell vielen Sonnenstunden führen zusammen mit den hohen Temperaturen dazu, dass viele Pflanzen ihre Blätter ungewöhnlich lange behalten.»

Es handelt sich um eine Situation, an die wir uns laut Trueb gewöhnen sollten: «Ich vermute, dass wir in Zukunft klimatische Verhältnisse haben werden, die in den vergangenen Jahrzehnten am nordwestlichen Mittelmeer herrschten.»

Trägt für die Jahreszeit ungewöhnlich viel und grünes Laub: die Rosskastanie. Walter Schwager / BAD

Die Pflanzenwelt der Region verändert sich auf natürliche Weise. Doch nicht nur. Die Gärtnerinnen und Gärtner tragen zur Veränderung bei, wie Trueb erklärt: «Dabei orientieren wir uns am erwähnten südlichen Klima.» Im Fokus stünden hartlaubige Bäume wie die Stein- oder die Korkeiche. «Auch die Edelkastanie, die Hopfenbuche, die Blumenesche oder die Feige dürften in den kommenden Jahren zu uns kommen», so Trueb.

Für die Kunsteisbahn Eglisee ist es zu warm

Alles anzeigen

Die Kunsteisbahn Eglisee musste wegen der hohen Temperaturen ihre Öffnung um zwei Wochen verschieben. Anders sieht es bei der Kunsteisbahn Margarethen aus, diese konnte zur gewöhnlichen Zeit Mitte Oktober öffnen. Auf die Frage, wie dieser Unterschied begründet wird, hat das zuständige Erziehungsdepartement bis Redaktionsschluss nicht geantwortet.

Die Kunsteisbahn Sissach und die Eissporthalle Laufen sind regulär geöffnet. Markus Hügli, Geschäftsführer von Sport Sissach AG, schreibt: «Wir haben die Entscheidung über die Öffnung im August diskutiert. Damals stellte sich die Frage, ob wir genügend Wasser haben.» Das kurzfristige Reagieren auf Temperaturen sei ihnen nicht möglich und eine energieeffizientere Sportanlage sei ein Thema, das seit Jahren diskutiert werde, schreibt Hügli. Bei der Eissporthalle Laufen könne man nicht über verspätete Öffnungen diskutieren, da sie in Abhängigkeit des eng getakteten Turnierplans der Hockeyligen stünden, schreibt Mathias Christ, Stadtrat von Laufen.

40 Prozent geringerer Wärmeverbrauch

Unter zwölf Grad Celsius muss die Durchschnittstemperatur eines Tages betragen, damit dieser statistisch gesehen als Heiztag gilt. Im Mittelland gab es in diesem Oktober bisher drei Heiztage – ein Negativrekord. In Basel sogar nur zwei. Entsprechend wenig Energie haben die IWB in diesem Oktober im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt verbraucht. Die Witterung kann den Energieverbrauch in einer Höhe von bis zu zehn Prozent erhöhen oder verringern.

Schwankungen um bis zu 20 Prozent sind darum nicht ungewöhnlich. Besonders im Bereich Wärme sei der Verbrauch aktuell gering, sagt Mediensprecher Erik Rummer:

«Die Fernwärmeproduktion im Oktober liegt rund 40 Prozent unter dem Vorjahreswert.»

Daraus zu schliessen, dass sich die schwierige Energiesituation entspannen könnte, wäre laut Rummer aber falsch: «Wenn der November oder der Dezember besonders kalt werden, ist die Ersparnis gleich wieder weg.» Ausserdem sei es schwierig, von der Region Rückschlüsse auf die Energiesituation in der Schweiz oder gar Europa zu machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen