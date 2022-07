Basel-Stadt plant Sprühnebelduschen gegen Hitze

Klimawandel Mit Sprühnebel gegen Hitzestress: Basel lässt sich viel Zeit Der Kanton plant die Installation von Duschen an heissen Orten – so wie sie in anderen Städten wie Zürich oder Wien bereits Realität sind. Bis zur Umsetzung dauert es aber noch – die Erarbeitung des Stadtklimakonzepts erweist sich dabei als Bremsklotz. Rahel Empl Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Herrlich bei der Hitze: Seit wenigen Tagen ist am Zürcher Turbinenplatz ein Sprühnebelring in Betrieb, der für Abkühlung sorgt. In Basel muss man noch lange darauf warten. Bild: Michael Buholzer/ keystone

Basel lechzt nach Abkühlung. Hitzeperioden wie in den vergangenen Wochen werden in Folge des Klimawandels häufiger und dauern länger an. Gerade in Städten leiden Menschen besonders – dort kann es bis zu zehn Grad wärmer werden als in ländlicher Umgebung.

So oft wie nur möglich ins kühle Nass lautet also die Devise. Doch nicht immer ist der Rhein oder ein Brunnen nah, oder die Zeit fehlt, ausgiebig zu planschen. In vielen europäischen Städten wurden in den vergangenen Jahren Massnahmen umgesetzt, um Abkühlung auf die Schnelle zu schaffen. So erfreuen sich die im 2019 in Wien installierten «Sommerspritzer» – Sprühduschen, die an Hydranten angebracht werden – grosser Beliebtheit. Graz, zweitgrösste Stadt Österreichs, ist vor wenigen Wochen mit ähnlichen Anlagen nachgezogen. Und in Zürich ist seit Anfang dieses Monats auf dem Turbinenplatz ein Sprühring in Betrieb, der eine erfrischende Nebelwolke produziert.

Wo die Duschen hinkommen, ist nicht bekannt

In Basel, oft die heisseste Stadt der Schweiz, sucht man solche Anlagen auf öffentlichen Plätzen vergebens. Nicole Ryf-Stocker, Sprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD), sagt aber auf Anfrage, dass Sprühanlagen – namentlich im Stadtklimakonzept, das im vergangenen Sommer verabschiedet wurde – ein Thema seien: «Sie eignen sich vor allem bei stark frequentierten und exponierten Plätzen mit wenig Grün wie beispielsweise rund um die Bahnhöfe, die Messe oder den Barfüsserplatz.»

Im Juni 2022 habe der Regierungsrat Mittel zur Planung von temporären Massnahmen – unter anderem Sprühnebelanlagen – zur Minderung der Hitze auf Plätzen und Strassen gesprochen. Ryf-Stocker sagt, deren Anzahl, Grösse und Verortung würden noch erarbeitet und seien noch nicht bekannt:

«Die entsprechende Ausschreibung läuft aktuell – mit einer Umsetzung ist aber nicht vor Sommer 2024 zu rechnen, da nächstes Jahr mit den Ergebnissen des Auftrags zunächst die nötigen finanziellen Mittel beim Grossen Rat beantragt werden müssen.»

Sie verweist darauf, dass es in Basel bereits einzelne Sprühnebelanlagen gebe, etwa im Erlenmattpark. Wer aber in der Innenstadt wie etwa in Wien oder Zürich auf baldige Abkühlung unter einer Dusche hofft, muss sich also in Geduld üben.

Ärgerlich: Angestossen wurde die Idee, solche Duschen in Basel zu installieren, bereits vor zwei Jahren. Grossrat Pascal Messerli (SVP) fragte damals die Regierung an, ob die Wiener Sommerspritzer nicht auch im öffentlichen Raum Basels ermöglicht werden könnten und was das kosten würde. In der Antwort vom Februar 2021 verwies die Regierung auf das sich damals in der Erarbeitung befindende Stadtklimakonzept, in dessen Entwurf Sprühnebelduschen als erfrischende Möglichkeit an heissen Tagen erwähnt werden.

Infrastruktur wäre vorhanden

Grundsätzlich, so die Regierung weiter, sei eine ähnliche Installation auch auf öffentlichen Flächen möglich; «in Basel gibt es Ober- und Unterflurhydranten, die für die Wasserzuleitung genutzt werden könnten». Bezüglich Kosten hätte man mit der Stadt Wien Kontakt aufgenommen. Die Anschaffung von sogenannten Nebelsprühlanzen kostet laut Regierung zirka 10'000 Franken pro Stück, zuzüglich Wasserkosten von etwa 7200 Franken für drei Monate.

