Klimaziele Kein Interesse mehr an der Mobilitätswoche: Kanton Basel-Stadt sucht ein neues Konzept Ein neuer Organisator und eine inhaltliche Überarbeitung sollen mehr Publikum an die einzelnen Aktionen locken.

Auf dem Mrktplatz finden jeweils verschiedene Aktionen statt. Bild: zvg René Benning (September 2019)



Veloparcours, eine Führung durch das Tram-Museum und der Velomixer, all das interessiert die Basler Bevölkerung offenbar herzlich wenig. Zu diesem Schluss kam das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) bei der Analyse der Mobilitätswoche im Dreiland. Das Programm mit seinen rund 70 Aktionen zu nachhaltiger Mobilität findet jedes Jahr im Herbst über die ganze Stadt verteilt statt. Allerdings stösst es jeweils auf so wenig Anklang, dass die Mobilitätswoche sogar im Coronajahr 2020 durchgeführt werden konnte. «Da die Aktionen jeweils eine überschaubare Anzahl Teilnehmende auf einmal anlocken, kann sie auch in diesem Jahr stattfinden», hiess es in der letztjährigen Medienmitteilung.

Nun will der Kanton die Mobilitätswoche attraktiver machen. Deshalb sucht er per öffentlicher Ausschreibung einen neuen Organisator. Der Vertrag mit dem bisherigen Partner lief Ende 2020 aus. «Einzelne Aktionen lockten nur sehr wenig Besucherinnen und Besucher an. Dies lässt darauf schliessen, dass die bisherige Form der Mobilitätswoche weniger den Zeitgeist der Gesamtbevölkerung trifft», heisst es im Konzeptbericht. Es sei beobachtet worden, dass die Mobilitätswoche bisher vor allem Personen interessierte, die einen engen persönlichen Bezug zu der Veranstaltung hatten. Nun wolle der Kanton die Gelegenheit nutzen, um die Form der Mobilitätswoche kritisch zu prüfen. Deshalb findet 2021 keine Mobilitätswoche statt.

Veranstaltung soll helfen, Klimaziele zu erreichen

Trotz dem mangelnden Interesse sieht das BVD keinen Grund, die Idee der Mobilitätswoche aufzugeben. Der Veranstaltung wird grosses Potenzial zugesprochen. Durch die Mobilitätswoche solle die Gesamtbevölkerung für die politischen Ziele des umweltfreundlichen Verkehrs sensibilisiert und motiviert werden. «Neben einer attraktiven Infrastruktur für umweltfreundliche Mobilität erachten wir auch Massnahmen zur Kommunikation, zum Ausprobieren und Dienstleistungsangebote als wichtige Bausteine zur Erreichung der Klimaziele», sagt die BVD-Sprecherin, Sarah Mesmer.

Um mit den einzelnen Aktionen mehr Menschen zu erreichen, hat das BVD konkrete Strategien für verschiedene Bereiche beschlossen. So soll beispielsweise an der inhaltlichen Ausrichtung gearbeitet werden. Neu soll ein kleines Angebot im Bereich Carsharing und energieeffizienter Personenwagen inkludiert werden. Die Konzeptverfasser stellen ausserdem fest, dass der Frühling eigentlich der geeignetere Zeitpunkt für die Veranstaltung wäre. In dieser Zeit seien durchschnittlich die meisten Personen bewusst auf der Suche nach Freizeitmobilität in der Natur. Da aber die europäischen Mobilitätswochen im September stattfinden, wolle man weiterhin am bisherigen Durchführungszeitpunkt festhalten.

Slow-up-Organisator überlegt sich Bewerbung

Im Gegensatz zur Mobilitätswoche erfreut sich das Slow-up Dreiland jedes Jahr grosser Beliebtheit. Die Events finden zwar gleichzeitig statt, sind aber eigenständige Veranstaltungen. Slow-up-Organisator Wendel Hilti sieht die Niederschwelligkeit und Singularität des Slow-ups als Erfolgsrezept. «Die Menschen wissen, dass es sich um einen einzigartigen Anlass handelt. Nur am Slow-up können die bis zu 70000 Teilnehmenden das Erlebnis der gesperrten Strassen geniessen», sagt er. Wegen der Gleichzeitigkeit der beiden Events sei eine Bewerbung für die Organisation der Mobilitätswoche nicht vorgesehen, so Hilti. Würden die Veranstaltungen allerdings terminlich losgekoppelt voneinander stattfinden, könne er sich eine Bewerbung aber durchaus vorstellen.