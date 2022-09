Das Basler Quartier Klybeck wird sich verändern. Aber wie?

Reportage Das Klybeck vor dem Wandel: «Früher hat man gesagt, wir leben im Ghetto, doch wir hatten unsere Ruhe» Die Quartierbewohnerinnen und -bewohner schauen mit Sorge in die Zukunft. Durch das Projekt «Klybeck plus» steht hier eine der grössten Veränderungen Basels an. Was ist davon schon zu spüren? Zara Zatti und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Imerali Ziberi vor seinem alten Zuhause: Anfang Jahr erhielten die Bewohnerinnen und Bewohner der Kleinhüningerstrasse die Kündigung. Kenneth Nars

Imerali Ziberi schaut wehmütig auf den Plattenbau hinter ihm. 30 Jahre lang war dieser sein Zuhause. Als Kind zog er mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern in den Block an der Kleinhüningerstrasse. Vor drei Wochen dann musste er seine Wohnung räumen – ihm und rund 200 weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern hatte die Verwaltung Anfang Jahr wegen Sanierungsarbeiten gekündigt.

Anwohner und Quartiervereine luden die Medien damals in die Siedlung, um auf das Schicksal der Menschen und das Verhalten der Eigentümer aufmerksam zu machen. Es kamen nicht nur die lokalen Zeitungen, auch die «Rundschau» von SRF berichtete.

Die Aktion gegen die Kündigung fand im Mai im Eingangsbereich der Kleinhüningerstrsasse statt. Kenneth Nars

Dass sie rausmüssen: Es war ein Schock für die Betroffenen, aber auch für das ganze Quartier. Natürlich war es Mitgefühl, doch es schwang noch etwas anderes mit: das Gefühl, dass das Schicksal der Plattenbausiedlung ein Vorbote ist, eine Chiffre für die Entwicklung, die dem Klybeck bevorsteht. Der Verein «Stadt für alle» veröffentlichte ein Recherchedossier, in dem Kündigungen und Sanierungen dokumentiert werden.

In den Fokus rückte ein Brüderpaar aus Zürich, denen über 400 Wohnungen im Quartier gehören, darunter die Blöcke an der Kleinhüningerstrasse. Schon 2018 und 2019 kam es zu Kündigungen durch die Zürcher. Seitdem wird man hellhörig, wenn Sanierungen anstehen.

Trotz Stücki und Tramverlängerung: Gentrifizierung blieb lange aus

Das Klybeck ist durch die Produktionsstätten der chemischen Industrie geprägt. Noch in den 90er-Jahren sei das Klybeck Niemandsland gewesen, ein abgeschnittener Stadtteil, erinnert sich Hans-Georg Heimann, der 1975 die Lehre als Cheminist bei der Ciba absolvierte. «Wenn man über die Dreirosenbrücke kam, dann hat es angefangen, zu stinken. Je weiter man ins Klybeck kam, desto beissender wurde der Geruch der Chemiedünste.»

Nach der Überbauung Wiesengarten gleich am Wiesendamm in den 1980er-Jahren wurde im Quartier 20 Jahre lang nicht mehr im grösseren Stil in die Bausubstanz investiert. In den Nullerjahren veränderte sich dann doch einiges: Realisiert wurden das Einkaufszentrum Stücki, die Wohnüberbauung Densa-Park und die Verlängerung der Tramlinie 8 nach Weil am Rhein.

Sie wollten ihn nicht: Der Stücki-Park löste bei seiner Erstellung Widerstand im Quartier aus. Nicole Nars-Zimmer (14. Januar 2016)

Die Gentrifizierung blieb aber weiterhin aus. Das Quartier lag zunächst nicht im Fokus der Stadtentwicklung. Nur wenig führte die Baslerinnen und Basler tiefer ins Klybeck als bis zur Dreirosenbrücke. Das hat sich mit den Zwischennutzungen und der Nachtkultur auf dem Hafenareal geändert.

Höchste Sozialhilfequote und geringste Wohnfläche pro Kopf

Das Klybeck ist ein besonderes Stadtquartier – das kommt in etlichen statistischen Superlativen zum Ausdruck: In dieser so reichen Stadt gilt es als arm. Das Klybeck hat mit 12,8 Prozent die höchste Sozialhilfequote aller 19 Basler Quartiere. Nirgends sonst sind die Steuererträge pro Kopf so tief wie hier. Die Durchschnittsklybeckianerin verfügt über die kleinste Wohnfläche im Kanton – 32 Quadratmeter. Vermutlich damit hängt zusammen, dass relativ wenige Geflüchtete aus der Ukraine hier privat untergebracht werden. In der Primarschule Kleinhüningen, wo viele Kinder aus dem Klybeck den Unterricht besuchen, sind im Gegensatz zu anderen Basler Schulen Fremdsprachenklassen für Kinder aus der Ukraine kein Thema.

Auch ist die Gymnasialquote mit 14,2 Prozent ausgesprochen tief. Der Ausländeranteil dagegen mit 52,4 Prozent der zweithöchste (nach dem Matthäus-Quartier). Der Anteil an Grünflächen wiederum der drittkleinste. Mit dem viel diskutierten Entwicklungsprojekt «Klybeck plus» dürfte sich einiges ändern: Neben einer zumindest teilweise anderen Bevölkerungszusammensetzung soll im Klybeck der Zukunft der Anteil an Grünflächen markant gesteigert werden.

Viele können sich nicht vorstellen, in einem anderen Quartier zu leben

Die Wohnblocks an der Kleinhüningerstrasse stehen für das alte Klybeck. Gebaut wurden sie Anfang der 1970er-Jahre auf einem ehemaligen Schreinereiareal. Die Siedlung mit ihrem «modernen Grundriss, der gut ausgestatteten Küche und dem komfortablen Bad repräsentierte sozialen Aufstieg und zeitgemässen Komfort», heisst es in einem Siedlungsporträt des Stadtentwicklungsbüros Courvoisier. Heute wird der Plattenbau eher mit sozialem Brennpunkt als mit Aufstieg assoziiert.

In der Überbauung Klybeck Mitte leben viele Menschen auf engem Raum. Roland Schmid

Für Imerali Ziberi war die Siedlung, auch Klybeck Mitte genannt, Heimat. Zuletzt wohnte der 41-Jährige mit seinen beiden Kindern und seinen Eltern in einer 4,5-Zimmer-Wohnung. Wir spazieren mit ihm zu seinem neuen Zuhause am Wiesendamm, nur wenige Gehminuten entfernt. Auf dem Weg begrüssen ihn mehrere Personen mit Freude. Man kennt ihn hier. Viele Absagen habe er erhalten, erzählt er. Dass er wieder im Klybeck etwas gefunden hat, darüber ist er sehr froh. Er kann es sich nicht vorstellen, in einem anderen Stadtteil zu wohnen. Viele Quartierbewohner, mit denen wir sprechen, sagen dasselbe.

«Hier leben viele verschiedene Nationen, man wird nicht blöd angeschaut als Ausländer.»

In einem anderen Quartier wäre das anders, glaubt er.

Die Zwischennutzungen am Hafen locken Auswärtige an. Für viele Bewohnerinnen und Bewohner des Klybeck und von Kleinhüningen sind diese auch mit einem Verlust an Lebensqualität verbunden.

«Früher hat man über uns gesagt, dass wir im Ghetto leben, dass hier geklaut wird. Doch wir hatten unsere Ruhe. Seit der Hafen offen ist, ist es für uns aber viel schlimmer geworden.»

«Bis spät in die Nacht sei es laut, betrunkene Partygänger würden Flaschen vor seinem Hauseingang deponieren. Immer wieder müsse Urin weggespült werden. Auch sonst habe sich das Quartier verändert: Er habe nichts gegen Sanierungen, «doch die Mieten sollen nicht so hoch werden, dass sich Familien nichts mehr leisten können».»

Im Fall der Kleinhüningerstrasse ging es für die Anwohnerinnen und Anwohner noch glimpflich aus. Der Basler Mieterverband einigte sich mit den Eigentümern nach einer Sammelklage in einer Schlichtungsverhandlung. Die Bewohnenden können nach der Sanierung zurückkehren, die Mietzinserhöhung fällt moderat aus. Für Beat Leuthardt vom Mieterverband handelten die Eigentümer trotzdem mit Renditeabsichten:

«Kein Mensch braucht eine Grundrissveränderung und eine Verkleinerung der Wohnungsgrösse.»

Nicht zurück in den Block kann die Familie Ziberi. Sie hat sich mit der Verwaltung zerworfen.

Nur ein Block neben Imerali Ziberi wohnt Iris Dürig-Keller. 1989 zog sie ins Klybeck, war Präsidentin der Quartierarbeit Klybeck-Kleinhüningen. Über jedes zweite Haus kann sie eine Geschichte erzählen: «Wohnt man so lange an einem Ort, sammelt sich das an.» Als wir vom Wiesendamm in Richtung Ciba laufen, sehen wir immer wieder eingekleidete Häuserfassaden.

Eingekleidete Häuser sieht man in den letzten Jahren häufiger. Nicole Nars-Zimmer

Das habe in den letzten Jahren zugenommen, sagt Dürig-Keller. Sie höre viele Geschichten von Menschen, die ihre langjährigen Wohnungen wegen Sanierungen verlassen müssen. Früher gingen viele freiwillig. Etwa Schweizer Familien, die bei der Einschulung der Kinder wegzogen, weil ihnen der Ausländeranteil an den Schulen zu hoch war.

Iris Dürig-Keller zeigt auf den historischen Bann. Hier verlief früher die Grenze zwischen Basel und Kleinhüningen. Nicole Nars-Zimmer

Iris Dürig-Keller hat sich schon mehrmals überlegt, wegzuziehen. Auch wegen des neuen Verkehrs und des Trubels rund um das Hafenareal. «Doch ich könnte es nicht, ich würde vor allem das Wasser der Wiese und die damit verbundene Natur zu sehr vermissen.»

Aktienmühle steht stellvertretend für den eingeleiteten Wandel

Heidi Mück, langjährige Basta-Grossrätin sowie Regierungskandidatin 2016 und 2020, lebt in einem gründerzeitlichen, genossenschaftlich organisierten Haus an der Kleinhüningerstrasse. Auch sie kann sich kaum mehr vorstellen, woanders zu leben.

Die 58-Jährige geniesst zum Beispiel die Alternativkulturangebote. Etwa das Neue Kino an der Klybeckstrasse oder in unmittelbarer Nachbarschaft der «Platanenhof», seit vielen Jahren gastronomischer Anker und eines der wenigen Restaurants, die über das Quartier hinausstrahlen. Die ganze Häuserzeile mit «Platanenhof» und Neuem Kino gehört der Wohngenossenschaft Klybeck. Sie organisiert seit 1986 jeweils im August das Klybeck-Strassenfest. Es ist der Fixpunkt im Kalender vieler Quartierbewohner.

Auch über das Quartier hinaus bekannt: der «Platanenhof». Roland Schmid

Massgeblich belebt wurde das Quartier vor wenigen Jahren durch die Aktienmühle: Das ehemalige Industrieareal unweit des Wiesenplatzes ist zu einem vielfältig genutzten Werkstatthaus mit Ateliers und einem Gartenrestaurant umgebaut worden. Heidi Mück geht hier ab und zu einen Kaffee trinken. Für sie passt die von der Stiftung Habitat geführte Aktienmühle sehr gut ins Klybeck. Die Aktienmühle steht aber auch für den eingeleiteten Wandel: vom Arbeiter- und Ausländerquartier der früheren Jahre hin zum hippen Alternativ- und Studierendenquartier.

Heidi Mück geniesst das hohe Mass an Toleranz, das «Leben und leben lassen», das im Klybeck ausgeprägter sei als in der übrigen Stadt. Hier werde auch nicht komisch angeschaut, wer im Pyjama einkaufen gehe.

«Das Klybeck ist zudem eines der wenigen Basler Quartiere, wo man als Person mit kleinem Portemonnaie noch eine Wohnung findet.»

Noch. Denn: «Ich bin schon besorgt», gesteht sie. In ihrer Nachbarschaft würden aktuell viele Häuser ausgehöhlt. «Für unseres kriegen wir laufend Kaufangebote, die wir jeweils freundlich ablehnen», sagt sie. Noch vor wenigen Jahren habe sich kaum jemand dafür interessiert. Die Investoren rechnen nun offensichtlich mit einer Aufwertung des Quartiers. Für Mück hat das klar mit Grossprojekten im Umfeld wie «Klybeck plus» zu tun.

Als Mück 1988 hierherzog, war die Stimmung eine ganz andere: «Das Quartier hatte einen schlechten Ruf. Viele, die es sich leisten konnten, zogen weg.» Damals war die Industrie noch stärker präsent: «Ich kann mich an einige Störfälle erinnern. Das Grundgefühl war, dass wir hier auf einem Pulverfass sitzen.»

Die positiven Auswirkungen der Aufwertung

Auch die Verkehrssituation war eine andere: Damals galt in der Kleinhüningerstrasse noch Tempo 50, es gab wesentlich mehr Parkplätze auf Allmend. Viele Autos, hohe Luftverschmutzung, stinkig und laut: «Damals konnte man die Kinder nicht draussen auf der Strasse spielen lassen», erinnert sich Mück. Das ist heute anders: In der Kleinhüningerstrasse gilt Tempo 30, das Grundgefühl ist entspannter.

Die Aufwertungsmassnahmen im öffentlichen Raum sind für Mück grundsätzlich positiv, haben aber eine Kehrseite: So habe sich die Wohn- und Aufenthaltsqualität im Quartier in den vergangenen Jahren spürbar verbessert. Allerdings werde dadurch der Druck auf günstigen Wohnraum zusätzlich erhöht, gibt Mück zu bedenken.

Für Hans-Georg Heimann, den ehemaligen Ciba-Arbeiter, ist der Einfluss der bevorstehenden Aufwertung auf die Immobilienpreise schon heute zu spüren. Er ist Mitglied in der Genossenschaft Mietshäuser Syndikat. Seit etwa acht Jahren spüren sie die steigenden Immobilienpreise im Klybeck, sagt er.

«Wir haben immer wieder versucht, Häuser zu erwerben, doch bei diesen Preisen hatten wir keine Chance.»

Als eine der Ursachen für die hohen Mietpreise sieht auch er die künftige Aufwertung: «Wenn der Zugang zum Rhein einmal da ist und das Quartier durch die Öffnung wieder mit Basel verbunden ist, dann werden die bestehenden Häuser stark an Wert gewinnen.»

8500 neue Quartierbewohnende, 7500 neue Arbeitsplätze

Erste Zeichen für eine nahende Veränderung sind bereits jetzt spürbar. Wie diese aussehen könnte, präsentierte der Kanton vor wenigen Tagen. Zusammen mit den beiden Eigentümern Swiss Life und Rhystadt stellte er das städtebauliche Leitbild für das Projekt «Klybeck plus» vor. Mit knapp 30 Hektaren ist es das grösste Transformationsareal in Basel. Die ehemalige Stätte der Basler Chemieindustrie soll sich innerhalb einer Generation zu einem neuen Stadtteil entwickeln. Bis zu 8500 Menschen sollen hier künftig wohnen, dazu sollen bis zu 7500 Arbeitsplätze kommen.

Zugang zum Rhein, Hochhäuser und viel Grün: So soll das «Klybeck plus» einst aussehen. zvg

Der Kanton hat hart verhandelt, das zeigen mehrere Aspekte im neuen Leitbild: Die renditebringende Fläche für Wohnraum wich mehr Grün- und Freiflächen. Ein Drittel der Wohnungen wird zudem preisgünstig sein, 75 Prozent davon in gemeinnützigen Wohnformen. Das neue Quartier soll in der sozialen Zusammensetzung ausgeglichen sein, heisst es.

Klar ist: Mit dem geplanten Vorzeigequartier mit viel Grün, Hochhäusern mit Blick auf den Rhein und einem reichen Gastro- und Freizeitangebot fällt plötzlich Licht auf einen Stadtteil, der bisher weitgehend unter dem Radar flog. Zwei neue Parks, eine neue Tramstrecke und eine Verbindung zwischen Rhein und Wiese wird zudem das gesamte Klybeck attraktiver machen. Inwieweit sich das auf die Wohnpreise dort auswirken wird, wird sich zeigen.

Zürcher Brüder wehren sich gegen Renditevorwürfe

Thomas Götz ist einer der beiden Zürcher Brüder, die über 400 Wohnungen im Quartier besitzen. Auf die Frage, ob sie auf eine Preissteigerung durch das «Klybeck plus» spekulieren, winkt er ab:

«So weit in die Zukunft schauen wir nicht. Wir hatten das Projekt bis anhin gar nicht gross auf dem Schirm.»

Bei den Sanierungen sei es zudem nicht darum gegangen, Luxusobjekte zu erstellen: «Die Investitionen waren nötig, bei der Verkleinerung der Wohnungen stand nicht die Rendite im Vordergrund, sondern die Mieter. Die Anfragen nach kleineren Einheiten sind bedeutend grösser als nach den grossen Wohnungen.» Auch das kann als Zeichen gedeutet werden, dass es seit neuerem eine andere Klientel ins Klybeck zieht. Es sind andere Menschen als die Grossfamilien, zu denen die Ziberis gehören.

Döner-Läden, Barbershops, Kampfsportzentren

Hinweise auf den Wandel gibt es schon heute. Viele Häuser an der Kleinhüningerstrasse, die mitten durchs Quartier führt, sehen hingegen noch aus, als hätte man sie seit Jahren sich selbst überlassen. Man passiert Döner-Läden, Barbershops, aus einem Kampfsportzentrum dringen unterdrückte Schlachtrufe. Von Aufwertung ist noch nicht viel zu spüren. Dann plötzlich ein Schaufenster mit einer schlichten weissen Aufschrift, im Innern ein mit Stilsicherheit eingerichtetes Büro, Mac-Bildschirme.

Ist das schon die Gentrifizierung? Es handelt sich um die Kommunikationsagentur Berger & Co., die sich auf Grafikdesign spezialisiert hat. Seit sechs Jahren ist das Büro im Klybeck. «Es gibt hier eine gute Durchmischung. Das gefällt uns», sagt Pablo Berger auf die Frage, wieso sie sich hier niedergelassen haben. Seit sie hier sind, habe sich das Quartier aber verändert, die Gentrifizierung sei spürbar. Wie genau? Das sei schwer zu sagen, es seien die Leute, die Stimmung.

Die gefürchtete Gentrifizierung im Klybeck, sie ist noch nicht angekommen. Noch ist sie ein Gefühl, eine Bedrohung, die in der Luft liegt. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind wachsam geworden auf die bevorstehende Veränderung im Quartier.

