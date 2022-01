Kommentar Aadie, Art! Mit dem Schritt nach Paris macht die Kunstmesse wohl auch den Schritt weg von Basel. Das ist ein herber Verlust für die Stadt. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 26.01.2022, 15.50 Uhr

Culture, bald limited in Basel? Blick in die «Art Unlimited» von 2019. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE (Archiv)

Die Art Basel in Basel ist bald Geschichte. Zwar bestreiten die Verantwortlichen dies noch vehement. Aber die Durchführung einer neuen Kunstmesse (oder besser: eines Kunstevents) in Paris verheisst für Basel gar nichts Gutes. Wenn der Direktor der Art sich zitieren lässt, Paris sei «ein Epizentrum der internationalen Kunstszene», so unternimmt er nicht einmal den Versuch, das baldige Ende der Kunstmesse am Rheinknie zu kaschieren. Überraschend kommt das nicht: Marc Spiegler hat als Chef der Art in Basel nie Bodenhaftung gefunden. Letztlich dürfte es ihm egal sein, wo er künftig arbeitet. Und der neue Eigentümer der Messe, James Murdoch, ist - so viel Ferndiagnose sei gestattet - als betont kosmopolitischer Grosskapitalist kein Mensch, der viel von lokaler Verwurzelung hält.

Für Basel ist der drohende Wegzug der Art allerdings schlimm. Weniger, was die Kunst oder Kultur an sich betrifft - denn um Inhalte und Geist geht es bei einer Messe nur in zweiter Linie, zuerst immer um den schnöden Mammon. Aber diese Messe gab der protestantisch-strengen Stadt ein Mal im Jahr etwas Glamour, Farbe und, ja, etwas Dekadenz und Hedonismus. Immerhin einen kleinen Trost gibt es: Anders als die «Baselworld», die mit ihrer Protzigkeit nie wirklich heimisch wurde und deren Wirkung auf die Stadt mit dem Abräumen der Messestände völlig verpuffte, gründete die Art Basel auf der DNA der Stadt, der Kultur und Kunst. Davon wird es auch nach Abzug des Messetrosses noch sehr viel geben.

