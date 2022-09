Kommentar zu Unisex-WCs: Aber bitte Hände waschen!

Kommentar zu Unisex-Toiletten Aber bitte Hände waschen! Die Uni Basel führt neben klassischen Männer- und Frauentoiletten auch Unisex-Toiletten ein: Wieso nicht überall? Elodie Kolb 12.09.2022, 18.57 Uhr

Neu für alle Geschlechter: Gewisse Toiletten der Uni Basel. Nicole Nars-Zimmer

Die Regeln, wer welche Toilette verwenden darf und soll, unterscheiden sich nach Ort und Zeit: Während es im Büro oder am Flughafen abgetrennte Frauen- und Männer-WCs gibt, ist diese Trennung in der Kneipe oder im SBB-Zug nicht mehr so strikt. Und an der Fasnacht wird das freie Klo genutzt – bis am Donnerstag wieder klar ist: Frauen und Männer müssen auf das vorgesehene WC.