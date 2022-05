Kommentar: Basler Regierung hätte USB-Bethesda-Deal prüfen sollen

Kommentar Auch wenn der USB/Bethesda-Deal viel Potenzial hat: Die Basler Regierung hätte ihn prüfen sollen Dass das Basler Unispital wohl bald Mehrheitsaktionär des Bethesda-Spitals ist, sorgt für Diskussionen. Doch ist es richtig, dass Basel-Stadt als Eigner dabei nichts zu sagen hat? Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 05.05.2022, 20.24 Uhr

Das Unispital um Direktor Werner Kübler (r.) informierte den Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (l.) zwar, dass man das Bethesda-Spital übernehmen will - doch reicht das? Archiv: Nicole Nars-Zimmer

Ein Beben mittlerer Stärke erfasste am Donnerstag Basel: Dass ein Spital ein anderes übernimmt, ist ein Vorgang, der nicht nur die beiden Häuser betrifft, sondern die medizinischen Angebote in der ganzen Region beeinflussen kann. Und da es sich beim Käufer um das öffentlich-rechtliche Universitätsspital und beim «Kaufobjekt» um das private, von einer gemeinnützigen Stiftung geführte Bethesda-Spital handelt, hat das Unterfangen zusätzliche Brisanz.

Dank des Mehrheitsanteils von 60 Prozent der Aktien kann das Unispital das medizinische Angebot im Bethesda-Spital (mit-)steuern. Nur einige – nicht benannte – Bereiche bedingen einen Konsens im neuen, gemischten Verwaltungsrat.

Dass Gesundheitspolitiker nun monieren, so ein gewichtiger Deal des eigenen «Kantonsspitals» hätte zumindest der Prüfung und Zustimmung der Basler Regierung bedurft, ist daher nachvollziehbar. Selbst wenn die formellen Regeln eingehalten wurden, hätte es dem Vorhaben deutlich mehr Rückendeckung gegeben, es offiziell prüfen und von der Regierung gutheissen zu lassen.

Nun bleiben diffuse Ängste im Raum, etwa wegen der Monopolstellung des USB oder möglichen Mengenausweitungen. Dabei hat die Kooperation das Potenzial, dass am teuren USB zumindest in einigen Bereichen nur noch komplexe Eingriffe durchgeführt werden und der Rest am deutlich schlankeren Bethesda. Genau solche Lösungen brauchen wir.

