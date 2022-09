Kommentar Basel muss den Bundesrat aus dem Tiefschlaf wecken Es gibt in Basel-Stadt weiterhin Bars, die Lachgas anbieten und das Narkosemittel damit zweckentfremden. Greifende Regeln oder Massnahmen fehlen. Der Kanton muss darum erneut beim Bund vorstellig werden. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 22.09.2022, 17.47 Uhr

In Frankreich ist die Abgabe und der Verkauf von Lachgas an Minderjährige sowie in Clubs, Bars und an öffentlichen Festen verboten. Basel-Stadt kann sich vorstellen, eine vergleichbare Regelung einzuführen. Symbolbild: Keystone

Noch kein Jahr ist es her, dass ein 18-jähriger Autolenker im Baselbiet tödlich verunfallte. Zuvor hatte er in Basel gefeiert – und Lachgas konsumiert. Der Fall schreckte auf und zog Razzien in Basler Bars nach sich. Doch noch immer fehlen eine greifende Gesetzgebung oder mindestens einschränkende Massnahmen.