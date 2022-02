Kommentar Basler Regierung fällt bei Fasnacht aus der Schiene Die Basler Regierung will eine Fasnacht, welche primär für die Aktiven gedacht sei. Doch die bundesweite Aufhebung der Massnahmen und die Ankündigung von Tram-Nachtfahrten werfen dies über den Haufen. Hans-Martin Jermann 17.02.2022, 20.45 Uhr

Die Basler Regierung hat in den beiden Pandemiejahren vieles richtig gemacht und insbesondere bei Verschärfungen mit Sensibilität Stimmungen in der Bevölkerung aufgenommen. Weniger stilsicher agierten die Magistraten bei Lockerungen. Ein erstes Mal vor Wochenfrist an der Medienkonferenz zur Fasnacht: Dass es angesichts der Situation in den Spitälern «drey scheenschti Dääg» mit angezogener Handbremse geben würde, konnten die Fasnächtler nachvollziehen. Doch was eine Beizen-Sperrstunde ab 1 Uhr epidemiologisch bringen soll, konnten die Regierungsräte nicht schlüssig erklären.